Промес – снова лучший в РПЛ. Забивает больше всех и набирает около двух очков за матч

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сегодня, 13:56

Видимо, хочет вернуть «Спартаку» чемпионство.

«Спартак» при Гильермо Абаскале радует фанатов четвертую неделю к ряду. Если матч с «Ахматом» вышел не совсем удачным, то потом – 12 очков из 12 возможных и разница забитых и пропущенных мячей 13 к 2 (14 к 3 с учетом игры в Грозном). Вся команда на ходу, но особенно ярко себя проявляет Квинси Промес. Просто для справки – Квинси лучший по проведенным на поле минутам, голам, ударам в среднем за матч, случаям дриблинга и количеству кроссов за игру. Разбираем причины аномальной результативности вингера.

Наслоились успехи команды

Квинси вернулся в «Спартак» зимой 2021 года после неудачного этапа карьеры в Европе. Болельщики быстро подметили – голландец не тот, что раньше. Впечатление усугубил следующий сезон, в котором хавбек набрал 7 очков (6 голов и 1 ассист) в 22 матчах. Промес мог взять игру на себя, создать несколько ярких эпизодов, как раньше, но их количество и влияние игрока на успех красно-белых значительно снизилось.

Но в этом негативе стоит отметить важную деталь – игра не шла у всего «Спартака». Пришел тренер, идеи которого резко отличаются от принципов прежних наставников – 4-3-3 вместо трех центральных, упор на владение, вместо динамики на свободном пространстве. Забивать разучились все, в том числе лучший бомбардир «Спартака» в сезоне 2020/21 Джордан Ларссон.

На фоне резкого спада даже 6 голов – второй результат в столичном коллективе. Сейчас же у «Спартака» пошла игра. Абаскаль не стал отбирать у футболистов право на контратаки, упор на владение незначителен – позиционная атака возникает в том случае, когда ситуация к этому располагает. Вся группа лидеров вернулась в привычную форму, а к Промесу больше ни у кого не осталось вопросов.

Сам Квинси отмечает, что его результаты напрямую зависят от результатов и формы всей команды:

Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы. Так что, когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня. А обо всей команде. И если сейчас я „возвращаюсь", значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого.

Получил свободную роль, дает огромный объем

Проблемы с местом в основе Антона Зиньковского связаны как раз с набранной Промесом формой – на другой позиции Абаскаль россиянина не видит, но сместить такого Квинси попросту невозможно. Он закрывает позицию не только в нападении.

«Спартак» сейчас чаще всего играет по схеме 4-3-1-2 с ромбом в центре. Атаку с защитой связывает Умяров. Начинают атаку красно-белые преимущественно через короткий пас – либо задействуют другой фланг через вратаря, либо отдают напрямую опорнику. В этой ситуации Квинси часто смещается в глубину, чтобы у Умярова было больше вариантов для передачи (если Мартинса и Зобнина берут под опеку). При этом нельзя сказать, что на футболиста ложится черновая работа – значительный объем дают Роман и Кристофер, выполняющие функции бокс-ту-бокс. Квинси остается периодически помогать в продвижении мяча.

Еще одна интересная деталь – профильный левый вингер играет второго нападающего. Промес возвращается на привычную позицию скорее в случаях, когда «Спартак» переходит к расстановке 4-3-3. Данные с тепловой карты WhoScored показывают, что так было в матчах с «Ахматом», «Краснодаром» и «Сочи», в остальных случаях футболист тяготел к центру нападения. Квинси играет в связке с Соболевым, при этом Александр все чаще стал смещаться в подыгрыш (лучший пример – два ассиста против «Оренбурга»). Зачастую россиянин смещается к правому флангу, а также берет на себя верховые единоборства (лидер по их числу). Промесу же остается роль свободного художника.

Есть риск спада на дистанции всего чемпионата

Квинси уже не 25 лет. Многие отмечают, что к 30-ти футболисты только выходят на пик – но так же часто за аномальным стартом наступает стремительный спад. Сейчас в активе голландского игрока 8 очков в пяти матчах, в трех из них он играл решающую роль в победе «Спартака». Сохранить такой темп невозможно. Его спад становится еще опаснее после травмы Виктора Мозеса, который настолько же сильно влиял на игру москвичей. В поединке с «Сочи» уже были тревожные звоночки – ромб в первом тайме рассыпался, в какой-то момент схема становилась больше похожей на 4-2-4, а у Умярова совсем не было вариантов передачи на ближнего.

На этот случай есть Антон Зиньковский, хотя мариновать его на скамейке до такого момента нельзя назвать правильным решением – даже за то время, что есть у игрока, он успевает забить. Недовольства количеством игровой практики от россиянина пока не слышно:

Рад, что открыл счет голам за «Спартак». В эту секунду был очень счастлив. Не так много играю? Пока столько минут, ничего страшного. Если тренер видит так, то надо больше работать. И будет больше минут. Объясняет ли Абаскаль свой выбор? В день игры никто ничего не будет объяснять. Мы все в одной команде, все друг за друга болеем и переживаем. Если такой состав приносит победы, какие вопросы?

В любом случае, с таким Промесом предстоящие встречи с «Динамо», «Зенитом» и «Ростовом» будут чуть легче – а на основе их результатов флешбэки из чемпионского сезона могут усилиться в разы.