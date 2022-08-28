Холанд покоряет голами АПЛ. Форварды определят исход английского сезона

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сегодня, 16:34

МЮ и «Челси» не хватает такого, как Эрлинг.

«Арсенал»

У Артеты на старте забивают даже защитники. А по сумме голевых действий первым в команде является Жезус – 2 гола и 3 ассиста. Конечно, бенефис пришелся на матч против «Лестера», дубль и две результативные передачи, но появление Жезуса точно не сделало «Арсенал» слабее. Кроме навыков работы на острие, бразилец, который хочет удачно сыграть на ЧМ -2022, умеет уступать место в чужой штрафной Эдегору, Сака и Мартинелли. Артета точно доволен трансфером, начал с четырех побед подряд. Значит, новичков подобрали верно – и Зинченко себя до травмы показывал, и Жезус не лишний на поле во многих матчах. У «канониров» симпатичная команда, хотя очевидно, что их лидерство стало результатом стечения обстоятельств, причем связанных именно с нападающими. «Ливерпуль» потерял Мане – центрального форварда весной, а «Манчестер Сити» заполучил Холанда, с которым структура игры меняется. Теперь в «тики-таке» участвует девять полевых игроков вместо десяти.

«Манчестер Сити»

С точки зрения футбола именно в стиле Гвардиолы молодой Эрлинг ничего не показал. Он и с мячом редко видится. Но разница с ним и без него огромная. Асфальтоукладчику добавили крылья, «Манчестер Сити» становится менее предсказуемым в завершающей фазе атак. Холанд — беспощадный финишер, забил 6 мячей и сделал 1 ассист в четырех турах АПЛ . Разумеется, были откровенно средние поединки в его исполнении, но форвард забил оба мяча «Вест Хэму», принес один пункт против «Ньюкасла» и помог отыграться против «Кристал Пэлас». Хет-трик норвежца превратил поражение в три очка. С «Борнмутом» справились без него, хотя в том матче не забыл скинуть мяч на Гюндогана. Именно тот удар является победным, ведь первый из четырех. Гвардиола видит – Холанд, независимо от того, как часто касается мяча и работает ли в командном прессинге, делает разницу. Теперь Эрлинг ждет старт в любимой Лиге чемпионов, но теперь с передачами Бернарду, Фодена, Гюндогана и Де Брюйне.

«Челси»

Лондонцы забили меньше голов, чем «Кристал Пэлас». Тухель подписывал дорогих защитников, но появление одного Стерлинга не компенсирует нехватку правильных атак. Наставник критикует молодого Галлахера за красную карточку в победном матче, ведь понимает – «Челси» забил «Лестеру» два гола после трех ударов в створ. Против «Эвертона» выручило пенальти. С «Тоттенхэмом» двух голов защитников оказалось мало для победы. «Челси» недосказанный без правильного форварда. Вернер и Лукаку не заиграли, но лондонцы допустят большую ошибку, если ограничатся подписанием Захаряна. Арсен пригодится с его пасами и ударами для ротации, но Маунту и Стерлингу лучше привезти классического форварда в подарок. Вроде бы убеждают Обамеянга, но это временное решение. Тухель хочет видеть в команде Леау, но «Милан» не расстанется с португальцем за копейки. Если Пепе обошелся «Арсеналу» в 80 млн евро, то за другого бывшего игрока «Лилля» и действующего чемпиона Италии запросят этим летом в районе сотни миллионов.

«Манчестер Юнайтед»

Забавная штука футбол. МЮ на один пункт выше в турнирной таблице, чем «Ливерпуль», хотя близко нет ощущения, что команда Клоппа играет хуже. Просто МЮ умудрился выжать из трех точных ударов шесть очков. Лишь один мяч забил центральный нападающий, но Рэшфорд и на фланге играл, не только на острие. «Манчестер Юнайтед» нуждается в форварде, поэтому Мендеш летал в Неаполь и предлагал тамошнему клубу продать Осимхена в Англию, а в обратном направлении отправят кислого запасного Роналду. Португалец формально главный центрфорвард МЮ , но Криштиану сидит у тен Хага на скамейке. И не факт, что без него игра хуже. Хотя хорошего в действиях МЮ тоже немного. Посмотрите на Рэшфорда против «Саутгеймптона» в гостях. Человек, который забил «Ливерпулю», ни разу не попал в створ ворот следующего соперника. На восемнадцатой минуте матча МЮ не забил трижды подряд в одной атаке! Нападающий давно нужен, но не факт, что тен Хаг его заполучит до зимы и чемпионата мира, невзирая на потерю Кавани и явное желание Роналду уйти хоть куда-то, где можно услышать гимн Лиги чемпионов вживую. Вместо португальца, если с остальными не сложится, может снова сыграть гибридный форвард, переживший неудачу в Манчестере.

«Ливерпуль»

Из девяти голов против «Борнмута» пять создал центральный форвард Фирмино, который активно менялся с Луисом Диасом местами на фланге и в центре – оммаж Мане. У Жоты были проблемы со здоровьем, у Нуньеса непростая адаптации. Уругвайцу надо менять стиль и реакции, чтобы не заслужить прозвище Энди Кэрролл не только из-за одинаковых длинных темных волос. Дарвин себя еще покажет, а пока «Ливерпуль» продемонстрировал, как за три тура подарить «Манчестер Сити» фору в пять пунктов. «Арсенал» отпустили на целых семь. Такую разницу можно отыграть, когда впереди 34 попытки, но без Мане атаке «Ливерпуля» нужно было время на адаптацию. «Борнмут» попал под горячую руку, но план на игру с МЮ «красные» выбрали неверный – забили лишь разок. Кадровые потери Клоппа учитываем, выставляя оценки, но Фирмино с пятью голевыми участиями за игру четко показал, насколько фигура центрального форварда будет важной в новом сезоне АПЛ . «Тоттенхэм» с Кейном и Соном тоже подходят для анализа общего увлечения наконечниками, но у Конте не было причин менять атаку.

Тогда как «Ливерпуль» активно ищет правильного напарника для Диаса и Салаха на весь сезон. Причем неудачи центрального форварда ударят по Мохамеду. У него два мяча в АПЛ , но лишь в Суперкубке сыграл здорово. У каждого из фаворитов сезона в АПЛ – и у двух претендентов на титул, у и ряда клубов, которые разделят оставшиеся места в Лиге чемпионов, свой подход к времени и пространству. Но Нуньес, Холанд, Жезус, как и вероятные новички МЮ и «Челси» — попытки переосмыслить созданные ранее моменты, сделать игру эффективнее. Вдохновились примером «Реала» и Бензема, Левандовски и «Баварии», ведь каждому в этом списке в обозримом будущем хочется в плей-офф Лиги чемпионов.

Форварды на время вышли из моды, в центре внимания были атакующие фланговые футболисты. Но речь о цикличных процессах. Холанд может принести «Манчестер Сити» очередной титул, а Левандовски повлияет на шансы «Барселоны» в Ла Лиге. Поиски палача из штрафной площади в таком случае станут еще популярнее, чем сейчас на волне очарования эффективностью лучшего игрока прошлого сезона.