Мундиаль уже влияет на еврокубки. «Спортинг» и «Брюгге» не последние очарования

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вчера, 10:49

Моуриньо прав – авторские права в футболе отменили.

Чемпионат мира увеличил нагрузки

Год назад в середине сентября сыграли лишь первый тур Лиги чемпионов, а шестой ждал в начале декабря. В этот раз стартовали на неделю раньше, а завершат групповой этап 1-2 ноября, на пять недель раньше. Это значит, что не будет двухнедельных пауз, которые позволяли тренерам проанализировать игры, а организмам футболистов восстановиться. Шестой тур АПЛ год назад сыграли в конце сентября. Если бы не смерть Елизаветы II, то к тому времени провели на два тура больше. Смещение и уплотнение графика – одна из веских причин, почему сенсаций и просто сюрпризов станет больше. Клубы из главных лиг со сложными соперниками устанут сильнее, чем короли в более скромных чемпионатах. Увидим, как «Спортинг» и «Брюгге» побеждаю тех, кто номинально сильнее. Или как «Байер» — семнадцатая команда Бундеслиги, обыгрывает «Атлетико». Причем дожали испанцев с помощью свежего Фримпонга, автор двух ассистов вышел на замену.

Маленькие команды стали грамотнее

Моуриньо, отвечая на вопрос о непростом для «Ромы» выездном матче против «Эмполи» и поражении 4:0 от «Удинезе», родил интересную мысль:

Всё сложнее стало набирать очки с «маленькими» командами. Они все выросли, ведь сегодня их стало легче тренировать. Такие коллективы могут копировать игру из интернета и социальных сетей. В футболе больше нет авторского права.

Авторского права на тактику не было никогда, тут Жозе ошибся. Копирование и переосмысление – основа обучения. Но доступ к информации сделал футбол демократичнее. Раньше надо было лететь на другой континент, чтобы понять, как играют бразильцы. Сейчас достаточно загуглить. Сезоны стали похожи на марафоны для больших клубов, а маленькие могут проигрывать чаще с меньшим для себя психологическим уроном, но отдельно настраиваться на серьезных соперников. Доступ к базам данных есть у всех, и это очень важно. Кстати, российские клубы могут лишиться продвинутой статистики в ближайшем будущем. Это катастрофа, аналитики без цифр и видео в футболе, как без глаз.

Уровень ведущих защитников падает

Оборонцы были «на века», а теперь чемпионом мира может стать Умтити, а потом пройти путь от «Барселоны» до «Лечче». Оглянитесь вокруг. В мире куда больше тех, кто хочет атаковать – например, незнакомого человека в интернете, чем грамотно, усидчиво обороняться. А если говорим о детях новых поколений, то слишком рано ныряют в мир видеоигр и интернета. Проблема всегда в самих играх, конечно, а в дозах информации, которую маленький мозг может воспринять. Нейробиологи предупреждают родителей, но не помогает – мало в мире детей вроде сына Роналду, которые с первых лет жизни не живут с планшетами в руках. Следовательно, в детских футбольных секциях все еще сильнее хотят в атаку, где веселее. Детей с высоким уровнем концентрации внимания становится меньше. Результат – футбол потеряет защитников. Характер ошибок, которые допускают Магуайр, Фофана или Ван Дейк, не позволяет хвалить оборону. Классные вратари остались, а вот великих защитников меньше. Или просто квалифицированных.

Классных нападающих хватает на всех

У «Спортинга», «Аякса» и «Брюгге» на скамейках опасные атакующие футболисты. Основные игроки тоже в порядке. Об их классе и стабильности можно спорить, но выдать один роскошный матч может Ферран Хутгла, парень из школы «Эспаньола», которого не стала задерживать у себя «Барселона». Ему всего 23 года, а по стилю как тридцатилетний Руни. Напор работает, как и техника подопечных Аморима из «Спортинга». У «Айнтрахта» всегда будет настрой на дебютный сезон в Лиге чемпионов. Нашелся Линдстрем, который голом и ударом в перекладину огорчил «Марсель» (команду, выдавшую лучший старт в Лиге 1 в своей истории). Почти у всех 32 клубов главного турнира Европы есть классные футболисты в атаке. Отсюда перевес нападения над защитой. Не все только и делают, что бездумно атакуют – даже «Бавария» взяла две победы над другими китами за счет эффективности, но созидателей у всех хватает.

Безумные трансферы ведут к сенсациям

Частая переплата за футболистов позволяет клубам, отдавая богатым игроков сомнительного класса, получать огромные деньги для серии новых меньших, но перспективных ставок. Есть и другая сторона медали – набрав за дикие деньги ребят, которые десять лет назад оценивались бы в три раза дешевле, сами гранды не получают составы, которые гарантируют победы. Перегретый рынок ведет к сенсациям. Впрочем, чаще разовым. Лига чемпионов, не говоря о двух других еврокубках, допускает одиночные сюрпризы. «Вильярреал» замучил «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ , а не выиграл Лигу чемпионов. Есть граница, потолок по классу. «Барселона» могла забить «Баварии» до перерыва, но во втором тайме фаворит взял свое. Но это не значит, что так будет всегда и везде. Слишком много рискованных тактических и трансферных ставок у грандов. Слишком много денег у середняков, могут завербовать игрока, который сделает все сам, а потом уедет на повышение.

Тренеры совершенствуют тактику футбола

Дальние удары, разрезающие передачи, стандарты, игра вратарей ногами – все меняется в футболе, ведь появилась продвинутая статистика. Моуриньо в этом разговоре нужен еще и потому, что как раз Жозе не перестроился, представляет ретроградов. Ему стало тяжелее реагировать, поскольку теперь глухой автобус не сработает даже в РПЛ , не говоря о Серии А и еврокубках. Более гибкие наставники вроде Анчелотти, окружают себя молодежью, которая понимает все эти аббревиатуры, смотрит на футбол как на спорт, который ждут реформы. Результат – поколение наставников вроде Нагельсманна, Хави, Аморима и Артеты. Молодые необязательно покорят всех в еврокубках этого сезона, но смена эпох близко. Причем некоторые аксакалы вроде Гвардиолы, сами опережают время. А параллельно видим страдания Аллегри, который не меняется и ждет, что Куадрадо сыграет за полкоманды. Фанаты «Ювентуса» точно не будут плакать, если их любимый клуб возглавит востребованный Тухель. Тоже непрост в общении, как Аллегри, но разделение у наставников не строго по характеру или возрасту, а по свежести идей и открытости новому.

Пищу для мозгов даст как раз чемпионат мира, который часто определяет клубные тактические тренды. Один из них знаем наперед — стиль многих сборных будет явно атакующим. «Брюгге», «Байер», «Айнтрахт» и «Спортинг» сыграли по-разному, но агрессивно, победили фаворитов неслучайно. И сегодня вы без труда назовете грандов, у которых могут возникнуть проблемы на пути к «дежурной» победе.