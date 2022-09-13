Эриксен и Фернандеш – два мозговых центра МЮ. С ними прогрессирует даже МакТоминэй

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вчера, 19:50

Главный козырь – центр поля.

После кошмарного старта «Манчестер Юнайтед» в АПЛ казалось, что тен Хаг проработает в клубе недолго – поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» не внушали никакого доверия. При этом на уровне задумки приглашение Эрика казалось самым осознанным решением манкунианцев в последние годы. Чтобы все заработало, требовалось как раз доверие – менеджеру только предстояло выстроить цельный коллектив. Еще один минус – покупка Антони за космические 100 миллионов евро. Бразилец этих денег явно не стоил, но, как говорят, настоял главный тренер.

Говорить о включении в чемпионскую гонку точно не стоит – хотя не отметить наметившиеся тенденции невозможно. И прежде всего – значительную роль Кристиана Эриксена, который нашел взаимопонимание с Бруну Фернандешем.

Теперь у МЮ два креативщика в центре поля

Кристиан отлично дополняет концепцию нидерландского менеджера и служит мостиком в воплощении его идей на поле – сам тренер считает его правильным игроком для своей концепции. Полузащитник нашел общий язык с тен Хагом еще в ходе переговоров, к тому же мотивирован быть частью этого проекта:

Я смог представить себя в МЮ после прихода тен Хага с идеями, которые у него есть, а также с нашими разговорами с ним. В то же время это очень большой клуб, если не самый большой. У него большая история, приятно чувствовать себя частью чего-то такого значительного. Но я прихожу сюда играть в футбол не только ради эмблемы.

Последнее – довольно важная вводная. К примеру, проблемы с Роналду связаны как раз с тем, что он прежде всего берет в расчет свои амбиции – перетягивает игру с мячом на себя, из-за отсутствия должного, по его мнению, усиления был готов покинуть клуб. Из-за этого последовало разделение команды на лагеря – Магуайр, Марсьяль, по сообщениям СМИ , недовольны возвращением португальца в расположение «Юнайтед», что сказывается на атмосфере.

В случае с Эриксеном манкунианцы получили второго игрока в центр поля с отличным видением площадки, первым пасом, умными перемещениями и готовностью играть на благо команды. Кристиан – самый вовлеченный в игру в пас футболист манкунианцев. Схожими качествами обладает Бруну Фернандеш, с которым у датчанина получается огненная связка.

Всегда там, где нужно

Огромную роль играют перемещения Эриксена и Бруну по полю. Причем польза от этого есть даже в начальной стадии атаки. Крайние защитники «Ман Юнайтед», когда «красные дьяволы» владеют мячом, выдвигаются вплоть до финальной трети поля, оставляя центральных вдвоем. На примере матча с «Арсеналом» было видно, как Варану и Мартинесу не хватало третьего для развития атаки – «канониры» перекрывали линии передачи. На первых порах включился Кристиан, стал опускаться в линию к центрбекам, после чего направлял атаку. Бруну в это время мог быть как на позиции «десятки», так и в центре нападения (когда Рэшфорд опускался к центру поля). Позднее ниже стали располагаться Маласиа/Далот – так с Эриксена сняли часть обязанностей, чтобы он помогал в атаке.

Несмотря на то, что номинально МЮ в последних турах играет с парой опорников Эриксен-МакТоминэй, Кристиан по указанию тен Хага может уйти ближе к флангу. Особенно показателен пример с тем же «Арсеналом». «Канониры» всегда активно прессингуют крайних игроков соперника – Сака/Мартинелли давят на защитников, Уайт/Зинченко (или Тирни вместо Александра) – на вингеров. Под плотной опекой у Санчо и Маласии (левый фланг, где чаще оказывался мяч) почти не было вариантов развития атаки. В такой ситуации смещения Эриксена добавляли адресата для передачи. По ситуации туда же смещался Фернандеш.

Главный козырь этих полузащитников – видение поля и пас, навыки, дополняющие друг друга. Под давлением Кристиан все равно способен найти, кому отдать мяч и обострить – с его паса на Бруну началась атака, завершившаяся голом «Арсеналу» от Антони. Аналогичным образом манкунианцы соорудили и второй гол в ворота «пушкарей», причем Бруну отдал достаточно сильно, чтобы выбежавший из-под защитника Рэшфорд получил мяч на свободном пространстве. Третье взятие ворот – первый пас Фернандеша на Эриксена в окружении четырех игроков соперника.

Страшно представить, насколько бы стали хуже дела с созданием момента этих двоих – именно они пасом создают всю остроту.

С Эриксеном прокачался МакТоминэй

Основная проблема первых матчей «Юнайтед» была в форме основных игроков – Фред и МакТоминэй не справлялись с опорной зоной, Магуайр привычно допускал ошибки. С Кристианом и Фернандешем в связке Скотт стал в разы увереннее и не теряется под прессингом – находит выход за счет расположения, почти не обрезается, сводит время на обработку мяча к минимуму и прикрывает его корпусом. В отдельных матчах шотландец сам смещается ближе к флангу (встреча с «Лестером») или создает ширину у центрального круга.

Воспитанник «Юнайтед» уже может один оставаться в опорной зоне и справляться с возложенными на него обязанностями, а Эриксен и Бруну помогут найти варианты открываниями.