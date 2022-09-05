«Торпедо» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Ростов», который состоится 5 сентября 2022 года

«Торпедо»

Новичок РПЛ все еще не может найти свою игру и только один смогли набрать очки. Таким образом коллектив с одним баллом занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и выглядит безнадежно. В матче с крепким и боевитым «Ростовом» у хозяев будет не много шансов зацепиться за результат, однако какие-то моменты у хозяев точно будут появляться.

31 августа «Торпедо» в кубке России проиграл ЦСКА (0:2), а 28 числа в РПЛ крупно проиграл «Краснодару» (1:4).

«Ростов»

«Ростов» напротив еще не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ и старается от матча к матчу прибавлять в своих физических возможностях. На данный момент «Ростов» занимает седьмое место с 13 очками и в случае победы над аутсайдером имеет отличную возможность немного продвинуться вверх. Матч обещает быть интересным, несмотря на разные турнирные задачи коллективов.

31 августа «Ростов» обыграл на своем поле «Динамо» Москва в кубке России (2:0), а 28 числа команда разошлась миром с ЦСКА (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Торпедо» – 4.2

Торпедо» – 4.2 Ничья – 3.65

Победит «Ростов» – 1.85

Статистика

«Торпедо» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ростов» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах

«Ростов» выиграл четыре из шести последних поединков у «Торпедо»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Тут стоит исходить не столько из силы «Ростова», сколько из слабости «Торпедо». Прогнозируем успех гостей в 1-2 мяча.