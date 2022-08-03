«Урал» ужасен на старте. Обычно команда прибавляла во второй части сезона, но эта стратегия когда-то подведёт

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сегодня, 20:47

Вина не только на тренере.

«Урал» в очередной сезон проваливает первые матчи. Эта тенденция тянется с сезона после чемпионата мира продолжилась сейчас. На результат наслаивается возникшая вероятность новой смены тренера. Но дело не столько в нем – правда, именно Шалимову придется решать возникшие проблемы. Иначе на этот разве все закончится вылетом из РПЛ .

Провальные отрезки, ужасный матч с «Оренбургом»

Первые туры розыгрыша Российской Премьер-лиги могут напомнить сезон 2018/2019. Поражение от полумертвого «Анжи» на старте сезона перетекло в поражение в игре с «Краснодаром» и разгрома, который уральцам устроил «Зенит».

Только теперь – безальтернативная победа ЦСКА и «Краснодара». Очки должны были набирать с «Оренбургом», но и тут – разгром (0:3). Команда забыла, как оказывать давление, отпускала игроков соперника. Те спокойно выбирались на свободное пространство (ярчайший пример – первый тайм с ЦСКА , где «шмели» забывали опекать Кучаева, Карраскаля, Облякова).

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов, что ЦСКА мог решать исход поединка еще в первые 45 минут:

Безусловно, у них [ ЦСКА ] огромное преимущество. Но мы им даем 5-6 моментов в первом тайме со своих ошибок, обрезов, полностью проваливаем правый фланг – вся острота оттуда была. Они не могут забить, а мы им говорим: «не-не, забейте, нате вам еще». Такие моменты они не забивали – нам надо это использовать, закончить [первый тайм] 0:0, сделать замену. А мы вон как первый тайм закончили. Гол на 45-й минуте? Это идиотство. Такой гол пропустить на 45-й, когда нам просто 5 или 6 не забили в первом тайме…

Еще больше поразило, как спокойно моменты находили игроки клуба, который лишь недавно вышел из Первой лиги. В итоге – хет-трик Владимира Сычевого и претензии ко всем игрокам екатеринбуржцев, кроме Эрика Бикфалви.

С такой игрой нет уверенности, что уральцы смогут обыграть более боеспособный «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Притом 6 августа «шмели» принимают на своем поле «Спартак», 28 августа в Екатеринбург приедет «Зенит», сразу после запланирован выездной матч с «Динамо». Надеяться на 3 очка можно с «Торпедо» — но это будет уже 9-й тур РПЛ .

Команде пора перестать закупаться чересчур молодыми игроками

Когда в Екатеринбурге играли Николай Димитров, праймовый Отман Эль-Кабир, опытный Денис Кулаков, у команды был сложившийся и сильный костяк – эти футболисты могли делать разницу. Кулаков раз за разом отдавал на Бикфалви в штрафной, техничные Отман и Николай доставляли мяч с флангов. В запасе были МаркоАраторе, Михал Кухарчик.

Сейчас так получилось, что новый костяк формируют Эрик Бикфалви, Олег Шатов и Даниэл Мишкич. Подбор игроков на скамейке уменьшился в разы, но результат требуется тот же – сохранение места в Российской Премьер-лиге. Показателен даже тот факт, что теперь в старте регулярно выходит Андрей Егорычев, который до 2018-го года появлялся на поле только с замены. Именно его фланг упускал игроков ЦСКА в первом туре.

На том же фланге в атаке играет Юрий Железнов. Весной полузащитник проявил себя ярко, шел в обыгрыш, создавал моменты – но в возрасте 19 лет он не может равномерно провести весь сезон. Спад происходит уже на старте – и менять его может чуть более опытный Гаджимурадов.

Летом Екатеринбург покинул важный для команды опорник Рафал Августиняк – и опять на его место взяли молодого Сунгатулина из «Спартака», да еще и в аренду, т.е. в дальнейшем он может уехать, вновь образуется дыра в опорной зоне.

Получается, что задача делать разницу ложится на плечи либо игроков явно не уровня РПЛ (Егорычев), либо футболистов, которые еще не могут отвечать реалиям Премьер-лиги из-за отсутствия опыта (Железнов, Гаджимурадов, Сунгатулин). При этом Эрик и Шатов еще не набрали форму, чтобы снова выйти на ведущие роли.

Спасала ударная вторая часть сезона

Прошлой весной как нельзя кстати пришлось подписание в «Урал» Олега Шатова – ему отвели роль «десятки», в атаку поставили Бикфалви. С апреля в старте прописался Юрий Железнов – он помогал команде в продвижении мяча (но это лишь весной). Опорную зону надежно цементировал Августиняк.

Так перестановки в игровых построениях команды после победы над «Рубином» объяснял Шалимов:

В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом. Помазун — молодец… Последние четыре игры было качество, включая игру со «Спартаком». После того как мы перестроились на четыре защитника, как Шатов набрал форму и начал играть «десятку», у нас добавился один игрок в середине, и я подумал, что это наше направление, и нам необходимо стремиться так играть, потому что это интересно смотреть болельщикам.

Отставка в сложившейся ситуации точно будет спорным решением – Шалимов хотя бы знает сильные качества имеющегося подбора игроков. Да и вина за провальные результаты ложится не только на его плечи –команда подошла сырой к старту сезона и блекло смотрится даже в играх с де-юре равными соперниками.