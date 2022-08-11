«Арсенал» — «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Лестер», который состоится 13 августа 2022 года.
«Арсенал»
В сезоне 2021/2022 «красно-белые» заняли пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. «Канониры» уступили только в одной товарищеской игре из шести предсезонных. С разницей в пару мячей «Арсенал» взял верх над «Нюрнбергом». «Эвертон» был повержен в сухую «красно-белыми» в следующем матче. «Челси» пропустил от «канониров» четыре мяча. «Брентфорд» сумел одержать победу над «Арсеналом». С разгромным счётом в финале Кубка Эмиратов «красно-белые» выиграли испанскую «Севилью».
Со счётом 2:0 «канониры» переиграли в матче первого тура команду «Кристал Пэлас» на их поле.
«Лестер»
«Лестер» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в Премьер-лиге. Из шести предсезонных товарищеских матчей «лисы» проиграли только в одном. В первой встрече с разницей в один мяч «синие» уступили «Ноттс Каунти». С бельгийской командой «Хеверли Лувен» раскатали результативную ничью. Четыре мяча были забиты «Халлу», на которые соперник не ответил ни одним. Над «Дерби Каунти» одержали победу «лисы» с разницей в пару голов. «Престон» был также повержен «синими». С минимальным счётом «Лестер» выиграл «Севилью».
В первом туре нового сезона «Лестер» разошёлся миром с «Брентфордом» на своём поле (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.48
- Ничья – 4.60
- Победит «Лестер» – 6.40
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.22
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16
Статистика
- Из десяти последних матчей «красно-белые» уступили в двух поединках.
- «Лисы» из десяти игр за последнее время проиграли только один раз.
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Статистика подсказывает нам, что команды чаще всего не отличаются высокой результативностью в очных встречах. «Лестер», например, в двух последних поединках ни разу не поразил ворота «канониров». «Красно-белые» за аналогичный период забили только четыре. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.16.