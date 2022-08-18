«Спартак» нашел ещё двух футболистов. Подходят под концепцию Абаскаля

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сегодня, 21:47

В клубе подтвердили запрос.

Москвичи изучают рынок РПЛ

Чувствуя близость развязки, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выдает много правды. Подтвердил интерес к Ежову и Горшкову из «Крыльев Советов». Сделал классическую ремарку – просматривают многих российских игроков, но именно по ним был запрос о стоимости и сумме прямого выкупа.

Самарцы ищут левого защитника – позиция Горшкова, а «Спартак» формально потерял человека с правого фланга Мозеса – место Ежова, так что все логично. Не обязательно два молодых россиянина окажутся в заявке «красно-белых» до конца лета, но интерес подтверждает важную особенность Абаскаля, отличающую от многих предыдущих тренеров москвичей. Испанец не смотрит на молодых россиян сверху вниз.

При всем уважении к Каррере или Тедеско, у них были проблемы с принятием российских игроков. Даже когда Доменико звали Папой, он не готов был нянчить Рассказова или Бакаева. Кто играл в те времена хорошо, как Максименко или Соболев – выходили на поле, но ставки на россиян у Тедеско и быть не могло. Из одиннадцати игроков с наивысшим игровым временем шестеро были иностранцами.

У Ваноли все вынужденно переменилось, но молодежь не была в центре внимания, пока играли Жиго, Мозес и Айртон, а не только крутой Промес. Затем пришли к схеме Абаскаля, у которого в списке основных на старте сезона девять россиян и лишь два иностранца – Промес и Мартинс. В РПЛ лидирует российский состав «Спартака», еще и молодой.

Абаскаль доверяет молодежи

Иногда чересчур, за что поплатится. Но у испанца не только опытные Зобнин и Селихов прилично начали сезон. К слову, у вратаря, хотя о нем говорят не так часто, как про Романа, целых 87.5 % сэйвов, отразил 14 ударов из 16 с игры, а еще разок Александру забили с «точки». Не исключаем, что Максименко мог бы начать сезон похожим образом, но его многострадальный старший тезка закрепился в основе.

Основная пара центральных, если судим по времени на поле — Чернов и Литвинов. Джикия выпадал из-за травмы. А дальше напарником капитана может стать Маслов. 22-летний защитник не случайно был основным до травмы. А Литвинова можем увидеть в середине поля. Для 21-летнего у него зрелый футбол и в центре защиты, и выше, виден потенциал для роста, смелый молодой полузащитник.

Можно похвалить Хлусевича, тренер ищет ему правильную позицию, двигал с фланга на фланг. Даниил лидирует в команде по количеству передач, хорошо открывается. А когда оцениваем точность пасов, то сразу две тенденции. Первая – Абаскалю важно, чтобы центрбеки играли просто и аккуратно, но еще важнее, чтобы это делали хавбеки. Пруцев и Умяров выдают пасы с точность 88-89 %.

Тренер прощает игрока ошибки

Гильермо старательно ищет плюсы, которыми перекрывает минусы игрока. Игнатов не человек-молния, но чувствует ударные позиции. Михаил забил и отдал голевую передачу. Умярову нужно прибавлять в жестком отборе, Наиль по цепкости уступает Хлусевичу или Мартинсу, зато именно 22-летний хавбек чаще других выскакивает на перехваты, и это помогало команде в трудную минуту.

Из всех молодых россиян только одному не прощали ошибки, ведь их почти не было – Соболев сильно начал сезон форвардом-диспетчером. Александр создал 13 моментов, собрал три голевые передачи. «Спартак» виноват в отсутствии обслуживания Александра как столба, у него всего 5 ударов в створ, но над этим Абаскаль точно будет работать. Во всех линиях важна местная молодежь.

Положа руку на сердце, среди этих ребят нет футбольных гениев. Но если от них не отказываться, не делать «крайними», не позволять помешаться на деньгах, то Маслов, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев и Соболев вырастут над собой. Даже боевому дельфину Александру лишь 25 лет, на пороге зрелости. А 19-летний Денисов вообще начал карьеру на двух позициях.

Юные банды непредсказуемые

Каррера выиграл титул с опытными иностранцами и немолодыми россиянами. Играли Ребров, Комбаров, Глушаков и Ещенко. В ту пору Зобнин и Кутепов были молодыми, но на этом список заканчивался. Джикия подъехал зимой, провел всего восемь матчей. У старичка Самедова было больше игровых минут, чем у молодых футболистов из резерва. Большинство из них не выросли.

В основе Абаскаля четыре чемпиона — Промес, Зобнин, Джикия и Селихов, и их опыт важен. Но «Спартак», судя по всему, будет работать над усилением заявки за счет резервов РПЛ . Например, Гильермо еще нужно раскрыть Зиньковского, одного из лучших ассистентов прошлого сезона, которому травма Мозеса открывала возможность сыграть в схеме «4-3-3». Или даже «4-4-2», если «десяткой» будет Промес.

Прямо сейчас в заявке один неприкаянный местный – Рассказов, но ему и при Тедеско было тесно. Еще есть немецкий легионер с российским паспортом Классен, но на этом список тех, кто не получал пока игровую практику, исчерпан. Выбор сделан, Абаскаль ставил Литвинова и Денисова в защиту, хотя на их позициях мог сыграть Кофрие. Хлусевич усадил Рыбуса на лавку как левый латераль.

Некоторые инсайдеры, связанные со «Спартаком», даже ворчали, что Абаскаль первый тренер, которые не требует накупить ему сильных легионеров. Быть может, просто хочет поверить в местных, создав единый коллектив? Опасения связаны лишь с реакции ребят на сиюминутный успех. Впереди сложные испытания, а не раз видели, как дебютант «Спартака» бросал работать над собой.

Испанцу важно объяснить как сформированному футболисту основы – Соболеву, так и кандидату на попадание – Денисову, что задерживаются в большой игре надолго, как Зобнин и Джикия, только борцы. Причем даже у них бывают спады и громкие падения, но важно подняться и двигаться дальше. С падениями у «Спартака» проблем не было, но пора научиться прибавлять от матча к матчу.