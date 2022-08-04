«Спартак» едет добивать разобранный «Урал», «Факел» готовится творить сенсацию с ЦСКА. Открываем 4-й тур РПЛ

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сегодня, 15:30

Появляются матчи с непредсказуемым исходом.

После трех туров начинают вырисовываться основные интриги начавшегося розыгрыша Российской Премьер-лиги – сейчас за топ-3 начинают бороться ЦСКА , «Спартак» и «Зенит», боеспособный «Факел» ожидает первой победы в элитном дивизионе, а «Урал» продолжает теряться на поле.

«Урал» — «Спартак»

- Подопечным Игоря Шалимова пора бы остановить падение в пропасть, команда продолжает терпеть разгромные поражения. Все же уровень игроков основной обоймы не очень подходит для борьбы за сохранение прописки в РПЛ . Разница в уровне со «Спартаком» и вероятный исход поединка на бумаге очевидны – но даже так «шмелям» ради тренера необходимо набирать очки. Есть вероятность, что поражение даже от такого соперника приведет к увольнению Игоря Шалимова.

- Промес в отличной форме, Мозес продолжает влиять на игру, Хлусевич надежно закрывает правый фланг, а Умяров отдает точнейшие передачи в финальную треть. Пока остается лишь следить за новыми решениями наставника Гильермо Абаскаля и рассуждать, насколько растянется удачная серия «Спартака».

- В прошлом матче на поле появился Павел Маслов – защитник выходил в основе еще при Тедеско. Может побороться за нее и теперь, хотя Джикия быстро вернулся в общую группу.

ЦСКА — «Факел»

- Воронежцы неожиданно доставляют проблемы российским грандам – отобрали очки у «Краснодара», отыгрались с 0:2 в матче против «Динамо». Причем подопечные Олега Василенко не ставят автобус, а ищут моменты у чужих ворот, сковал их только хорошо прессингующий «Ахмат». В Москве точно будет запредельный настрой – может ли «Факел» замахнуться на победу?

- Если бы не осечка с «Пари Нижним Новгородом», «армейцы» шли бы в лидерах турнирной таблицы. После неудачи в третьем туре есть ощущение, что и воронежцы в силах отобрать очки у ЦСКА . Подопечным Владимира Федотова нельзя сыпаться на раннем этапе.

- Проблемы с составом «армейцев» постепенно решаются – сразу о двух приобретениях объявили перед третьим туром, Зделар уже успел дебютировать в новой команде. К следующим выходным могут подоспеть еще игроки – ожидать стоит защитников Мойсеса, Лисандро Магальяна и Хоакина Сосу.

- Виктор Мендес продолжает решать юридические формальности своего трансфера – и может успеть сыграть против «Факела»

«Ахмат» — «Зенит»

- Основная обойма «Зенита» укомплектован так, что пришедшему из «Спартака» Зелимхану Бакаеву не хватает места в старте. Но сейчас с составом пока можно экспериментировать – уровень игроков на скамейке не сильно ниже. Может, Зелимхан уже заслужил шанс?

- Мантуан приступил к тренировкам в общей группе питерцев – ему бороться за место на поле будет не так сложно, как Ивану (среди вратарей он лишь третий). Может, в Грозном он составит компанию бразильцам-полузащитникам

- Игра с «Сочи» сложилась не в пользу подопечных Андрея Талалаева, в том числе возникли вопросы к судейству, а коуч назвал работу арбитров беспределом. Если ситуация повторится в игре с «Зенитом», разговоров о «газовом» заговоре будет не избежать.

- Агаларов может подпортить кровь питерцам и забить второй мяч в сезоне. Он начинает выходить на поле со второго тайма, следующий шаг – стартовый состав.

«Краснодар» — «Локомотив»

- С родной командой может сыграть Иван Игнатьев – ушел он из «Краснодара» громко и не очень приятно. Как показало время, требовать больших денег с одним удачным сезоном оказалось ошибкой. Теперь даже его появление на поле в составе «Локомотива» – не факт. Если все же выйдет, интересно будет проследить за реакцией болельщиков.

- Худяков неожиданно вытеснил из ворот «железнодорожников» Гильерме. В Краснодаре почти наверняка произойдет дуэль молодых голкиперов. Правда, в соперниках у Даниила Сафонов, который к месту в старте уже привык.

«Торпедо» — «Химки»

- Шанс для «Торпедо» одержать первую победу, пока команда выглядит одним из главных кандидатов на вылет.

- Лебеденко продолжает творить историю – с момента, когда полузащитник в последний раз играл за «Торпедо» в РПЛ , прошло 18 лет. Уже тот, факт, что Игорь сих пор проходит в состав столичного коллектива, заслуживает уважения.

- «Химки» пока идеально подходит для игроков, которым необходимо открыть второе дыхание. Это произошло с Денисом Глушаковым, теперь начинает забивать Резиуан Мирзов. Остается провернуть то же самое с очередным экс-спартаковцем Аяз Гулиев – и выпустить на поле.

«Крылья Советов» — «Динамо»

- В составе обеих команд играют форварды, которые в той или иной степени могут побороться за звание лучшего бомбардира действующего чемпионата. Правда, Смолову надо показать, что он способен выдержать заданный темп. А Глушенкову – что он уже готов забивать 10+ мячей за сезон. Голов в матче этих команд точно будет много.

«Ростов» — «Оренбург»

- Карпину пока не нравится, что он видит в игре своей команды. С «Оренбургом» можно найти пространство для экспериментов – команда играет сама и дает играть другим.

- Три тура подряд дежурный гол забивает Комличенко с подачи Даниила Уткина – найдут ли оренбуржцы способ их закрыть? А если Николай забьет, хватит ли этого в очередной раз, чтобы набрать очки?

«Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

- Подопечные Александра Точилина не настроены далеко отпускать группу лидеров РПЛ и выиграли непростой матч против «Ахмата». Но «Пари НН» показал, что даже к ЦСКА может найти подход – возможно, как раз этот матч закончится с сенсационным результатом.

- Ситуация с Нобоа чуть сгладилась – матч с «Ахматом» он отыграл от свистка до свистка и сделал результат двумя голами. Вопросы о его готовности играть в основе должны улетучиться.