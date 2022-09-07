«Герта» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Герта» — «Байер», который состоится 10 сентября 2022 года

«Герта»

«Бело-голубые» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. В первом туре нового сезона на выезде «Герта» проиграла с разницей в пару мячей берлинскому «Униону». С «Айнтрахтом» дома команда разошлась миром. В гостях с минимальным счётом уступила менхенгладбахской «Боруссии». Дортмундской «Боруссии» также проиграла, пропустив один гол.

На прошлых выходных в игре пятого тура со счётом 2:0 «бело-голубые» одержали первую победу в новом сезоне, обыграв «Аугсбург» на их поле.

«Байер»

На одну строчку ниже в турнирной таблице, чем «Герта», находятся «львы» из Леверкузена. На выезде в игре первого тура «фармацевты» с минимальным счётом уступили «Боруссии» из Дортмунда. «Аугсбургу» на своём поле с разницей в один гол «Байер» проиграл в матче следующего тура. Пропустив три гола, «красно-чёрные» всухую были обыграны дома «Хоффенхаймом». В четвёртом туре «Байер» заработал свои первые три очка в новом сезоне. «Львы» взяли верх над «Майнцом» на их поле.

В напряжённой борьбе «фармацевты» в прошлом туре уступили со счётом 2:3 «Фрайбургу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 3.60

Ничья – 3.90

Победит «Байер» – 1.93

Победит «Байер» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

В семи матчах из десяти «Герта» проиграла своим оппонентам

Из десяти поединков за последнее время «Байер» уступил в шести

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Байер» начал новый сезон не самым лучшим образом. «Герта» взяла верх над «Аугсбургом», который, в свою очередь, одержал победу надо «львами». Компания Pinnacle на победу «Герты» предлагает коэффициент 3.60. «Бело-голубые» на своём поле весной прошлого года уже обыгрывали соперника со счётом 3:0.