Сперцяну нужно остановить «Локомотив». Мешает только жуткая оборона Сафонова

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сегодня, 20:30

У москвичей потери, а у краснодарцев надежды.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Невзирая на результаты в стиле светофора – ничья, поражение и победа, «горожане» могут похвастаться героями старта сезона. Сперцян попал в номинацию на звание «Игрок месяца», хотя и уступил игроку соседского клуба, а Сафонов вытащил больше всех ударов, что говорит в его пользу, но автоматически выводит на проблемы в обороне.

- «Краснодар» лишь теперь пошел за новым защитником – высмотрели во «Фламенго» Леонардо Перейру. Кайо, по словам его агента, вернется до конца августа. Но давно ли этот бразилец стал примером надежного игрока? Сорокин тоже не радовал и не развивается так, как хотелось бы Сторожуку. За спиной у основной пары Литвинов и Бородин. Оба допускали грубые ошибки. «Горожане» пропустили 7 мячей, невзирая на 20 сэйвов Сафонова.

- На острие у «Краснодара» мог играть Кордоба, которого не забрали в Дортмунд. Но Джон сначала смотрелся вяло, теперь получил травму. Его участие в матче под большим сомнением, не будут рисковать. А Манелову девятнадцать лет, опыт нулевой, вся надежда на Ионова и Сперцяна. Алексей только разгоняется, как и Сулейманов. А вот Эдуард в порядке. Да, часто его голевые действия связаны со стандартами – штрафные и пенальти, но с 11-ти метров в «Краснодаре» тоже надо уметь забить. У Кордобы в РПЛ не получилось в 3 случаях из 4.

- Сторожук выстраивает новую связку Черникова и Баньяца. Александр в роли тафгая. Его мастерство работы с мячом пригодится, когда перестанет получать глупые предупреждения в простых эпизодах. А молодой сербский Михайло просто рад, что дали шанс. Неплохо подает мяч с места, но не понял игру «Краснодара», не дорожит мячом. Даже против несчастного «Урала» хавбеки «горожан» без Черникова допустили два десятка атак команды Шалимова.

- Учитывая кадровую ситуацию, от «Краснодара» нельзя требовать результатов «Зенита». Но команда Сторожука, играя по схеме «4-2-3-1», которая им подходит, может создать проблемы нестабильному «Локомотиву» даже без Сорокина, Кайо и Кордобы, которых ждут в основе. Ротация мешает работать стабильно, но выпускникам академии дают шанс. Если сравнивать с другими, то «Краснодар» явно не худший по большинству важных показателей. Без проходного двора в обороне можно было помечтать о победе над «Факелом», то есть о семи очках и раздельному лидерству.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов – Волков (Петров), Литвинов, Бородин, Рамирес – Черников, Баньяц – Сулейманов, Сперцян, Ионов – Манелов (Кордоба).

Полезно узнать о «Локомотиве»

- Как только игру команды трио тренеров не называли. «Печальное зрелище» — определение Нигматуллина. Попытки Баринова оправдаться хорошим началом игры в Санкт-Петербурге разбиваются о счет. «Зенит» разгромил некогда основного конкурента и преследователя со счетом 5:0. Причем даже не вспотели толком. «Пари НН» отыгрался в меньшинстве, а «Ростов» чудом не обыграл Циннбауэра. Москвичи рисковали взять один пункт из девяти.

- Худяков так не тащит, как Сафонов, хотя тренеры ему доверяют. Оставляют ветерана Гильерме на скамейке. Молодой вратарь отразил 7 ударов, а пропустил 8 мячей. Не будем его обвинять первым, но отметим – линией обороны точно не руководит. Ногами играет хуже, чем обрусевший бразилец, поэтому многие соперники используют высоченный прессинг, чтобы смутить защитников и Худякова. Работает, как видели против команд Карпина и Семака.

- «Локомотив» не раскрыл потенциал на флангах. Тикнизян, в отличие от Живоглядова, не отметился в атаке. У Керка и Камано нет голевых действий, хотя голландцу и гвинейцу дали достаточно времени. Не играя широко и вертикально, «железнодорожники» дарят соперникам пространство и время. Воспользоваться им будет еще проще, когда на поле нет Баринова и Бека Бека. Француз вернулся домой, а Дмитрий получил дисквалификацию после красной карточки против «Зенита».

- Придержанный козырь «Локомотива» — наличие Изидора, который с весны не растерял форму, но оказался в окружении команды, которая играет слабее, чем может. Миранчук способен отдавать голевые передачи. Марадишвили разок показал, что у него есть голевое чутье, когда забил в падении через себя. Но всё это эпизоды. Солидно и на протяжении серий матчей играл лишь Жемалетдинов – в лазарете, а на опыте мог отработать Смолов – списали по причине возраста.

- У «Локомотива» и «Краснодара» разный стиль в защите, но проблемы у обоих. Цепкий Ненахов и молодой Фассон травмированы, точно не сыграют. Универсальность Магкеева поможет, но в опорной зоне необходимо обеспечить поддержку Карпукасу, сам не оставит Сперцяна и коллег Эдуарда. «Краснодар» получит преимущество в фазе атаки, как и «Локомотив» при своих набегах. Все сведется к тренерским ходам – Компперу пора показать свежий подход к схеме. Также критически важно выигрывать подборы. «Горожане» бодались, владея мячом, но «железнодорожники» тоже пытались давить, хотя и не получилось.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Худяков – Живоглядов, Магкеев, Едвай, Тикнизян – Карпукас, Марадишвили – Керк, Миранчук, Камано – Изидор.

Полезно узнать о противостоянии

- «Краснодар» не специалист по матчам с московскими клубами. С «Локомотивом» встречались 22 раза, и поначалу часто проигрывали – 12 неудачных поединков. Но есть важный нюанс. В 5 последних играх именно в Краснодаре «горожане» идут без поражений (4 победы и ничья), а последний раз дома проигрывали «красно-зеленым» шесть лет назад.

- Кадровый голод ограничивает выбор тренеров, делая обе команды более предсказуемыми. Молодость игроков ведет к ошибкам. Зато смотреть весело. Даже против «Урала» команда Сафонова рисковала пропустить больше одного мяча. «Локомотив» не может выдать ни один стабильный матч на всем его протяжении. Все три раза на поле оставался 21 футболист после удалений, но даже ранняя красная карточка Сулейманова не завела к победе.

- Обычно матчи этим команд не радуют результативностью, исключение одно – победа «Краснодара» 5:0 почти два года назад. Но вряд ли сейчас увидим нечто подобное. Слишком веселая у Сафонова линия защиты, чтобы Керк, Камано, Изидор и Миранчук при моральной поддержке «анфан террибль» краснодарского футбола – Ивана Игнатьева, упустили шанс добраться до владений Матвея. Кто грамотнее сыграет в защите – тот будет ближе к набранным очкам.

Прогноз «Соккер.ру»: последние результаты «горожан» кричат о ставке на три гола или больше. Но учтите плохие результаты. Тренерам нужны очки, помучают друг друга прессингом, возможен размен голами, а дальше все зависит от «Краснодара». У них есть все для победы над «Локомотивом», кроме обороны. Рискнем поверить в победу «Краснодара», пора побеждать дома.