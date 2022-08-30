Синхронные «Ливерпуль» и «Селтик». Крупнейшие победы в истории

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сегодня, 09:51

И немного о США с Австралией.



Минувший футбольный уикенд среди прочего запомнился яркой победой буксовавшего на старте сезона «Ливерпуля», который весь свой гнев выместил на «Борнмуте» и разгромил его со счетом 9:0. Этот результат является рекордным для современной Английской Премьер-Лиги, но при этом – не уникальным, поскольку это повторение самого крупного разгрома в чемпионате. И повторялось такое далеко не раз.

Что особенно примечательно, не только в Англии уикенд отметился примечательным разгромом. И дело даже не в Российской Премьер-Лиге, где тоже можно было обратить внимание на какое-то небывалое количество крупных побед. Но давайте посмотрим на историю самых разгромных побед в разных чемпионатах, в том числе – заморских.

Англия

«Ливерпуль» — «Борнмут» — 9:0 (август 2022), «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун» — 9:0 (март 1995), «Саутгемптон» — «Лестер Сити» — 0:9 (октябрь 2019), «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 9:0 (февраль 2021)

Да, удивительно, но в современной Премьер-Лиге, которая ведет свою историю с 1992 года, аж четыре раза повторялся счет 9:0. И тут уже есть свои «рецидивисты». Так, МЮ дважды с таким счетом побеждал, а «Саутгемптон» умудрился дважды проиграть 0:9, причем в промежутке полутора лет.

Впрочем, это не абсолютный рекорд Англии, если говорить о высшей лиге в целом. Самая крупная победа состоялась еще в 1892 году. Тогда «Вест Бромвич» обыграл со счетом 12:0 «Дарвен», а повтор совершил в 1909 году «Ноттингем Форест», который так же разгромил «Лестер Фосс». В общем, современной АПЛ есть куда стремиться.

Испания

«Атлетик» — «Барселона» — 12:1 (февраль 1931)

Наверное, никто не удивится, если сказать, что к самому большому разгрому в чемпионате Испании причастна «Барселона». Только вряд ли кто-то поверит, что она была в роли разгромленной. А ведь это так. В 1931 году «Атлетик» из Бильбао укатал каталонцев по полной программе.

Надо заметить, что у «Атлетика» в целом шальная статистика. Ему принадлежит и самый результативный матч. Он был сыгран в 1933 году – тогда «Атлетик» обыграл «Расинг Сантандер» со счетом 9:5 – 14 мячей! У «Атлетика» и самая результативная ничья. Ее он сыграл с «Атлетико» в 1950 году. Тот матч завершился со счетом 6:6.

Италия

«Торино» — «Алессандрия Кальчо» — 10:0 (май 1948)

Чтобы отыскать самую крупную победу в Серии А, нужно тоже глубоко окунуться в историю. И это был совсем не тот «Торино», за который сейчас выступает Алексей Миранчук. Там мы найдем великую команду «Торино», которая разнесла «Алессандрию». Почти ровно год спустя итальянский, да и мировой футбол пережили колоссальную трагедию. Туринская команда, выигравшая пять чемпионских титулов подряд, возвращалась домой после товарищеского матча с «Бенфикой» и попала в авиакатастрофу. Все 31 человек на борту погибли.

Германия

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд) – 12:0 (апрель 1978)



Самая крупная победа, когда-либо одержанная в Бундеслиге, пришлась на последний тур сезона-1977/78. Тогда гладбахская «Боруссия» разнесла дортмундских тезок, но упустила титул по разнице мячей. Не хватило буквально еще трех мячей. А чемпионом стал «Кельн», который в том же туре разгромил «Санкт-Паули» со счетом 5:0. Голевого запаса ему хватило, чтобы завоевать трофей, несмотря на старания «Боруссии». А та зато в историю вошла.

Франция

«Труа» — ПСЖ – 0:9 (март 2016), ПСЖ – «Генгам» — 9:0 (январь 2019)

Если предыдущие рекорды мы находили в глубине истории, то во Франции все случилось относительно недавно – когда ПСЖ стал невероятно богатым и доминирующим в Лиге 1. В 2016 году покер оформил Златан Ибрагимович, в 2019-м уже по хет-трику записали на себя Мбаппе и Кавани.

Но это если говорить о Лиге 1 в ее нынешнем статусе, который она имеет с 2002 года. А если же брать в целом высший французский дивизион за всю историю, то тут рекорд принадлежит «Сошо», который разгромил «Валансьен» в сезоне-1935/36 со счетом 12:1. Так что ПСЖ есть куда стремиться. Кстати, уже в этом сезоне парижане разгромили в гостях «Лилль» со счетом 7:1. А буквально в минувший уикенд «Монпелье» размазал «Брест» со счетом 7:0. Немного не дотянулся до рекорда Лиги 1. Вот ПСЖ удивился бы такому соседству.

Нидерланды

«Аякс» — «Венло» — 13:0 (октябрь 2020)



В том относительно недавнем матче блистал Лассина Траоре, который забил пять мячей и стал первым игроком «Аякса», сделавшим это в одном матче, со времен великого Марко ван Бастена в 1985 году. Еще несколько голов забил ветеран Клас-Ян Хунтелар.

Примечательно, что хоть это и рекорд чемпионата, но не самая крупная победа у «Аякса». Свою самую разгромную победу он одержал в Кубке УЕФА -1984/85, когда разнес «Ред Бойз Дифферданж» из Люксембурга со счетом 14:0.

Шотландия

«Селтик» — «Абердин» — 9:0 (ноябрь 2010), «Данди Юнайтед» — «Селтик» — 0:9 (август 2022)

Да, не только «Ливерпуль» забил девять и сравнялся с рекордом в этот уикенд. «Селтик» сделал то же самое. Причем уравнялся с собственным же достижением 12-летней давности. Зато недавняя победа стала без всякой дележки лучшей на выезде. Предыдущий рекорд тоже принадлежал «Селтику» — 8:1 против «Данфермлайн Атлетик» в сезоне-2005/06.

США

«Даллас Берн» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1:8 (июнь 1998)



Добавим немного футбольной экзотики. В MLS самая крупная победа случилась в 1998 году, но после нее было зафиксировано несколько побед с той же разницей мячей, только со счетом 7:0. Последними стали разгром «Нью-Йорком Ред Буллз» соседей из «Нью-Йорк Сити» в 2016 году, а также победа «Нью Ингленд Революшн» над «Атлантой Юнайтед» в 2017-м.

Австралия

«Аделаида Юнайтед» — «Норт Квинсленд Фьюри» — 8:1 (январь 2011)



Образовавшись в своем нынешнем виде в 2005 году, высший дивизион Австралии является молодой лигой. Но серьезные разгромы тут уже бывали. Помимо упомянутой выше, была еще победа той же «Аделаиды» над «Ньюкасл Джетс» в 2015 году со счетом 7:0.