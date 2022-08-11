«Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Эвертон», который состоится 13 августа 2022 года.

«Астон Вилла»

В прошлом сезоне «львы» из Бирмингема заняли четырнадцатое место в Премьер-лиге. Из пяти предсезонных товарищеских матчей команда не уступила своим соперникам ни в одном. По два гола в каждом тайме позволили «Астон Вилле» одержать победу над «Уолсоллом». С минимальным счётом «бордово-голубая армия» обыграла команды «Лидс» и «Брисбен Роар». Уступая в пару мячей после первого тайма, «львы» сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед». «Вилланы», пропустив уже на седьмой минуте «Ренну», смогли не только сравнять счёт в поединке, но и выиграть французскую команду.

На прошлых выходных в рамках матча первого тура нового сезона «Астон Вилла» проиграла в гостях «Борнмуту» со счётом 0:2. В январе этого года «львы» с минимальным счётом взяли верх над «Эвертоном» на их поле.

«Эвертон»

По итогам сезона 2021/2022 «Эвертон» разместился на две строчки ниже в турнирной таблице, чем бирмингемские «львы». Перед новым сезоном «синие» провели четыре товарищеских поединка. В первом матче команда уступила «канонирам», пропустив от них пару мячей. «Миннесота» взяла верх над «Эвертоном» с разгромным счётом. «Синие» не забили ни одного мяча, пропустив при этом четыре от американской команды. С разницей в пару голов «ириски» одержали победу над «Блэкпулом». В сухую «Эвертон» выиграл у киевского «Динамо».

В первом туре сезона 2022/2023 «ириски» на своём поле со счётом 0:1 проиграли «Челси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.84

Ничья – 3.60

Победит «Эвертон» – 4.60

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Из десяти последних матчей «Астон Вилла» уступила своим оппонентам в трёх поединках.

«Эвертон» за аналогичный период проиграл в пяти играх.

«Синие» не выигрывают «львов» с 2016 года.

Три последних очных встречи завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Шесть матчей подряд «ириски» не выигрывают «бордово-голубую армию». В трёх последних встречах «Эвертон» даже не смог забить ни одного мяча «Астон Вилле». На своём поле «львы» возьмут свои три очка. Компания Pinnacle на победу «Астон Виллы» предлагает коэффициент 1.84.