«Спартак» хочет остановить падение, «Пари НН» громит соперников. 2-й тур Кубка России уже сегодня

1663062600

вчера, 12:50

Тяжелее всех будет «Локомотиву», «Крыльям» и «Оренбургу».

С изменением формата Кубка России у нас стало явно больше топовых матчей. На этой неделе пройдет минимум один статусный поединок, но внимания достойны все.

«Пари НН» – «Химки»

- Михаил Галактионов успешно справляется с обязанностями главного тренера клуба РПЛ . «Пари НН» с 13-м по стоимости составом умудряется отбирать очки у ЦСКА , «Локомотива», «Динамо», обыгрывает «Ахмат» и в таких результатах стабилен. В Кубке нижегородцы получили хороший задел, обыграв «железнодорожников». Встреча с «Химками» — противостояние равных соперников. Победа позволит закрепиться на первом месте (и это в группе с «Краснодаром» и «Локо»).

- «Химки» снова начинают все с нуля. Новый главный тренер, возможно – новый генеральный директор. Команда после пяти поражений подряд хотя бы смогла сыграть вничью с «Крыльями» — это результат вопреки шторму в системе клуба. Спартаку Гогниеву предстоит подумать, как при не лучшей атмосфере исправить турнирное положение.

«Динамо» – «Ахмат»

- Два поражения и ничья в четырех последних играх – отрезвляющая пощечина для «Динамо». На фоне победы над «Спартаком» «бело-голубым» не стоит забывать о проблемах с основной обоймой. Селекционеры смогли залатать дыры в центре обороны и найти замену ненадежному Паршивлюку, привезли адаптированного к РПЛ опорника. Но все приобретения скорее выводят в москвичей в «ноль» — приобрели столько же, сколько и потеряли.

- Грозненцы пошли по пути «Химок» — уволили тренера, который привил команде прессинг, работал с Агаларовым над скоростью, добывал ничьи с «Зенитом» и «Спартаком», а также обыгрывал «Локомотив». У Талалаева в «Ахмате» были и негативные отрезки – ужасный по содержанию матч с ЦСКА , поражения от «Крыльев» и «Пари НН». Вопрос в другом – найдут ли боссы «Ахмата» кого-то лучше, чем предыдущий наставник? Перемены на тренерском мостике – не самое эффективное решение перед игрой с «Динамо».

«Локомотив» – «Краснодар»

- Немецкий вектор в «Локо» доживает последние дни, хотя руководство цепляется за него до последнего. Иначе не объяснить сохранение Циннбауэра. Новая серия поражений поспособствует его уходу, равно как и расставанию с Цорном (тратит деньги так, будто у москвичей нет долгов). У «Локомотива» нет внятной игры, клуб проиграл «Факелу» и «Пари НН» — их составы в разы дешевле. В среду мы, вероятнее всего, увидим очередное избиение москвичей.

- «Краснодар» не смог противостоять ЦСКА и трем пенальти – генеральный директор «быков» Владимир Хашиг негодует и хочет привлечь к расследованию правоохранительные органы, южане уже обратились в ЭСК. Подопечные Александра Сторожука так и не выяснили, могут ли замахнуться на топ-3. Победа над «Локомотивом» станет приятным утешением.

«Сочи» – «Торпедо»

- «Автозаводцам» пора обратно в Первую лигу – «черно-белые» не могут реализовать даже стопроцентные моменты (минимум два в первом тайме с «Уралом»), не реализуют пенальти, допускают много ошибок в обороне. И это против команды из зоны прямого вылета.

- «Сочи» наконец одержал победу над принципиальным соперником, с которым в последствии надо бороться за топ-5 (2:1 с «Динамо»). Южане хороши на своей половине поля и способны создавать остроту у чужих ворот. «Торпедо» — тот соперник, с которым сочинцы набирать очки обязаны.

«Крылья Советов» – «Зенит»

- Вторая попытка команды Игоря Осинькина побороться с чемпионом России. В прошлый раз вышло не очень – уже в первом тайме самарцы отхватили 3 мяча и проиграли «в сухую». «Крыльям» традиционно сложно на старте, хотя такому клубу хочется импонировать – минимум легионеров, молодые лидеры, привлекательный футбол. Если руководство решит распрощаться с тренером, это станет большой потерей.

- У питерцев все стабильно – разница в классе даже с прямыми конкурентами очевидна. Против «Оренбурга» «сине-бело-голубые» играли в полноги и разгромили оппонентов – 8:0. Проиграть «Зенит» может разве что из-за недонастроя, чего и близко не видно.

«Ростов» – «Оренбург»

- Главные триумфаторы и неудачники минувшего тура сойдутся на одном поле.

- Поединок со «Спартаком» вывел ростовчан на третье место в таблице Премьер-лиги. Коллектив Валерия Карпина эталонно подготовился к сопернику – играл на ошибках обороны красно-белых, включал скорости и не давал свободного пространства на своей половине.

- Оренбуржцам нужно как можно скорее забыть кошмар в Санкт-Петербурге. Проходной двор в обороне – то, чего нельзя повторить с «Ростовом». Единственное, что держит команду на плаву – победы над «Химками», «Торпедо» и «Уралом».

ЦСКА — «Урал»

- Еще одно повторение матча первых туров РПЛ . Уральцы не смогли ничего противопоставить «армейцам» в первый раз – позволяли бить по воротам, забирать отскоки. Те 0:2 могли превращаться в 0:4, если бы красно-синим повезло чуть больше. Принципиальности поединку добавляет фигура наставника «шмелей» — Виктор Ганчаренко тренировал ЦСКА в прошлом. В «Урале» он перешел на схему с тремя центральными и позволил Бевееву чаще подключаться к атакам. Екатеринбуржцы оттолкнулись от дна.

- ЦСКА продолжает погоню за «Зенитом» и держит марку в Кубке. «Армейцы» проиграли лишь раз – питерцам в гостях. Федотов подпускает к старту Мендеса, Здьелара, переключился с Облякова на Мойзеса в роли левого латераля. Москвичи работают, как часы, становятся единым механизмом.

«Спартак» — «Факел»

- «Красно-белым» все-таки рано преследовать команды из первой тройки РПЛ – «Зенит» и «Ростов» обнажили слабые места подопечных Гильермо Абаскаля. Умяров на позиции опорника теряется под давлением, Денисов не тянет уровень РПЛ , Рыбус в кошмарной форме, но почему-то тренер не хочет довериться Леону Классену. Чернов почему-то провалился после ударного начала. Паниковать рано – Абаскалю сейчас как никогда требуется доверие от руководства. Да и чемпионские команды строятся не за месяц.

- Когда Олега Василенко отправили в отставку, показалось, что «Факел» вот-вот рухнет на дно. Победа над «Локомотивом» успокоила фанатов – надо смотреть, как воронежцы поведут себя дальше. Хотя в случае с матчем против «Спартака» не очень верится, что коллектив сможет зацепить очки. Кубок для них – второстепенный турнир, пока не решена задача по сохранению места в Премьер-Лиге.