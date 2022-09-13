Говорим о второй части 2-го тура ЛЧ. «Милан» потеряет очки, «Реал» снова одержит победу

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вчера, 16:06

Клубы продолжат шуметь.

«Милан» – «Динамо» Загреб

- Чередуя победы с ничьими, «Милан» борется за первое место Серии А с «Наполи» и «Аталантой» (у россонери хуже разница забитых и пропущенных мячей). В Лиге чемпионов же миланцы не смогли обыграть «Зальцбург».

- Хорваты сотворили сенсацию, обыграв «Челси», отправив на выход наставника лондонцев Томаса Тухеля. Коллектив идет без поражений во внутреннем чемпионате – сложно представить, что сделает начало сезона для загребцев еще более удачным.

Прогноз Soccer.ru: «Милан» играет дома и уверенно подходит к поединку с «Динамо», но и соперник на кураже. Рискнем поставить на ничейный исход – это придаст интриги в группе.

«Шахтёр» – «Селтик»

- Вторая громкая отставка после ухода Тухеля – Тедеско покинул «Лейпциг». И к этому тоже приложил руку андердог из Лиги чемпионов – «Шахтер». Дончане потеряли большую часть своих лидеров, стоимость состава по версии портала Transfermarkt за год упала вдвое – украинцам не до Лиги чемпионов.

- Шотландцы ожидаемо проиграли «Реалу» в первом туре и вряд ли могут конкурировать с «Лейпцигом» (хотя все зависит от изменений при новом тренере). Украинский коллектив для них – соперник, с которым надо бороться за третью строчку.

Прогноз Soccer.ru: Перспективы «Шахтера» в нынешней ситуации довольно туманны, но даже так подопечные Игора Йовичевича снова взбудоражат ЛЧ , одержав вторую победу.

«Рейнджерс» – «Наполи»

- Неаполитанцы в огне. Коллектив нашел, что противопоставить гегенпрессингу «Ливерпуля», Ангисса проделывал огромный объем работы – тройка центрхавов «Наполи» по-прежнему смотрится устрашающе, да и Кварацхелия не боится идти в обводку. Начало сентября – точно не тот этап, на котором у итальянцев вдруг повалится игра.

- «Аякс» не оставил «Рейнджерс» шансов в прошлом туре и ясно дал понять, что на евровесну лучше не рассчитывать.

Прогноз Soccer.ru: Уверенная победа «Наполи».

«Челси» – «Ред Булл Зальцбург»

- Лондонцам неожиданная отставка Тухеля аукнется с вероятностью 99,9 %. Можно с уверенностью сказать, что Томас не стал частью новой концепции клуба – не нашел взаимопонимания с новыми владельцами, а поражение от «Динамо» стало поводом для расставания. Поттер – тренер, с которым Боэли будет выстраивать «Челси» под себя.

- На «Зальцбург» уж точно не давит результат, что позволяет им играть более свободно. У россонери австрийцы очки отобрали – могут замахнуться на повторение успеха в матче с перестраивающимся «Челси».

Прогноз Soccer.ru: Боевая ничья.

«Ювентус» – «Бенфика»

- «Юве» проиграл первую дуэль с ПСЖ за выход в плей-офф с первого места. «Старая синьора» далека от боевой готовности, играет вничью даже с «Салернитаной» (10-е место в этом сезоне Серии А, 17-е – в предыдущем). Очень не хватает креативных центрхавов (очень ждут возвращения Погба).

- «Бенфика» в прекрасном состоянии и уверенно переиграла «Маккаби» в предыдущем поединке. Португальцы претендуют на плей-офф ЛЧ , так что нужно наращивать темп. Пока есть такая возможность.

Прогноз Soccer.ru: «Бенфика» обыграет «Ювентус» в гостях.

«Маккаби» Хайфа – ПСЖ

- Разгрузочный матч для парижан после принципиального противостояния с бьянконери. Лидеры ПСЖ в полном порядке:Неймар отлично видит перемещения Мбаппе, в атаках не теряется Лионель Месси. Против израильского коллектива может быть достаточно даже практически резервного состава.

- В группе известен обладатель последнего места – это «Маккаби». «Бенфика» может воспользоваться слабостью «Ювентуса», а ПСЖ смотрится монолитно на фоне соперников. Даже на третью строчку и Лигу Европы израильтяне не могут претендовать.

Прогноз Soccer.ru: Победа ПСЖ

«Реал» Мадрид – «Лейпциг»

- Мадридцы в ожидании евровесны, чтобы вступить в настоящую борьбу за ушастый кубок, и делают для этого все необходимое. 7-мачевая победная серия, отличная форма Бензема, Винисиуса и Родриго – сливочные готовы раздавить «Лейпциг».

- Немцы решились на перемены в тренерском штабе и расстались с наставником Доменико Тедеско. Команда успела перенять футбол специалиста с перегрузами флангов, смещением центральных полузащитников и вертикальными атаками – однако на старте этого сезона концепция Доменико совсем не давала результат. Последней каплей стало поражение от «Шахтера». В игре с «Реалом» «Лейпцигу» не на что надеяться – в соперниках выстроенная команда с чемпионскими традициями.

Прогноз Soccer.ru: 3 очка «Реала»

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

- У «горожан» вновь появился элитный завершитель атак. Без Холанда часть обязанностей по реализации моментов на себя брал Кевин Де Брюйне, но теперь этого делать не придется. Эрлинг остался без забитых мячей лишь дважды в этом сезоне – в товарищеском матче с «Барселоной» и втором туре АПЛ против «Борнмута». «Горожане» без сомнений фавориты в борьбе за первое место в своей группе ЛЧ и подтвердили свой статус разгромом «Севильи».

- Дортмундцы в новой кампании еще не играли ни с «Баварией», ни с «Сити», ни с другими топами. Очевидно, что «Боруссия» уступает таким командам в классе из-за акцента на выращивание и продажу своих ценных активов. Хотя поединок с «Манчестер Сити» будет интересным.

Прогноз Soccer.ru: Победа «Сити».

«Копенгаген» — «Севилья»

- В Севилье назревает тренерская отставка, в активе команды – одна победа в шести встречах и разгром от «Сити». Красно-белые подходят ко второму туру в разобранном состоянии, чем «Копенгаген» может воспользоваться.

- Датчане не настолько ярко вкатываются в сезон, чтобы речь шла о победе над «Севильей».«Копенгаген» проигрывает середнякам, хотя все еще способен играть на слабых сторонах оппонента (так было с «Трабзонспором»). Велик соблазн говорить хотя бы о ничейном результате.

Прогноз Soccer.ru: Ничья.