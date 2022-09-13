«Бенфика» обойдет «Ювентус», «Челси» аукнется отставка Тухеля. Предсказываем исход в группах ЛЧ

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вчера, 09:48

Эти клубы продолжат бороться за «ушастый кубок».

Дал старт главный еврокубковый турнир – Лига чемпионов. Есть ряд неожиданных результатов первого тура, что особенно интересно может сказаться на результатах групповой стадии. На Soccer.ru для пользователей действует конкурс «Мания», в рамках которого можно угадывать как исход отдельных поединков, так и финальное расположение команд в группах. Я как автор решил в нем поучаствовать и попробовать предсказать результаты групповой стадии.

Группа А – возвращение «Ливерпуля»

Мерсисайдцы для своего статуса из рук вон плохо начинают действующий сезон. Юрген Клопп назвал матч с «Наполи» (1:4) худшим с момента его прихода в клуб. Но все же не особо верится в резкую деградацию английского гранда – результаты не отражают истинного уровня подбора игроков, к тому же наслоились травмы (Конате, Кейта, Хендерсон, Кертис Джонс). На более длинной дистанции «Ливерпуль» вернется к своим базовым настройкам – если сделает это вовремя, успеет запрыгнуть на вершину своей группы.

«Наполи» Спаллетти во втором сезоне к ряду стартует довольно лихо. Все «винтики» задействованы, новые игроки быстро осваиваются в команде. Неаполитанцы преодолели прессинг «Ливерпуля» и добыли важные 3 очка, которые по итогу могут оказать решающее значение. Хотелось бы поставить на сенсационное первое место, но английский гранд – проверенный годами и «Реалом» проект, который свое вряд ли упустит.

Разница в классе между «Аяксом» и «Рейнджерс» очевидна, поэтому такое расположение не вызывает сомнений. При этом амстердамцам все же рано тягаться с «Наполи» и «Ливерпулем» — хотя ничью в отдельном матче они могут зацепить.

Группа B – «Атлетико» задушит соперников

«Матрасники», как и «Ливерпуль» — абсолютно тренерская команда. Симеоне работает в Мадриде поразительно долго. Конкуренцию «Атлетико» могут навязать праймовый «Байер» и «Порту» в домашних стенах. Однако у немцев не держится мяч в ногах. На этапе, когда надо выбираться из подвала Бундеслиги, ЛЧ – скорее обуза. Так что даже в их третье место верится с трудом. С «Порту» у испанцев же сыгран первый матч (1:2), а у отдельного домашнего поединка не такое большое влияние – разве что при равенстве очков или отставании в 1-2 балла.

Хочется верить в сенсацию, поэтому «Брюгге» в моем прогнозе на третьей строчке. Бельгийцам повезло, что первая встреча с леверкузенцами случилась в подходящее время. Теперь все зависит от самих игроков. Держаться на плаву, а в ответном матче добыть ничью – лучший расклад для команды.

Группа C – борьба титанов

Кризисная «Барселона» неожиданно стала тратить большие деньги на усиления и смогла наскрести на Роберта Левандовского. Для имиджа проекта это однозначно плюс (опустим ситуацию с продажей Обамеянга). Блауграна побеждает с крупными счетами и устраивает показательную порку «Виктории». Главным индикатором уровня испанцев станет игра с «Баварией».

При этом в прогнозе сложно не учесть тот факт, что мюнхенцы и «сине-гранатовые» – на разном уровне строительства. «Бавария» Нагельсманна – такая же голевая машина, но более цельная и закаленная в боях. Когда команды сопоставимы по уровню, как раз такие факторы решают исход.

«Интер» на их фоне имеет гораздо больше проблем – в том числе в обороне. Нерадзурри стоит довольствоваться даже третьим местом в группе с двумя гигантами.

Группа D – проверка еврокубками для Конте

Антонио Конте притягивает к себе трофеи в национальном чемпионате, зато в той же мере неудачен в еврокубках – 12 побед в 36 встречах с момента, когда итальянец возглавлял «Ювентус». Теперь Антонио получил в распоряжение «Тоттенхэм» и должен построить конкурентоспособный коллектив. Еще и боссы «шпор» решили раскошелиться и потратили больше 100 миллионов евро. В группе должна быть победа на классе, другой исход можно считать неудачным.

Бороться за 2-3 место предстоит трем примерно равным по подбору игроков клубам, но чуть больше верится в «Марсель» — коллектив с привлекательной концепцией и ударным стартом.

Группа E – «Челси» без Тухеля

Поражение от хорватов больно ударило по самолюбию новых боссов «синих» – на выход указали главному тренеру Томасу Тухелю. Основная борьба будет проходить между лондонцами и «Миланом», который вернулся на первое место в Серии А. Пока непонятно, как скажется на «Челси» уход наставника, поэтому стоит рискнуть и поставить итальянцев на первое место – там масштабных перемен не намечается.

Для загребцев остается третья строчка и плей-офф Лиги Европы.

Группа F – доминирующий «Реал»

«Реал» в группе с «Лейпцигом», «Селтиком» и «Шахтёром» — как «Бавария» в чемпионате Германии или «Зенит» в РПЛ . Сливочные не испытают больших проблем с выходом из группы, основной замес начнется в играх на вылет.

Дончане могут воспользоваться переменами на тренерском мостике «Лейпцига» и запрыгнуть на вторую строчку – периодически они могут навести шороху. Хотя без Тедеско немцы начали с победы над дортмундской «Боруссией», нет уверенности, что без Доменико в «Лейпциге» порушатся все командные связи. Из «Шахтёра» ушло довольно много футболистов, так что максимум, на что стоит замахиваться — ЛЕ .

Группа G – «Сити» и остальные

Здесь ситуация аналогичная с группой F – есть стопроцентный фаворит, достаточно сильный для второго места немец, только добавляется кризисная «Севилья» Лопетеги. В лучшей форме последние составили бы конкуренцию «Боруссии» из Дортмунда, но на счету «красно-белых» лишь одна победа. Если к этому добавится тренерская отставка, станет совсем худо. Рискнем сделать еще один неявный прогноз – «Копенгаген» найдет силы воспользоваться проблемами в испанском клубе. Датчане обойдут севильцев.

Группа H – перерождающийся ПСЖ

В ПСЖ принялись менять подход к ведению дел. Перестали закупать звезд, но решили сбалансировать уже имеющихся. Кристоф Гальтье напомнил лидерам, что команда должна стоять выше интересов отдельных личностей. Парижанам для приобретения характера не хватало как раз этого шага. На фоне кризисного «Ювентуса», где пришедший Погба (важный футболист в системе Аллегри) сразу получил травму, французский гранд смотрится явным лидером группы. Главный вопрос – насколько живучей окажется концепция новых руководителей? Выводы получится сделать лишь по играм плей-офф, хотя вкатиться в решающую стадию с первого место – солидный плюсик к микроклимату в команде.

Также поставим на сенсацию с «Бенфикой» на втором месте – «старая синьора» лишилась двух основных центральных защитников, не может рассчитывать на Погба. Поль на пару с Ди Марией мог превратить хаотичный футбол Аллегри в нечто более симпатичное. Без француза «Юве» не справляется даже с Серией А, отдает очки середнякам. «Орлы» в 11 официальных матчах даже вничью не играли – одерживали победы. Отдадим предпочтение португальскому коллективу – по первым впечатлениям он точно смотрится солиднее.

Поучаствовать в конкурсе может любой пользователь Soccer.ru, предварительно стоит ознакомиться с правилами.