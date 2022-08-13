«Монако» – «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Ренн», который состоится 13 августа 2022 года

«Монако»

Коллектив в этом розыгрыше Лиги Чемпионов также не сыграет в групповом этапе, ведь на днях уступили непростому сопернику в дополнительное время. Тем не менее, «Монако» стартовал с победы в Лиге 1 и сейчас имеет возможность одержать еще одну на своем стадионе. «Ренн» может создать проблемы любому сопернику, поэтому матч будет напряженный и интересный.

9 августа «Монако» проиграл в дополнительное время ПСВ (2:3) в Лиге Чемпионов, а шестого числа обыграл на выезде «Страсбур» в Лиге 1 (2:1).

«Ренн»

«Ренн» не смог зацепиться за место в Лиге Чемпионов и по результатам прошлого сезона смог занять только четвертое место., что дает клубу право сыграть в Лиге Европы. Команда неожиданно проиграла первый тур и теперь футболистам надо реабилитироваться перед своими болельщиками и руководством.

7 августа «Ренн» уступил на своем поле «Лорьяну» (0:1), а 30 июля уступил в товарищеской встрече «Астон Вилле» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2

Ничья – 3.8

Победит «Ренн» – 3.95

Статистика

«Монако» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами на поле «Монако» завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ренном»

«Ренн» выиграл три последних матча на выезде во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда должна сделать выводы после вылета из Лиги Чемпионов и сосредоточиться на Лиге 1. Прогнозируем минимальную победу хозяев.