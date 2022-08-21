«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661034975

сегодня, 01:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона», который состоится 21 августа 2022 года.

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» заняли шестое место в чемпионате Испании по итогам прошлого сезона. Команда провела летом несколько товарищеских встреч. С минимальным счётом «Реал Сосьедад» уступил «Тулузе» и «Атлетику» Бильбао. «Эйбару» команда проиграла с разницей в один мяч. Ничейным результатом завершилась встреча с менхенгладбахской «Боруссией». «Бело-голубые» одержали победы над «Борнмутом» и «Осасуной».

В матче первого тура на выезде «Реал Сосьедад» взял верх над «Кадисом» со счётом 1:0.

«Барселона»

По итогам сезона 2021/2022 «Барса» заняла вторую строчку турнирной таблицы Примеры. «Сине-гранатовые» из семи предсезонных товарищеских матчей не проиграли ни в одном. С разгромным счётом команда обыграла «Интер Майами» и «Пумас». В ворота каждой из команд «Барселона» забила по шесть мячей. С «Юве» раскатала результативную ничью. Игра с «Реалом» завершилась победой «сине-гранатовых» с минимальным счётом.

На прошлых выходных в первом туре чемпионата Испании «Барса» разошлась миром с «Райо Вальекано» (0:0). В апреле этого года «сине-гранатовые» уже обыгрывали с минимальным счётом «Реал Сосьедад» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 3.45

Ничья – 3.60

Победит «Барселона» – 2.12

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «Реал Сосьедад» одержал победы над своими оппонентами

За аналогичный период «Барса» выиграла в таком же количестве поединков

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Барса», раскатав нулевую ничью в первом туре, потеряла очки и не может себе позволить терять очки дальше. По-спортивному злые «сине-ганатовые» уверенно обыграют своего соперника. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.60.