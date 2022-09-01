Проклятие для судьи, сын чемпиона и страдания фаворитов. В Кубке России завелся Месси

«Амкал» и середняки рады кубковым успехам.
Оскорбления рефери и успех Медиалиги
У Медиалиги есть одна очаровательная особенность. Ее можно не смотреть. Легкого выбора достаточно, чтобы не испытывать негатива к попыткам несостоявшихся футболистов и любителей бегать за мячом. Одновременно понятно, почему многим традиционалистам из числа фанатов футбола клубы Медиалиги не нравятся. Много пафоса и ключевых слабостей всех сюжетов кино о спорте, кроме бейсбольных (они каким-то чудом чуть выше по качеству, хотя и самые не популярные).
Вот только проход сразу двумя командами любителей первых профессиональных соперников, а теперь вторая победа «Амкала» — доказательство, что в российском футболе много нецелевого расходования средств. Никто не сможет, кроме РФС, суммировать бюджеты всех казенных клубов страны. Но можно допустить, что миллиарды рублей десятилетиями выбрасывали в трубу. Не развили академии – видим гибель самых известных по разным причинам, в том числе, из-за «мертвых душ».
Социальный лифт в футболе, чтобы из низших лиг выбирались наверх, не запущен. Успех «Амкала» в кубке, как и реакция футболиста «Твери» на стыдное ему поражение – хотя бы что-то живое на первых этапах отбора в кубке в Пути Регионов. Хавбек Камиль Закиров пришел к арбитру и на камеру высказал ему следующее:
Яйца вот тут находятся. У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц.
Сарказма ситуации мог добавить факт, что у арбитра Сельдякова дочери. Но мир скучнее – Закиров выругался на игроков «Амкала», которым проиграл. После Камиль извинился перед судьей, признал поражение. Просто фиксируем как факт, что блогеры с многочисленными фанатами, которых сами привлекли – чего провинциальные клубы не делают категорически из-за тотальной лени, прошли профессионалов.
Юные футболисты и резервисты на поле
У ведущих клубов РПЛ коротковатые скамейки. Не все менеджеры ловкие, чтобы нахватать резерв в нынешних условиях. «Спартак» и «Зенит» берегли силы на очный матч в воскресенье, другие клубы тоже держали в уме поединки РПЛ. В первом туре группового раунда Кубка часто использовали молодежь. Результаты и желание выйти в плей-офф повлияют на выбор в будущем – нет сомнений, что еще увидим основные составы позже.
А пока играют юные и запасные. Зрелище по качеству пока так себе, хотя в этом ничего страшного нет. Например, «Спартак» и «Крылья Советов» подарили нормальный матч, еще и победный мяч на счету 18-летнего Павла Мелёшина, сына четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака». Не хватает успешных династий игроков, возможно, эта будет одной из первых. Также нельзя не отменить перевоплощение Ахметова.
Ильзат включил режим киргизского Месси – обошел всех игроков «Химок», которых встретил, забросил мяч с острого угла в дальнюю девятку. Шикарный гол, напоминание, что остались в РПЛ футболисты, способные воспользоваться вторым шансом. С этим труднее у парней из «Локомотива» — весь старт сезона им дают возможность перекрыть стартовые поражения, но смешанный состав не справился с «Пари НН». Кроме «железнодорожников», аутсайдеру на выезде проиграл «Сочи» — важная для коллектива Ганчаренко победа.
Многие фавориты выиграли – «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА, но последние, например, обкатали Гайча. Адольфо — третий форвард команды, который со временем может поменяться местами в иерархии с Заболотным. Тоже дело, опыт, который без реорганизации кубка не получить, ведь 30 матчей за сезон мало. А если бы клубы РПЛ включились лишь на этапе плей-офф, то первая же игра «Спартака» или «Динамо» могла стать последней. А так узнаете, что будет дальше – впереди пять туров Пути РПЛ, много таких голов, как у Ахметова, или попыток юных игроков заявить о себе, как у Мелёшина.
Народ не трибунах, а выводы делать рано
Ой, какой Кубок стал скучный. Можно подумать, хоть когда-то первые раунды плей-офф без клубов РПЛ привлекали большое внимание в августе месяце. Даже негативная реакция на блогеров – реакция, поэтому медийно новый формат турнира уже сработал. Да, все в итоге сведется не к «Амкалу» или скромным клубам ФНЛ, а к тому, как бы больше денег привлечь для «Зенита», «Динамо», ЦСКА и «Спартака». Но что в этом плохого в мире без премиальных УЕФА, если сильно помогали РПЛ?
По одному матчу ничего нельзя рассказать ни о групповом этапе Кубка, ни о том, каким он получится по качеству после шести туров в Пути РПЛ. Вряд ли Семак и Абаскаль смогут выставить глубокий резерв на матчи «Зенита» и «Спартака». Очевидно, что поражения «Динамо» и «Локомотива» наоборот разозлят и раззадорят в будущих поединках. Система позволяет допускать осечки, поэтому надо дождаться решающих матчей в группах. А пока оцените, что увидели в Ростове-на-Дону.
На игру, на которую Карпин и Йоканович поставили много неосновных футболистов, пришло 28 000 человек. На матч РПЛ против ЦСКА в том же городе буквально несколько дней назад – 8 600 человек. У «Ростова» и «Динамо» нет вражды, пришли не на соперника. Значит, ужасная посещаемость некоторых игр РПЛ – вина сами знаете какого закона, который не имеет ничего общего с безопасностью. Один хулиган снял свой путь на матч, где нужен был Fan ID, без этого пропуска.
Спокойно зашел на трибуны, а в суде получил штраф за нарушение. Но доказал мысль Карпина – создали лишнюю преграду. А когда ее нет, то фанаты приходят болеть за своих. Важный момент. Например, «Спартак» и «Краснодар» получают дополнительные домашние игры. В будние дни посещаемость не будет сказочной, но это еще один шанс для человека попасть на матч любимой команды. Игры не лишние, будут герои из низших лиг, увидим схватки больших клубов.
Затравка хорошая, хотя смешно требовать от первого тура показать все, на что кубок способен. Даже групповой этап Лиги чемпионов осенью не такой привлекательный, как плей-офф, и это нормально. Нельзя вечно есть одни пирожные, надоест. Старт интересный, есть скандалы, сюрпризы, показали молодых игроков, пришла публика. Это только начало, ведь в первом туре лишь Карпин и Йоканович из фаворитов групп сыграли между собой. Впереди два матча «Краснодара» против «Локомотива». Сыграют между собой в кубке «Зенит» и «Спартак». Поменяются силами ЦСКА и «Сочи». Грех жаловаться, когда в еврокубки путь закрыт.