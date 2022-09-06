«Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Брентфорд», который состоится 10 сентября 2022 года
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» находится двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. При семи забитых мячах у команды десять пропущенных. Новый сезон «святые» начали с проигрыша «Тоттенхэму» с большим счётом. На своём поле, проигрывая в два гола, «Саутгемптон» свёл исход поединка с «Лидсом» к ничейному. В гостях взял три очка в игре с «лисами» из Лестера. Команду «Кембридж Юнайтед» в 1/32 Кубка английской лиги «святые» уверенно прошли. С минимальным счётом уступили «МЮ» в игре четвёртого тура. На своём поле «Саутгемптон» одержал победу над «Челси».
«Волкам» из Вулверхэмптона в прошлом туре «святые» проиграли со счётом 0:1.
«Брентфорд»
«Пчёлы» из Бренфорда занимают восьмое место в Премьер-лиге после шести туров. Команда пропустила девять голов на данный момент, забила пятнадцать. В матче первого тура «Брентфорд» сыграл в результативную ничью с «Лестером». Поразив четыре раза ворота соперника, команда всухую обыграла «Манчестер Юнайтед». Пропустив на девяностой минуте, «пчёлы» проиграли «Фулхэму». Команду «Колчестер Юнайтед» выиграли в 1/32 Кубка английской лиги и прошли в следующий этап. Ничейными исходами завершились матчи четвёртого и пятого туров с «Эвертоном» и «Кристал Пэласом».
Со счётом 5:2 «Брентфорд» одержал уверенную победу над командой «Лидс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» – 2.40
- Ничья – 3.50
- Победит «Брентфорд» – 2.90
- Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 4.10
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96
Статистика
- «Святые» из десяти последних матчей в четырёх уступили своим оппонентам
- За аналогичный период «пчёлы» проиграли только в одном поединке
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
В мае этого года со счётом 3:0 «Брентфорд» уже обыгрывал «святых». В новом сезоне «пчёлы» набрали три очка в игре с «МЮ». На выезде взять верх над «Саутгемптоном» будет непросто, но возможно. Компания Pinnacle на победу «Брентфорда» предлагает коэффициент 2.90.