Проклятие для судьи, сын чемпиона и страдания фаворитов. В Кубке России завелся Месси

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сегодня, 16:03

«Амкал» и середняки рады кубковым успехам.

Оскорбления рефери и успех Медиалиги

У Медиалиги есть одна очаровательная особенность. Ее можно не смотреть. Легкого выбора достаточно, чтобы не испытывать негатива к попыткам несостоявшихся футболистов и любителей бегать за мячом. Одновременно понятно, почему многим традиционалистам из числа фанатов футбола клубы Медиалиги не нравятся. Много пафоса и ключевых слабостей всех сюжетов кино о спорте, кроме бейсбольных (они каким-то чудом чуть выше по качеству, хотя и самые не популярные).

Вот только проход сразу двумя командами любителей первых профессиональных соперников, а теперь вторая победа «Амкала» — доказательство, что в российском футболе много нецелевого расходования средств. Никто не сможет, кроме РФС , суммировать бюджеты всех казенных клубов страны. Но можно допустить, что миллиарды рублей десятилетиями выбрасывали в трубу. Не развили академии – видим гибель самых известных по разным причинам, в том числе, из-за «мертвых душ».

Социальный лифт в футболе, чтобы из низших лиг выбирались наверх, не запущен. Успех «Амкала» в кубке, как и реакция футболиста «Твери» на стыдное ему поражение – хотя бы что-то живое на первых этапах отбора в кубке в Пути Регионов. Хавбек Камиль Закиров пришел к арбитру и на камеру высказал ему следующее:

Яйца вот тут находятся. У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц.

Сарказма ситуации мог добавить факт, что у арбитра Сельдякова дочери. Но мир скучнее – Закиров выругался на игроков «Амкала», которым проиграл. После Камиль извинился перед судьей, признал поражение. Просто фиксируем как факт, что блогеры с многочисленными фанатами, которых сами привлекли – чего провинциальные клубы не делают категорически из-за тотальной лени, прошли профессионалов.

Юные футболисты и резервисты на поле

У ведущих клубов РПЛ коротковатые скамейки. Не все менеджеры ловкие, чтобы нахватать резерв в нынешних условиях. «Спартак» и «Зенит» берегли силы на очный матч в воскресенье, другие клубы тоже держали в уме поединки РПЛ . В первом туре группового раунда Кубка часто использовали молодежь. Результаты и желание выйти в плей-офф повлияют на выбор в будущем – нет сомнений, что еще увидим основные составы позже.

А пока играют юные и запасные. Зрелище по качеству пока так себе, хотя в этом ничего страшного нет. Например, «Спартак» и «Крылья Советов» подарили нормальный матч, еще и победный мяч на счету 18-летнего Павла Мелёшина, сына четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака». Не хватает успешных династий игроков, возможно, эта будет одной из первых. Также нельзя не отменить перевоплощение Ахметова.

Ильзат включил режим киргизского Месси – обошел всех игроков «Химок», которых встретил, забросил мяч с острого угла в дальнюю девятку. Шикарный гол, напоминание, что остались в РПЛ футболисты, способные воспользоваться вторым шансом. С этим труднее у парней из «Локомотива» — весь старт сезона им дают возможность перекрыть стартовые поражения, но смешанный состав не справился с «Пари НН». Кроме «железнодорожников», аутсайдеру на выезде проиграл «Сочи» — важная для коллектива Ганчаренко победа.

Многие фавориты выиграли – «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА , но последние, например, обкатали Гайча. Адольфо — третий форвард команды, который со временем может поменяться местами в иерархии с Заболотным. Тоже дело, опыт, который без реорганизации кубка не получить, ведь 30 матчей за сезон мало. А если бы клубы РПЛ включились лишь на этапе плей-офф, то первая же игра «Спартака» или «Динамо» могла стать последней. А так узнаете, что будет дальше – впереди пять туров Пути РПЛ , много таких голов, как у Ахметова, или попыток юных игроков заявить о себе, как у Мелёшина.

Народ не трибунах, а выводы делать рано

Ой, какой Кубок стал скучный. Можно подумать, хоть когда-то первые раунды плей-офф без клубов РПЛ привлекали большое внимание в августе месяце. Даже негативная реакция на блогеров – реакция, поэтому медийно новый формат турнира уже сработал. Да, все в итоге сведется не к «Амкалу» или скромным клубам ФНЛ , а к тому, как бы больше денег привлечь для «Зенита», «Динамо», ЦСКА и «Спартака». Но что в этом плохого в мире без премиальных УЕФА , если сильно помогали РПЛ ?

По одному матчу ничего нельзя рассказать ни о групповом этапе Кубка, ни о том, каким он получится по качеству после шести туров в Пути РПЛ . Вряд ли Семак и Абаскаль смогут выставить глубокий резерв на матчи «Зенита» и «Спартака». Очевидно, что поражения «Динамо» и «Локомотива» наоборот разозлят и раззадорят в будущих поединках. Система позволяет допускать осечки, поэтому надо дождаться решающих матчей в группах. А пока оцените, что увидели в Ростове-на-Дону.

На игру, на которую Карпин и Йоканович поставили много неосновных футболистов, пришло 28 000 человек. На матч РПЛ против ЦСКА в том же городе буквально несколько дней назад – 8 600 человек. У «Ростова» и «Динамо» нет вражды, пришли не на соперника. Значит, ужасная посещаемость некоторых игр РПЛ – вина сами знаете какого закона, который не имеет ничего общего с безопасностью. Один хулиган снял свой путь на матч, где нужен был Fan ID, без этого пропуска.

Спокойно зашел на трибуны, а в суде получил штраф за нарушение. Но доказал мысль Карпина – создали лишнюю преграду. А когда ее нет, то фанаты приходят болеть за своих. Важный момент. Например, «Спартак» и «Краснодар» получают дополнительные домашние игры. В будние дни посещаемость не будет сказочной, но это еще один шанс для человека попасть на матч любимой команды. Игры не лишние, будут герои из низших лиг, увидим схватки больших клубов.