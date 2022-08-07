Старт ПСЖ с Гальтье. Возрожденная связка Месси-Неймар, разгром «Клермона» и мечты об ЛЧ

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сегодня, 18:41

Следим за переменами во французском гранде.

«Пари Сен-Жермен» начал поход за очередным титулом чемпиона Франции. Пока Мбаппе восстанавливается от травмы, ведущие роли взяли на себя Лионель Месси и Неймар. Руководит командой не менеджер с мировой известностью, а чисто французский топ – Кристоф Гальтье. В связи с этим может возникнуть ряд проблем, типичных для парижан, но стартовали они уверенно – с дежурного разгрома команды-андердога «Клермона». Разбираемся, что изменилось в коллективе за это лето и на что теперь клуб может рассчитывать.

Гальтье предстоит усмирить звездную болезнь основных игроков

ПСЖ – неудачная копия «галактикос» начала нулевых. Да, есть топы Мбаппе, Рамос, Неймар, Месси, Икарди, Доннарума. Но селекционеры клуба, закупая топов, не думали о влиянии на микроклимат в команде. Как результат, из парижан ни в какую не получается кубковый боец и победитель Лиги чемпионов. Летом чудом смогли удержать главный актив – Килиана. При этом, по слухам, французу позволят влиять на трансферную политику клуба и выбор спортивного директора с главным тренером.

С таким набором вводных придется работать наставнику Кристофу Гальтье, который только вышел на подобный уровень, и спортдиру Луишу Кампушу. Первые их действия направлены как раз на сплочение коллектива – футболистов начали жестко ограничивать в посещении ночных клубов, установили временные рамки появления на базе перед тренировками, запретили мобильные устройства во время завтраков и обедов команды и обещали наказывать за нарушение порядков.

Насколько такие действия помогут направить энергию игроков в нужное русло, пока нельзя сказать точно – но сама идея довольно перспективная. Судить о сплоченности можно начать после первых неудач и после старта Лиги чемпионов.

Наконец перестали звать игроков с мировым именем, но продолжают тратить деньги

Деление команды на лагери – скорее не основная причина неудач ПСЖ , а итог соответствующей работы на трансферном рынке. Этим летом мировых звезд решили не привозить. Ограничились основными целями. Во-первых, продлили Мбаппе. Конечно, у парижан слишком много статусных игроков в атаке и от кого-то пора отказаться (сложно объяснить Икарди, почему он играет по 40 минут). При этом Килиан позиционируется как лицо клуба. Побочные проблемы предстоит решать по мере их поступления.

Во-вторых, привезли молодых игроков на перспективу. 22-летний полузащитник Витинья перешел из «Порту» за 40 миллионов евро. Из «Лилля» привезли 24-летнего Ренату Санчеша. Также парижане арендовали 19-летнего защитника «Спортинга» Нуну Мендеша и форварда «Реймса» Уго Экитике. И если новые хавбеки еще хоть как-то вписываются для ротации, то необходимость приобретения Экитике под большим вопросом. Навязать конкуренцию хоть кому-то из игроков атаки французского гранда – что-то из области фантастики. В целом это лучше, чем покупка Левандовского и головоломка, как разместить его на поле.

Начали с разгрома – но говорить, что игроки приняли требования Гальтье, пока рано

Месси уже начал реабилитировать себя в глазах фанатов в ПСЖ и вспомнил лучшие времена взаимодействий с Неймаром. В стартовом туре Лиги 1 против «Клермона» у аргентинца – дубль и ассист, у бразильца – ассистентский хет-трик и гол.

Гальтье уверен, что игроки приучаются работать без мяча и больше участвовать в прессинге:

У нас много талантливых футболистов, несомненно, но главное – коллективный настрой: все хотят как можно быстрее возвращать мяч и действовать интенсивно… Эти футболисты любят играть друг с другом. Они хотят забивать и хотят всей командой защищаться. Наша команда любит работать и получает от этого удовольствие.

При этом не стоит забывать: «Клермон» и следующий за ним «Монпелье» — проходные соперники для парижан. Хоть какое-то сопротивление должны показать «Лилль» и «Монако» в третьем и четвертом турах соответственно. Основным же мерилом успеха, как всегда, станут еврокубки.

Если опять не срастется с победой в ЛЧ , о любых успехах забудут

На дежурную победу в Лиге 1 уже никто не обратит внимание, а любой прогресс в поведении и игре команды забудется, если парижане не добьются успеха в еврокубках. В прошлом году французский гранд под руководством Маурисио Почеттино вылетел в 1/8 финала ЛЧ от мадридского «Реала», хотя обыграл сливочных в первом матче.

Экс-коуч ПСЖ списал провал на невезение:

Мы честно выполняли работу, усердно трудились, но нам не повезло на последних минутах в матче с «Реалом». В прошлом году мы вышли в полуфинал, и Мбаппе получил травму в первом матче с «Манчестер Сити». С ним мы бы вышли в финал, ведь до этого мы выбили «Барселону» и «Баварию».