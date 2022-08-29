«Гимарайнш» — «Каса Пиа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Витория Гимараеш» — «Каса Пиа», который состоится 29 августа 2022 года

«Витория Гимараеш»

Команда неплохо стартовала в новом сезоне и после трех туров смогла набрать шесть очков. На данный момент «Витория Гимараеш» отстает от лидера «Браги» на четыре пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В домашней встрече с новичком Примейры-Лиги у хозяев будет отличный шанс добыть еще одну важную победу и гарантированно продвинуться вверх по турнирной таблице.

21 августа «Витория Гимараеш» проиграл на выезде «Портимоненси» (1:2), а 14 числа минимально одолел «Эшторил» на своем поле (1:0).

«Каса Пиа»

«Каса Пиа» вышла в элитный дивизион, заняв второе место в лиге ниже классом. Тем не менее, коллектив старается показать, что не станет «донором очков» для других клубов и уже смог набрать четыре балла, что для дебютанта является неплохим результатом. В выездном матче футболистам придется нелегко, однако при слаженной обороне и игровой дисциплине, они могут рассчитывать на набранные баллы.

21 августа «Каса Пиа» на своем поле обыграла «Боавишту» (2:0), а 13 числа минимально уступила «Бенфике» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Витория Гимара е ш » – 2.1

Витория Гимара ш – 2.1 Ничья – 3.35

Победит «Каса Пиа» – 3.55

Статистика

« Витория Гимара е ш » проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Витория Гимара ш проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах «Каса Пиа» одержала только одну победу из пяти последних встреч

« Витория Гимара е ш » выиграл два последних матча у «Каса Пиа»

Витория Гимара ш выиграл два последних матча у «Каса Пиа» Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Витория Гимараеш» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команда играет дома и это ее главное преимущество. Прогнозируем, что при поддержке родных трибун хозяева добьются результата в 1-2 мяча.