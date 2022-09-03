«Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц», который состоится 4 сентября 2022 года

«Боруссия» Менхенгладбах

«Гладбах» занимает седьмое место в Бундеслиге после четырёх туров. «Чёрно-бело-зелёные» с начала нового сезона семь раз поразили ворота своих соперников, пропустив при этом четыре мяча. Команда не огорчала пока своих поклонников поражениями. В первом туре «жеребята» уверенно обыграли с разницей в два гола «Хоффенхайм». На выезде сыграли вничью с «Шальке». С минимальным счётом в игре третьего тура на своём поле взяли верх над «Гертой».

На прошлых выходных в гостевом поединке с мюнхенской «Баварией» команда из Менхенгладбаха не уступила. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Майнц»

На текущий момент «карнавальники» находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Команда пропустила после четырёх матчей нового сезона на один мяч больше, чем забила. На выезде в матче первого тура «Майнц» одержал свою первую победу в чемпионате, обыграв «Бохум». Дома раскатал нулевую ничью с берлинской командой «Унион». В третьем туре в гостях, забив гол на третьей добавленной минуте в конце поединка, взял три очка в игре с «Аугсбургом».

В прошлом туре «карнавальники» дома проиграли со счётом 0:3 леверкузенскому «Байеру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.27

Ничья – 3.65

Победит «Майнц» – 3.05

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Двенадцать игр подряд «Боруссия» не уступает своим оппонентам

Из десяти матчей за последнее время «Майнц» проиграл в двух встречах

Ничейным исходом завершились две последние очные встречи команд.

Прогноз

«Гладбах» не проиграл мюнхенской «Баварии». Двенадцать матчей подряд вообще никому не проигрывает. А отставание от первого места уже четыре очка. Необходимо догонять соперников. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Менхенгладбах с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.90.