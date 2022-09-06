«Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Брентфорд», который состоится 10 сентября 2022 года

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. При семи забитых мячах у команды десять пропущенных. Новый сезон «святые» начали с проигрыша «Тоттенхэму» с большим счётом. На своём поле, проигрывая в два гола, «Саутгемптон» свёл исход поединка с «Лидсом» к ничейному. В гостях взял три очка в игре с «лисами» из Лестера. Команду «Кембридж Юнайтед» в 1/32 Кубка английской лиги «святые» уверенно прошли. С минимальным счётом уступили « МЮ » в игре четвёртого тура. На своём поле «Саутгемптон» одержал победу над «Челси».

«Волкам» из Вулверхэмптона в прошлом туре «святые» проиграли со счётом 0:1.

«Брентфорд»

«Пчёлы» из Бренфорда занимают восьмое место в Премьер-лиге после шести туров. Команда пропустила девять голов на данный момент, забила пятнадцать. В матче первого тура «Брентфорд» сыграл в результативную ничью с «Лестером». Поразив четыре раза ворота соперника, команда всухую обыграла «Манчестер Юнайтед». Пропустив на девяностой минуте, «пчёлы» проиграли «Фулхэму». Команду «Колчестер Юнайтед» выиграли в 1/32 Кубка английской лиги и прошли в следующий этап. Ничейными исходами завершились матчи четвёртого и пятого туров с «Эвертоном» и «Кристал Пэласом».

Со счётом 5:2 «Брентфорд» одержал уверенную победу над командой «Лидс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.40

Ничья – 3.50

Победит «Брентфорд» – 2.90

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

«Святые» из десяти последних матчей в четырёх уступили своим оппонентам

За аналогичный период «пчёлы» проиграли только в одном поединке

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз