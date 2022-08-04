Единственный игрок РПЛ для гранда. Начал сезон не хуже Промеса и Акинфеева

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сегодня, 10:21

Серый кардинал «Зенита» заслужил признание.

Лучшего футболиста июля не было

Потому что увидели много равноценных героев. Старт сезона получился ярким и сумбурным. Смолов – лучший из полевых ветеранов. Ни один другой форвард не провел стартовые матчи настолько качественно. Дело не в количестве голов, а в выбранных Федором решениях. Акинфеев – лучший ветеран из числа голкиперов, хотя его включение в пятерку кандидатов на звание «Игрока месяца» скорее дань статусу.

Был голкипер, который пахал больше, спасал чаще, его сэйвы сложнее. Оборона в первых матчах не заставила Акинфеева много работать, а в третьем дважды пропустил. Сафонова огорчали чаще, но его влияние на «Краснодар» сильнее, чем у Игоря на работу экспериментальной защиты с Набабкиным и Зайнутдиновым. Акинфеев сыграл достойно, как и Промес. Но Квинси собрал почти всю статистику в одной игре против «Оренбурга».

Голландец заслужил похвалу, но выделились молодые. Сперцян забивал с пенальти, но до этого его действия влияли на характер атак. Эдуард круто разыгрывал угловые и штрафные. Как и Уткин, который не только удачно навешивает мяч на Комличенко – трижды подряд, но и вместе с Глебовым вел игру «Ростова». Не все получилось в защите, но посмотрите на ситуацию под другим углом.

«Динамо» наиграло на поражение от Карпина, как и «Локомотив». Московские клубы спаслись, но команда новичка Уткина, у которого 1 гол и 3 ассиста, а еще передачи с точностью в 83 %, могла стартовать с трех побед подряд. Акинфеев, Смолов или Промес молодцы, в форме на старте в составах сильных клубов, но молодежь тоже хвалим. Как и Карраскаля, ведь «армеец» собирал статистику не хуже, чем Квинси. Но был забытый РПЛ герой, и зовут его Маркус.

Вендел – самый важный игрок «Зенита»

Не потому, что остальные плохие, а потому что Вендел может прибавить прямо сейчас. Барриос брал паузу в развитии. Дуглас Сантос как магический подорожник. Семак прикладывал его к тактическим ранам, помогало. Но этот бразилец немолодой, скорее в фазе Кришито, который заиграл в Санкт-Петербурге, но не привлек внимание грандов. Малком обжегся в «Барселоне», а поскольку у него дикий личный контракт, то ни один гранд его пока не заберет.

В РПЛ мало людей для команд уровня «Ливерпуля», ПСЖ , «Ювентуса» или «Атлетико». Причины разные. Сафонов крутой, но нужно найти тренера, который именно в него поверит. Если Матвей сейчас бы дернулся в клуб уровня «Реала», то оказался на скамейке, как Лунин. Разве что Хави вдруг решит заменить тер Штегена. Но Матвей преуспеет в гранде, только если начнет круглосуточно тренировать игру ногами, а еще настроился морально так, как Меньян и Менди.

Сафонов, как и ловкий Захарян – еще один явный кандидат в серьезный европейский клуб, в фазе окончательного становления. Арсен пока не знает, что такое конкуренция. Лидер «Динамо» пока «сырой» для гранда. Аргументацию, почему поздно или не потянут, найдут для Карраскаля (привет бурной юности за пределами поля), Промеса, Медины, Зобнина, и так далее. Разве что Клаудиньо прибавит в игре без мяча, тогда он с Венделом будут первыми кандидатами на повышение.

А летом, если мыслить как спортивный директор большого клуба, из всей РПЛ выделяется именно Вендел. Во-первых, молодой, всего 24 года. Во-вторых, трансферная стоимость –после продления контракта с «Зенитом» до 2027-го не поднялась выше 20 млн евро. Для всех грандов это смешные деньги. Наконец, зимой или через год Вендел может вести переговоры с петербуржцами о полюбовном расставании, иначе повторит бегство Ларссона, Варелы или Крыховяка.

Вендела не перехваливаем, он реально связывает игру «Зенита». Не всегда самый заметный, но именно его передачи с точностью в 93 % создают для Клаудиньо, Малкома, Мостового, Кассьеры и Сергеева фундамент голевых атак. Сам Вендел имеет одну особенность: словно возникает из-под земли на ударных позициях. Уже забивал «Спартаку» в Суперкубке. Отличился против «Химок» и «Локомотива» в чемпионате. Вендел в форме, Семаку повезло, что игрок не уехал летом.

Бразильца бракуют из-за работы без мяча

«Наполи» и «Эвертон» присматривались к Венделу. Но если бразилец проведет невероятно сильный сезон, или хотя бы полгода до старта чемпионата мира, то уровень скаутов, которые начнут убеждать подписать хавбека, вырастет. Вендел в шаге от перехода на уровень, куда забрались некоторые бразильцы «Шахтера». Фернандиньо в юности играл намного ближе к атаке, как Вендел в «Спортинге», где Маркус был тенью Фернандеша и пытался его подменить.

Вендел по природе не мастер игры в отборе, у него средние показатели без мяча. Объясняется отчасти особенностями игры «Зенита», где главным по цепкости был и остается Барриос. Но Вендел связывает линии, располагается между чужими редутами. Футболист совершенно не боится давления. У него явно не такой характер, как у Паредеса. Иначе на поле всем своим видом показывал, что делает услугу, играя за «Зенит», и при первой же возможности ушел.

Маркус попал в бразильский рай в Санкт-Петербурге. Но со временем он, окружение и агент придут к выводу, что глупо отдавать лучшие годы РПЛ без еврокубков. Вкусив игру против «Челси» и «Ювентуса», захочет добавки. Так работает психология чемпионов и скрытых лидеров. Мир раньше недооценивал глубинных плеймейкеров, их не всегда выделяли, даже когда проверяли уровень. Но теперь не нужно объяснять, почему представители такой профессии важны.

Также Венделу повезло с тренером. Семак сам прошел разные фазы в полузащите. Но Вендел и Клаудиньо учатся работать в обороне не ради «Зенита», а ради шанса в большом клубе в будущем. Причем стоимость трансфера и козырь на руках – право свободно выйти в трансферное окно, позволяют им наслаждаться разгромами соперников «Зенита», а как только получат заманчивое предложение – уехать. Венделу, вероятно, было бы удобно в Италии.

На пике его можно представить в «Ливерпуле», если замахнуться на судьбу Фабиньо, вытеснив Хендерсона. ПСЖ выбрал Ренату Санчеша, ровесника Вендела, которого от бразильца отличает наличие агента со связями Жорже Мендеша. Вот это важный момент. Не все посредники из Бразилии умеют работать, как агенты Каземиро или Винисиуса. Вероятно, Венделу нужно нанять человека, который проверит рынок и найдет ему в будущем большую команду.