Испытание «Зенита» гостевым матчем, проблемные «Спартак» и «Локомотив». Это ждет нас в 10-м туре РПЛ

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вчера, 15:24

Увеличения отрыва в верхней части таблицы не планируется.

«Урал» оттолкнулся от дна, «Факел» сотворил сенсацию, прибив «Локомотив», «Оренбург» получил 8 голов от «Зенита», а «Ростов» Карпина нашел ключ к «Спартаку» — вот главные события минувшей недели. Погоня за действующим чемпионом России продолжается (разрыв между 2-й и 7-й командами – в 4 балла), причем из матчей между конкурентами будет только поединок «Зенита» и «Динамо». Это значит, что сразу 6 клубов могут остаться в гонке.

«Урал» — «Ахмат»

- Ганчаренко дождался первой победы после возвращения в «Урал». Встреча с «Торпедо» получилась нервной из-за пенальти, но Бикфалви оформил дубль и принес «шмелям» 3 очка. Уральцы также нашли диспетчера для Эрика – Мингиян Бевеев отдал отличный пас на румына в моменте со вторым взятием ворот (раньше так постоянно делал Денис Кулаков). Екатеринбуржцам ни в коем случае нельзя останавливаться, если они хотят выбраться из зоны вылета. Тем более в «Ахмате» назревают перемены, чем можно воспользоваться.

- Руководство грозненцев решило отказаться от сотрудничества с Андреем Талалаевым. Такой шаг может привести к серьезным последствиям – «Ахмат» полностью перенял принципы своего тренера, а полноценного приемника специалисту не видно. Вероятнее всего, облик клуба будет перестраиваться, на что уйдет немало времени. С «Уралом» команде Юрия Нагайцева будет сложно.

«Торпедо» — ЦСКА

- «Армейцы» продолжают уверенный ход по чемпионату – они не пропустили вперед «Краснодар» и преследуют «Зенит». 3 очка отрыва лидеров первенства – результат очного противостояния. Пока у красно-синих хорошие шансы сохранять минимальный отрыв до следующей личной встречи.

- Невозможно понять, что еще нужно «Торпедо», чтобы продолжить набирать очки — «Урал» позволял москвичам создавать моменты у своих ворот, «автозаводцы» получили право бить пенальти. Если коллектив не реализует даже стопроцентные моменты, это жирный намек, что РПЛ – не их лига.

«Ростов» — «Крылья Советов»

- Валерий Карпин и компания запрыгнули в первую тройку лиги, разобрав «Спартак». Сконцентрировались на том, чтобы у оппонента не было свободного пространства у ворот южан и реализовали свои моменты. После такого успеха откатываться в следующем же туре рановато.

- «Крылья» — симпатичная по задумке команда с многообещающими игроками в основе. Не хватает надежности, стабильности и реализации. С «Химками» самарцы сыграли 0:0. Такой результат можно списать на изменения в схеме – после привычных 4-4-2 на 3 центральных переключаться довольно сложно. Зато на выходе может увеличиться атакующий потенциал.

- Ход встречи будет зависеть, в том числе от того, как поступит с расстановкой Игорь Осинькин – решит перед грозным соперником вернуться к базовым настройкам или рискнет сохранить 3-4-3.

«Динамо» — «Зенит»

- Серьезнейшее испытание для «Динамо», с которым не справились ни ЦСКА , ни «Спартак». Бело-голубые не на том уровне готовности, чтобы играть с «Зенитом» на равных. Новобранцы не до конца влились в концепцию, хотя усилят команду в перспективе.

- «Зенит» спокойно набирает максимум возможных очков, теряя их разве что в гостях. В строю Караваев, и Клаудиньо оправился от травмы, так что питерцы избежали спада из-за отсутствия лидеров.

- Подопечные Славиши Йокановича стилистически не самый приятный соперник для «сине-бело-голубых». Москвичи не дорожат владением, их крайние защитники концентрируются на обороне – акцент смещается на контратаки. От надежности этой обороны и будет зависеть исход поединка.

«Пари НН» — «Оренбург»

- Как же похорошели нижегородцы при Галактионове! Коллектив оформил надежный задел, чтобы в случае неудач в ближайших турах не оказаться в зоне стыков. «Оренбург» — еще один соперник, который может помочь закрепить успех.

- 0:8 от «Зенита» — тот результат, который подопечным Марцела Лички будут припоминать еще долго. До наступления выходных им еще предстоит встретиться с «Ростовом» — поражение в этом матче может еще сильнее ударить по настрою команды. Сейчас как никогда важно проявить характер, чтобы не посыпаться с принципиальными соперниками в дальнейшем.

«Сочи» — «Факел»

- Южане балансируют между 7-й и 5-й строчке и отстают от третьего места Премьер-Лиги лишь на 3 балла – после ухода Владимира Федотова ожидался скорее откат «Сочи» к уровню середняка. Между тем команда Точилина-Гаранина более вполне успешна в новом чемпионате и смогла впервые обыграть прямого конкурента в лице «Динамо».

- Первая победа в сезоне, да еще и над «Локомотивом» — этим воронежцам можно гордиться, даже учитывая кризис соперника. «Факел» вопреки прогнозам продолжает держаться на плаву и не проваливается на дно РПЛ . С сочинцами будет в разы сложнее, зато последующий матч против «Торпедо» — тот случай, когда можно оформить вторую победу.

«Краснодар» — «Химки»

- Штурм топ-3 не удался, «Краснодар» посыпался с ЦСКА из-за назначенных пенальти. Зацикливаться на неудаче не стоит, «быкам» надо держать темп в поединках с «Локо», «Химками», «Пари НН» и «Крыльями» и ждать встречи с соседями по таблице – игра против «Ростова» состоится только в начале октября.

- Новый главный тренер помог набрать химчанам первые очки после серии из пяти поражений. В Кубке – снова неудача, но хотя бы Денис Глушаков забил первый гол. У «Химок» начинается напряженный отрезок.

«Спартак» — «Локомотив»

- Московское дерби, в котором оппоненты поменялись местами. У «Спартака» все валилось из рук годом ранее, с «Локо» это происходит сейчас.

- «Красно-белым» указали на их настоящий уровень после аномально удачного старта. Да и те показатели были справедливы, но дело в другом – команда Гильермо Абаскаля не выдержала первого испытания стабильностью. Не получилось продолжить распространить свои идеи на матч с «Зенитом» — питерцы прижали их к воротам. Не получилось реабилитироваться в игре с «Ростовом» — южане сыграли на слабых сторонах «Спартака». В эти выходные будет дубль-3.

- В «Локомотиве» назревает очередная перестройка, последние крючки от немецкой стратегии – это спортдир Томас Цорн и наставник Йозеф Циннбауэр. Последний без Комппера вряд ли сможет сделать что-то самостоятельно. Так что вполне вероятно, что кубковый матч с «Краснодаром» завершится поражением, а за ним последует расставание с остатками идей Ральфа Рангника. К игре со «Спартаком» «Локо», возможно, подойдет в новом облике.