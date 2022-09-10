«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Вильярреал», который состоится 11 сентября 2022 года

«Бетис»

«Бетикос» в испанской Примеро находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. На три очка отстают «зелёно-белые» от первого места. Дома в матче первого тура «Бетис» обыграл всухую «Эльче», поразив трижды ворота соперника. На выезде с разницей в один мяч «Бетикос» взял верх над «Мальоркой». В третьем туре с минимальным счётом «зелёно-белые» одержали победу над «Осасуной». Мадридскому «Реалу» на прошлых выходных уступили в игре прошлого тура.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Бетис» в гостях сыграл с командой « ХИК ». Со счётом 2:0 победа досталась «зелёно-белым».

«Вильярреал»

На данный момент «жёлтая подлодка» входит в тройку лучших команд Испании. Ни в одном матче из четырёх в новом сезоне команда не проиграла. При девяти забитых мячах у «Вильярреала» ни одного пропущенного. Уверенно, забив три гола, «жёлтая подлодка» на выезде взяла верх над «Вальядолидом» в игре первого тура. Три очка набрала команда в матче с мадридским «Атлетико» на их поле. Позапрошлый тур завершился ничейным исходом на выезде с «Хетафе».

На прошлых выходных дома «Вильярреал» со счётом 4:0 выиграл команду «Эльче». В напряжённой борьбе испанский клуб взял три очка в матче Лиги конференций с «Лехом» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 3.85

Ничья – 3.15

Победит «Вильярреал» – 2.17

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.48

Статистика

Четыре очные встречи из пяти завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»

Три матча из десяти последних «Бетис» проиграл

Беспроигрышная серия «Вильярреала» насчитывает шестнадцать игр подряд.

Прогноз

В прошлом сезоне «жёлтая подлодка» два раза обыгрывала «зелёно-белых». Статистика последних матчей подсказывает нам, что «Вильярреал» забивает не меньше двух голов за игру и не пропускает ни одного. Компания Pinnacle на победу команды «Вильярреал» предлагает коэффициент 2.17. Обыграть «Бетис» на их поле будет непросто, но возможно.