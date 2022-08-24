Вы удивитесь новой свободе Хави. У «Барселоны» триединый Педри и «дубль вэ»

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сегодня, 19:34

Команда, за которой следят даже фанаты «Реала».

Получив очаровательный состав, неподвластный законам футбольной экономики, молодой тренер Хави мечтает стать полноправным наследником в цепочке из Кройфа и Гвардиолы. Шансы невысоки, ведь стартовые позиции у Эрнандеса хуже, чем у знаменитых учителей. Но против «Реала Сосьедад» увидели рождение обновленных каталонских идей, по-настоящему свободную команду.

Триединый Педри

Гонсалесу Лопесу всего девятнадцать. Он еще растет во всех смысла – может, прибавит пару сантиметров в высоту, у мужчин рост меняется примерно до двадцати лет. При этом в «Барселоне» без Бускетса – Серхио пропускал последний матч из-за дисквалификации, Педри умудрился в одном матче сыграть центрального хавбека-разрушителя, примерил между линиями позицию Хави и в удобной для себя роли Иньесты. Месси пытался соединяться в Хавиньесту, как в аниме про Вольтрона, а Педри пошел дальше – добавил еще и особенности Бускетса. Такой хавбек может далеко пойти, по зрелости решений в Ла Лиге с Педри мало какой хавбек может тягаться, разве что ветераны, вроде Модрича, Крооса или Давида Силвы.

Легкий Левандовски

Чтобы наверняка успевать убегать от защитников в Ла Лиге, с которой только знакомится и точно не знает, насколько интенсивность ниже или выше, чем в Бундеслиге, Роберт скинул часть мышечной массы. Сейчас сильнее напоминает себя времен «Боруссии» Д, чем раскачанную версию на пике в «Баварии». Поляк – профессионал, поэтому еще в спаррингах показал, что понимает задачи тренера. Осталось самим молодым напарникам понять опытного Роберта. Судя по всему, у Педри и Фати получится в первую очередь. Но первый вывод очевиден – Левандовски может заиграть в «Барселоне», стилистически подходит, невзирая на предубеждение философов каталонского футбола к рослым ребятам, вроде Ибрагимовича.

Кунде в роли Годо

Хави подтвердил, что пока не будет продаж на определенную сумму – не получится заявить новичка из «Севильи». Жюля сравнивали с Пуйолем по умению сочетать в себе функции центрального и флангового защитника, но у француза есть еще одна особенность, которая в старой «Барселоне» скорее была у Яя Туре, когда ивуариец играл в защите – располагаться за спиной у напарников в линии, быть современной версией «либеро». Кунде не очень высокий для центрального защитника, но когда он появится в линии с Кристиансеном и Араухо, станет интересно. Может играть справа в «4-3-3», может выйти правым центральным в тройке. Как только заявят – оборона «Барселоны» станет еще интереснее, ведь этого Годо в команде все-таки должны дождаться.

Птенцы «Ла Масии»

У Дании есть великолепная сборная, и там часто встречается один семейный прикол – датские мамы и иностранцы-папаши. Темнокожий Алехандро Бальде — испанский ответ на датский глобализм? Ну, почти, ведь левый латераль родом из Барселоны, но это сын африканца и доминиканки. Зато выпускник «Ла Масии», где агрессивность 18-летнего Алекса тренер использовал, чтобы построить схему «3-2-2-3», Бальде играл в атаке и даже отдал голевую передачу. Фати, Педри, Гави – новое поколение воспитанников академии в основе. Даже Эрик Гарсия свой, просто в юности перебрался в «Манчестер Сити», а теперь вернулся.

Середняк Рафинья

Если оценивать по стандартам Роналдиньо, то Рафинья – средний бразильский футболист. Точно ближе классом к Ришарлисону, которым «Барселона» интересовалась в прошлом, чем к легенде, или даже к Неймару, ведь у этого левого вингера «Барселоны» класс очевидно выше, чем у всех его напарников по атаке Бразилии с Коутиньо включительно. Но Рафинья, в отличие от того же Антони, получил неоценимый деньгами опыт работы с Марсело Бьелсой. В результате у него есть ряд преимуществ, если сравнивать с Дембеле. Усман это машина обводок с ударами с двух ног, новичок из «Лидса» не такой талантливый. Но когда «Реал Сосьедад» раскусил слабое место тактики Хави – играли слишком узко, то наставник выпустил Фати и Рафинью. Второй не работал примитивно по флангу, как француз, а ходил в центр ради обеспечения и высокого, и широкого прессинга.

Испанский «дубль вэ»

А вот и подобрались к свободе. Мало какой тренер, оказавшись в молодой команде, рискнет выбрать вторую по безумию схему после «4-2-4». В начале матча против «Реала Сосьедад», в отличие от неудачного поединка с «Райо Вальекано», сыгранного по классике – «4-3-3», Хави предложил своей команде провести отрезок матча со схемой «3-2-2-3». Это не классика английского футбола в чистом виде – с моделью «дубль вэ» давно никто постоянно не играет, а скорее гибрид европейского подхода с южноамериканским стилем. Двойки де Йонга и Педри, а также Гави и Феррана напоминают бразильскую модель «4-2-2-2», а иногда Гави и Педри менялись местами. И Френки для такой схемы подходит – может нырять в центр защиты, ведь уже работал там в прошлом.

Одновременно у «Барселоны» не было двух форвардов, как велит бразильская модель, ведь Левандовски изначально получил в напарники Бальде и Дембеле – это уже классика испанской игры. А первая по счету, но последняя в этом списке часть гибридной схемы была итальянской – три центральных защитника, причем все правоногие, что заставляло переживать тер Штегена – пару раз на Эрика Гарсию удалось удачно надавить, а подстраховать его до выхода Альбы было некому. Соперник попался толковый, со временем подстроился под узкую игру каталонцев и создал моменты уже после быстрого ответного мяча форварда Исака, за которого якобы готовы отдать 75 миллионов евро в новом «Ньюкасле».

После тактической реакции соперника Хави вместо перехода к осторожной классике «4-3-3» выбрал еще более агрессивный порядок – насытил переднюю линию по ширине. И добился четвертого мяча уже после дубля Левандовского, Фати поставил точку в поединке, выиграли 1:4 в Сан-Себастьяне. Хави представил ради первой победы после стартовой ничьей невероятную по нынешним временам схему «3-2-2-3», на которую эпизодически шли только тренеры, вроде Гвардиолы, но в «Баварии» и «Манчестер Сити», где футболисты намного опытнее. Еще Манчини в сборной Италии игрался с моделями. Но «Скуадра Адзурра» оставляла много ловушек в обороне и ставила на тотальный опыт.

У «Барселоны» подход рискованнее. Но если «дубль вэ» тестировали, потому что уверены в умении Кунде переходить между позициями, могут оттягивать де Йонга в защиту, даже когда рядом с ним сыграет в опорной зоне Бускетс, и не сомневаются, что молодые вингеры создадут моменты Левандовскому, то у Хави не просто получится, а увидим воскрешение «дубль вэ», о котором пока никто не смеет заикаться. Не в каждом матче – базовой будет схема «4-3-3», но хвалим Эрнандеса за смелость. После ничьей не струсил.