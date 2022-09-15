У «Спартака» три поражения в пяти играх. «Факел» и «Локомотив» мечтают продолжить серию

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вчера, 11:06

Фавориту нельзя проигрывать в Кубке.

Умярову и Игнатову подарят последний шанс

У «Спартака» не такая глубокая скамейка после травм, чтобы Наиль и Михаил точно потеряли места в основе. Но именно с их скверной игрой связан ряд поражений. Как только «красно-белые» добрались до серьезных соперников – «Динамо, „Зенита“ и „Ростова“, то проиграли три разных матча. Только в первом случае имели право говорить о лучшем результате. Приличные отрезки против Семака и Карпина не отменят ляпы футболистов москвичей.

Абаскаль не настоял на трансферах хавбеков в начале сентября, и это ошибка. Делами „Спартака“ тесно занимается финансист „Лукойла“, доступ к деньгам был. Плюс Федун и Алекперов вроде как оставили солидную „подушку безопасности“. Ее разрешили тратить на поддержание инфраструктуры или воспитание собственных игроков, но это значит, что другие миллиарды рублей можно было выделить на точечное усиление состава.

„Спартак“ ведь не очень эффективный педагог, чтобы верить только молодым. Будет жаль, если морально Умяров и Игнатов сломаются под весом неудач. В „Спартаке“ пресс солидный, знаем историю Рассказова. Кстати, сегодня Николай может сыграть. Возможно, „Факел“ даже использует подарок на фланге. У „Спартака“ в серебряном сезоне была схема „3-5-2“ и четкая вертикаль от Максименко и Жиго до Ларссона и Соболева. Сейчас выпадают опорник с пасом – Умяров, и плеймейкер – Игнатов.

Проверят резерв – Маслова, Пруцева и Мелешина

Логично в Кубке против „Факела“, самой слабой команды в группе, наигрывать Павла. Маслов не хуже Чернова, Литвинова или Мевли в центре обороны, если наберет форму, а Джикия не будет всегда чудить, как в Ростове-на-Дону. Впрочем, плохо, что позади треть сезона, а у Абаскаля нет основной пары центральных защитников. Рядом с Джикией играл Литвинов – получил травму. Чернов выше головы не прыгнет, это не новый Игнашевич, не второй Жиго. Хотя и не Кофрие, россияне в защите „Спартака“ чудят реже, чем раньше.

Матч против „Ростова“ проиграл после жестких ошибок центральных хавбеков. Здесь никто не поможет, кроме юного хавбека Денисова, переведенного в центр поля с правого фланга защиты, или Пруцева – одного из двух российских футболистов с самым „итальянским“ стилем (второй – опытный Ерохин из „Зенита“). Вероятно, накануне дерби с „Локомотивом“ тренер даст отдохнуть Зобнину, но если молодежь не сможет дома обыграть „Факел“, то грош цена всем дифирамбам, которые пели Умярову и компании после парочки приличных матчей на старте сезона.

Пора показать не темп отрезками, вечные старания или понимание азов схемы „4-3-3“ с переходом на „4-4-2“, а мощную игру и максимальный результат. В Ростове-на-Дону „Спартак“ не был ужасен все время, но безалаберный „Ростов“ оказался намного солиднее. Такое же ощущение оставила московская игра с „Зенитом“. В первом тайме гости могли забить больше. Возможно, Абаскаля выручит человек, которому сделать это проще, чем Рыбусу или Чернову? Речь о Павле Мелешине – сыне бывшего игрока „Спартака“, молодом нападающем второго состава, который после проблем со здоровьем у Бальде и Николсона стал чуть ближе к игровой практике.

День для нового подвига неоднозначного Рыбуса

Выпускать Промеса с первых минут – показывать „Факелу“, что слишком сильно боишься проиграть. Команда, уволившая Василенко, на выходных обыграла „Локомотив“, не владея мячом. Едвай и его коллеги устроили в защите цирк, так умеет и оборона Максименко. „Факел“ — неудобный соперник для фаворитов, пусть результат игры Абаскаля в Воронеже не вводит в заблуждение. „Спартак“ тогда проиграл первый тайм, позволил скромному сопернику нанести 6 ударов в створ при девяти у себя, хотя имел в полтора больше игрового времени.

Проще говоря, по продуктивности команды были равны. Тогда выручила реализация моментов, выручили удары Зобнина и Денисова. Но счет мог остаться 1:2, разгром оформили уже в дополнительное время. Последний гол забил Рыбус. Сегодня о поляке надо говорить отдельно. Класс у латераля имеется, даже против „Ростова“ создал больше реальных угроз чужим воротам, чем его коллеги. Одновременно жесткие ошибки в защите стали нормой, которая злит Абаскаля. Посмотрим, дадут ли ветерану сегодня шанс на реабилитацию в основе.

После ухода Айртона, перехода Мозеса в центр, а затем травмы Виктора раскрыли оба фланга. Хлусевич не Жирков, Денисов не Анюков. Даже не Дмитрий Комбаров, который вчера выбил в Кубке „Амкал“ в серии пенальти. Сегодня молодой тренер может посмотреть, как „Спартак“ после серии поражений в РПЛ , которую разрывает как лишь над „Факелом“, будет искать новую жизнь на фоне изученных соперниками подходов. „Ромб“ не всегда работает, это очевидно. Одновременно Промес и Соболев вдвоем не всех обыграют, им нужна подстраховка.

В команде назревают конфликты после поражений

У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Но ростовская сиротка манит за собой конфликты. Агент Николсона прямо говорит о недовольстве выбором тренера, который попросил подписать Бальде и может в Кубке использовать Мелешина. Шамара игнорируют, называют травмированным, а где правда? „Спартак“ слишком быстро вернулся в свое привычное состояние, не находите? Оборона пропустила четыре гола в шести матчах до Ростова-на-Дону, потом раз – четыре ошибки за игру. Руководство просчиталось с трансферами после травм.

Переход Мевля похож на жест отчаяния, а не продуманное усиление обороны. Сегодня против „Факела“ в идеале должны показать себя как раз легионеры второй волны – Рыбус, Мевля, Бальде и Николсон. Но загвоздка в том, что всю четверку могут оставить или на лавке, или вне заявки. А что может фаворит без ключевых игроков, вчера показал „Зенит“ в Самаре, даже замены не спасли.

Резерв у Семака намного сильнее, чем резерв Абаскаля. Но „Крылья Советов“ и „Факел“ не такие простые, как хотелось бы москвичам и петербуржцам. „Спартаку“ чуть проще, что игра не в Воронеже, но есть загвоздка. Проиграть кубковый поединок в группе можно даже в случае ничьей, в которую „Факел“ уцепится зубами. Вчера „Локомотив“ не обыграл дома „Краснодар“, но после 2:2 били пенальти, и лучше справился будущий соперник „Спартака“ — другой проблемный клуб из Москвы.