«Фулхэм» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси», который состоится 10 сентября 2022 года

«Фулхэм»

«Дачники» после шести туров занимают десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда с начала сезона пропустила девять мячей, забила столько же. В первых двух турах «Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». На своём поле в матче третьего тура в напряжённой борьбе, забив гол на девяностой минуте, «белые» взяли верх над «Брентфордом». В 1/32 Кубка английской лиги «Фулхэм» уступил «Кроули Таун». В гостях «дачники» с разницей в один гол проиграли «канонирам» на их поле. На своём поле в позапрошлом туре «белые» одержали победу над «Брайтоном».

Со счётом 1:2 на выезде в матче шестого тура «Фулхэм» уступил «Тоттенхэму».

«Челси»

На данный момент в Премьер-лиге «синие» находятся на шестом месте. «Челси» с начала сезона поразил восемь раз ворота своих соперников, пропустил на один гол больше. С минимальным счётом в игре первого тура команда обыграла на выезде «Эвертон». Раскатала результативную ничью дома с «Тоттенхэмом». Пропустив три гола, «синие» проиграли в гостях «Лидсу». С разницей в один мяч «Челси» взял верх над «Лестером». В игре следующего тура команда уступила на выезде «Саутгемптону».

На прошлых выходных, проигрывая в один мяч, «синие» со счётом 2:1 одержали победу над «молотобойцами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 4.30

Ничья – 3.90

Победит «Челси» – 1.75

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Из десяти последних матчей «дачники» уступили в четырёх встречах

За аналогичный период «синие» проиграли в таком же количестве поединков

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Фулхэм» не выигрывает у «Челси» с 2006 года. В новом сезоне «синие» на выезде проиграли в двух последних матчах. «Дачники» пока не проигрывали на своём поле. У хозяев есть шанс прервать безвыигрышную серию, которая длится уже более пятнадцати лет. Компания Pinnacle на победу «Фулхэма» предлагает коэффициент 4.30.