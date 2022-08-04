Сезон АПЛ стартует уже завтра. Суперкомпьютер оставляет Гвардиолу без титула, а Роналду без Лиги чемпионов

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сегодня, 13:00

Интриги долгожданного сезона.

«Ливерпуль» vs «Манчестер Сити»

Вчера опубликовали результаты компьютерного анализа базы данных компании «The Analyst», которая специализируется еще и на регби, баскетболе и американском футболе. Искусственный интеллект на основе объективных данных сделал свое «предсказание» на сезон АПЛ . С вероятностью в 49.72 % чемпионом станет «Ливерпуль». С вероятностью в 47.03 % — «Манчестер Сити». Видать, есть намеки в календаре, которые на глаз не понять. Клопп не согласен – оставляет чемпионом Гвардиолу, хотя обещает показать максимум с «Ливерпулем». Тяжело прогнозировать, когда соперники настолько сильные, а титул де-факто могут разыграть в двух очных матчах. В прошлом сезоне «Ливерпулю» хватало одного гола в ворота Эдерсона, чтобы отобрать титул у «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» vs тен Хаг

Видите Лаймера и де Йонга в футболке МЮ ? Никто не видит. Стали свидетелями своевременного и выгодного для «дьяволов» расставания с Роналду? Тоже нет. Сомнения копятся, начиная со ставки на самого низкого в АПЛ центрального защитника Лисандро Мартинеса. Или отказа от покупки профильного центрального форварда. Искусственный интеллект ставит МЮ на пятое место, но посмотрим, что об этом думает Артета. Роджерс, Мойес или наставник «Ньюкасла». Печальный факт – этот «Юнайтед» давно не фаворит АПЛ . Даже шансы попасть в топ-4 оценивают всего в 25 %, почти как шансы «Арсенала» (22 %). Роналду может остаться без Лиги чемпионов еще раз, и тогда точно покинет некогда любимый «Юнайтед». В клубе слишком много скрытых тайн и противоречий, психология – ключ ко всему, а тен Хаг начал с конфликтов и непонимания.

«Ньюкасл» vs богатые середняки

Чтобы в будущем захватить трансферный рынок безумными сделками, «Ньюкаслу» нужны еврокубки – легальный мостик к заходу «спонсорских» денег, как делали «Челси» или «Манчестер Сити», которые тоже поднимались наверх, а не находились там десятилетиями. «Сороки» в борьбе за высокое в АПЛ седьмое место встретят «Вест Хэм» — команду, которая уже имеет опыт попадания в еврокубки, «Лестер» — бывшего чемпиона с хорошим тренером и составом, и «Астон Виллу», интересную богатую банду Коутиньо и Буэндия с молодым и дерзким наставником Джеррардом. Также не стоит недооценивать «Лидс» и «Эвертон». Им прочат места рядом с зоной вылета, но даже Эдди Хау не нужно расслабляться. «Сороки» пока не заманили Мэддисона, не укрепили состав настолько, чтобы запугать Лестер и Бирмингем. «Ньюкаслу» нужен прорыв, но конкурентов добрый десяток.

Мартинес и Кулибали vs ван Дейк и Диаш

Самые дорогие защитники межсезонья в АПЛ – Лисандро и Калиду. Сенегалец попросил не сравнивать его с Рюдигером, и вежливо позвонил Джону Терри, чтобы взять его легендарный номер. Тухель доволен, что появился такой защитник, хотя не завербовали Кунде, французского Мартинеса. Тен Хаг сначала звал другого защитника «Аякса», но согласился именно аргентинец, который накануне ЧМ -2022 должен заиграть, чтобы оказаться в основе у Скалони. Интересно, как дорогие футболисты адаптируются в АПЛ , ведь «стандарт красоты» в работе центральных защитников установлен – ван Дейк и Диаш провели серию мощных сезонов. Голландец изменился после травмы, но там включился Клопп с тактическими и стилистическими идеями. Чемпионства «Ливерпуля» и «Ман Сити» строились на работе центрбеков. Посмотрим, как дорогие подписания изменят МЮ и «Челси».

«Борнмут» и «Ноттингем Форест» vs «Фулхэм» и «Саутгемптон»

Искусственный интеллект выбрал главных аутсайдеров сезона – дал больше 43 % на вылет «Борнмута», «Ноттингем Форест» и «Фулхэма». В принципе, логично. Также не сильно верят в «Саутгемптон», и предрекают сложный сезон для «Брентфорда», хотя эти клубы могут спастись. Кроме них, в список аутсайдеров записали «Лидс» — потеряли Филиппса и Рафинью. А вот «Эвертон» и «Вулверхэмптон» считают середняками без риска прямого вылета. В АПЛ новичкам из Чемпионшипа непросто выжить, даже если тратят деньги, как бешеные. Легендарный «Ноттингем Форест» — клуб с двумя победами в кубке чемпионов, набрал футболистов почти на 100 млн евро. В любой другой лиге с таким усилением могли думать о еврокубках. В АПЛ их, скорее всего, ждет борьба за выживание. Исключением бывали, но даже один сильный сезон не гарантирует, что новичок не вылетит в будущем. И не только команда без опыта. Вспомните, как Лэмпард спасал «Эвертон» весной. А «ириски» ведь тратили, тратили и еще раз тратили. Их состав не дешевле, чем у «Вест Хэма», а результаты разные.

Кейн и Салах vs Холанд и Нуньес

Эрлинга и Дарвина тоже будут сравнивать между собой. Интересно, кто лучше адаптируется в новых командах? От результативности новых форвардов зависит успешность Клоппа и Гвардиолы. Конечно, хитрые тренеры перестраховались – Юрген не хочет отпускать Фирмино после Мане, понимает, что Жота и Бобби мотивируют Нуньеса своим присутствием. Альварес и схема с «ложной девяткой» будут в уме Гвардиолы, если Холанд повторит судьбу Лукаку в «Челси». Борьба за «Золотую бутсу АПЛ », которую в последние годы получали Салах, Сон, Кейн, Варди, Мане и Обамеянг, привычно является украшением английского сезона. Мастера ставок ставят на Холанда, дальше идут Салах и Кейн. В Жезуса верят лишь чуть меньше, чем в Сона и Роналду. Знания тут не помогут, нужно угадать, ведь любая травма перекроет рациональные аргументы. Но точно увидим бой старой гвардии и молодежи.

Тухель и Конте vs Артеты и тен Хага