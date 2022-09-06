«Борнмут» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Брайтон», который состоится 10 сентября 2022 года

«Борнмут»

После шести туров «вишни» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги тринадцатую строчку. Команда забила всего лишь пять мячей с начала сезона, а пропустила восемнадцать. На своём поле в матче первого тура «Борнмут» набрал три очка в игре с «Астон Виллой». В двух следующих турах с разгромным счётом «вишни» проиграли «Манчестеру Сити» и «Арсеналу». В 1/32 Кубка английской лиги после серии пенальти команда прошла «Норвич». В гостях, пропустив девять мячей, «Борнмут» был повержен «Ливерпулем». Нулевую ничью «вишни» раскатали с «волками» из Вулверхэмптона.

На прошлых выходных в матче шестого тура, проигрывая в два мяча, «Борнмут» одержал волевую победу над «Ноттингемом Форест» со счётом 3:2.

«Брайтон»

«Альбион» занимает четвёртое место в чемпионате Англии. После шести матчей «чайки» поразили ворота своих соперников одиннадцать раз, пропустив пять мячей. В первом туре команда в гостях обыграла «красных дьяволов». Дома в игре следующего тура раскатала нулевую ничью с «Ньюкаслом». Три матча подряд «чайки» брали верх над своими соперниками. Прошли в матче Кубка английской лиги «Форест Грин». В чемпионате выиграли «молотобойцев» и у «Лидса». С разницей в один мяч уступили «дачникам» в игре позапрошлого тура.

В игре шестого тура на своём поле со счётом 5:2 «чайки» одержали победу над «лисами» из Лестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 4.60

Ничья – 3.55

Победит «Брайтон» – 1.78

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Только в трёх матчах из десяти последних «Борнмут» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «Брайтон» семь раз взял верх в поединках

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Всего лишь на пару очков «чайки» отстают от «канониров». Даже на выезде в предстоящей встрече гости имеют шанс сократить разрыв с первым местом. Компания Pinnacle на победу «Брайтона» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.95. В первом туре «чайки» взяли три очка в поединке с «красными дьяволами» и обыграть «Борнмут» им вполне по силам.