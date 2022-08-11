«Арсенал» — «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Лестер», который состоится 13 августа 2022 года.

«Арсенал»

В сезоне 2021/2022 «красно-белые» заняли пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. «Канониры» уступили только в одной товарищеской игре из шести предсезонных. С разницей в пару мячей «Арсенал» взял верх над «Нюрнбергом». «Эвертон» был повержен в сухую «красно-белыми» в следующем матче. «Челси» пропустил от «канониров» четыре мяча. «Брентфорд» сумел одержать победу над «Арсеналом». С разгромным счётом в финале Кубка Эмиратов «красно-белые» выиграли испанскую «Севилью».

Со счётом 2:0 «канониры» переиграли в матче первого тура команду «Кристал Пэлас» на их поле.

«Лестер»

«Лестер» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в Премьер-лиге. Из шести предсезонных товарищеских матчей «лисы» проиграли только в одном. В первой встрече с разницей в один мяч «синие» уступили «Ноттс Каунти». С бельгийской командой «Хеверли Лувен» раскатали результативную ничью. Четыре мяча были забиты «Халлу», на которые соперник не ответил ни одним. Над «Дерби Каунти» одержали победу «лисы» с разницей в пару голов. «Престон» был также повержен «синими». С минимальным счётом «Лестер» выиграл «Севилью».

В первом туре нового сезона «Лестер» разошёлся миром с «Брентфордом» на своём поле (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.48

Ничья – 4.60

Победит «Лестер» – 6.40

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.22

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Из десяти последних матчей «красно-белые» уступили в двух поединках.

«Лисы» из десяти игр за последнее время проиграли только один раз.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика подсказывает нам, что команды чаще всего не отличаются высокой результативностью в очных встречах. «Лестер», например, в двух последних поединках ни разу не поразил ворота «канониров». «Красно-белые» за аналогичный период забили только четыре. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.16.