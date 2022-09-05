Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Фулхэм» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:34
«Фулхэм» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси», который состоится 10 сентября 2022 года

«Фулхэм»

«Дачники» после шести туров занимают десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда с начала сезона пропустила девять мячей, забила столько же. В первых двух турах «Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». На своём поле в матче третьего тура в напряжённой борьбе, забив гол на девяностой минуте, «белые» взяли верх над «Брентфордом». В 1/32 Кубка английской лиги «Фулхэм» уступил «Кроули Таун». В гостях «дачники» с разницей в один гол проиграли «канонирам» на их поле. На своём поле в позапрошлом туре «белые» одержали победу над «Брайтоном».

Со счётом 1:2 на выезде в матче шестого тура «Фулхэм» уступил «Тоттенхэму».

«Челси»

На данный момент в Премьер-лиге «синие» находятся на шестом месте. «Челси» с начала сезона поразил восемь раз ворота своих соперников, пропустил на один гол больше. С минимальным счётом в игре первого тура команда обыграла на выезде «Эвертон». Раскатала результативную ничью дома с «Тоттенхэмом». Пропустив три гола, «синие» проиграли в гостях «Лидсу». С разницей в один мяч «Челси» взял верх над «Лестером». В игре следующего тура команда уступила на выезде «Саутгемптону».

На прошлых выходных, проигрывая в один мяч, «синие» со счётом 2:1 одержали победу над «молотобойцами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фулхэм» – 4.30
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Челси» – 1.75
  • Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.77
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • Из десяти последних матчей «дачники» уступили в четырёх встречах
  • За аналогичный период «синие» проиграли в таком же количестве поединков
  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Фулхэм» не выигрывает у «Челси» с 2006 года. В новом сезоне «синие» на выезде проиграли в двух последних матчах. «Дачники» пока не проигрывали на своём поле. У хозяев есть шанс прервать безвыигрышную серию, которая длится уже более пятнадцати лет. Компания Pinnacle на победу «Фулхэма» предлагает коэффициент 4.30.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк фулхэм
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 