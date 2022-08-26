«Милан» – «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Болонья», который состоится 27 августа 2022 года

«Милан»

Чемпион Италии набрал четыре очка в первых двух стартовых матчах, и чтобы бороться за лидерство в новом футбольном году, команде нужно набирать очки уже сейчас. «Милан» на своем поле принимает середняка прошлого чемпионата, и болельщики ждут победы, потому что потеря очков может обернуться потерей нескольких позиций в турнирной таблице.

21 августа «Милан» сыграл в безголевую ничью с «Аталантой» (0:0), а 13 числа на своем поле переиграл «Удинезе» (4:2).

«Болонья»

«Болонья» еще не добивалась побед и после двух туров довольствуется лишь одним баллом. Коллектив будет стараться держаться в середине турнирной таблицы. Главная задача команды заранее обеспечить себе безопасное расстояние от зоны вылета и находиться в турнирной таблице как можно выше. Матч с «Миланом» обещает быть напряженным и интересным.

22 августа «Рома» минимально обыграла «Кремонезе» (1:0), а 14 числа с тем же счетом одолела «Салернитану» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.37

Ничья – 5.5

Победит «Болонья» – 7.5

Статистика

«Милан» выиграл четыре последних матча у «Болоньи»

«Милан» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева с первых минут завладеют инициативой и одержат уверенную победу.