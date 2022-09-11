«Зенит» и ЦСКА уходят в отрыв. «Спартак» снова может проиграть Карпину

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вчера, 10:29

У «сбитого летчика» пять побед над бывшим клубом.

Полезно узнать о «Ростове»

- Карпин обыгрывал Карреру, Кононова, Тедеско и Ваноли. «Сбитый летчик» неплохо летает. В десяти матчах со «Спартаком» всего три поражения, причем две победы Тедеско с разницей в один мяч, только Каррера выиграл в два мяча. «Ростов» Карпина забил больше, чем «Спартак», в тех десяти играх. Валерий Георгиевич – неудобный соперник.

- «Ростов» прилично начал сезон. В Кубке обыграли «Динамо», в чемпионате без единого поражения, как и «Зенит». У Карпина четыре ничьих и четыре победы. Против «Сочи» отыгрались с 0:2 и могли выиграть, ЦСКА не уступили. А «Динамо» и «Локомотиву» повезло, что подписали мир с южанами. Оцените имена соперников.

- Тренеры не всегда доволен качеством футбола. У «Ростова» были затмения в защите, не хватает человека с последним пасом. Уткин создает статичные моменты, но даже у Полоза нет объема пасов под удары, которым можно гордиться. Впрочем, во многим фазах игры «Ростов» отличается от середняков РПЛ , мощнее.

- Команда Карпина может прибавить, есть запас. Не хватает ударов и качественных моментов – Полоз, Уткин, Глебов и Байрамян недоработали. Комличенко должен забивать не только с пенальти и после навесов Уткина. Пенальти – отдельный разговор. Не забили дважды против «Сочи», не забили дважды подряд Бабурину из «Торпедо» — повезло, что голкипер оба раза покидал линию ворот до ударов. Осипенко принес победу, но в ЭСК РФС справедливо отметили, что сам пенальти назначен ошибочно.

- «Ростов» ищет идентичность как полноправный претендент на первую шестерку. Откуда нужно кого-то вытеснить, а еще не допустить возрождения «Локомотива». Команде Карпина, наверное, уютно и на седьмом месте. Но накануне матча против «Спартака», который обыграли весной 3:2, можно помечтать о развитии схемы «4-3-3», о классной игре Тугарева и Щетинина, или о приличном матче латералей – давненько не радовали.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов – Уткин, Глебов, Щетинин – Полоз, Комличенко, Тугарев.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Возможно, Абаскаля уже приговорили к регулярным поражениям. Клуб без спортивного директора не подписал ни плеймейкера на замену Мозесу, ни центрального хавбека вместо Мартинса, ни правого защитника, чтобы не мучить Денисова весь сезон, превращая в Рассказова медленно, но верно. Большая глупость, когда Умяров и Игнатов выпадают, а в составе молодежь, ставить лишь на Мевлю вместо Чернова.

- Двумя травмами проблемы не ограничиваются. Кроме Мартинса и Мозеса, вылетели Зиньковский и Литвинов. Антон повредил плечо, надеется сыграть против «Локомотива», а вот Руслан пропустит три недели из-за проблем со связками голеностопа. Сегодня Абаскаль потерял четырех игроков основной обоймы. Добавьте, что Умяров и Игнатова теряются из-за плохой формы – шесть пробоин в составе.

- Травмы и плохая игра – шанс для новичков или резервистов. Мевля и Бальде окажутся на поле в ближайших турах. Николсону дадут время. Быть может, Соболева с Промесом используют как инсайдов. Хотя вряд ли Уткин и Глебов такие легкие соперники, чтобы не бояться прессинга. Сегодня Абаскалю важно понять, как компенсировать подстраховку Денисова со стороны Мартинса. Ну и опорная зона – головная боль.

- Москвичи начали проигрывать, причем по делу. Гол Тюкавину подарил Умяров, но где реализация? Пять ударов с «Динамо» – без голов. Против «Зенита» дома почти ничего не создали, а оборона Максименко с трудом не «поплыла». Могли уступить 1:4. С таким же счетом обыграли «Факел» в гостях, но тот матч сложнее, чем может показаться. Отыгрывались, разгром забрали в конце. «Спартак» сбился с иноходи «4-4-2» с «ромбом».

- «Спартак» выручают Промес – лучший снайпер РПЛ , забил семь раз, и Соболев – лучший ассистент лиги, 4 паса. Равенство нынешних соперников в таблице – у Абаскаля и Карпина по 16 пунктов, позволяет победителю не только оторваться от соседей, но и не упустить «Зенит» с ЦСКА , если говорим о «Спартаке» и мечтах о чемпионской борьбе. Важнейшая игра, после двух поражений за три тура москвичам надо показать себя.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич – Умяров, Зобнин, Пруцев – Соболев, Бальде (Игнатов), Промес.

О противостоянии и особенностях

- Против «Ростова» москвичи играть не любят, потому что не умеют. С 2010-го года «Спартак» лишь дважды выиграл в Ростове-на-Дону. Последняя победа – прошлогодняя, со счетом 2:3. А после этого была выездная ничья и победа, когда Карпин вернулся к работе весной.

- У «Ростова» лучший результат за всю историю в РПЛ – восемь матчей без поражений. У «Спартака» были неудачи против «Динамо» и «Зенита». Соперники не разбивали команду Абаскаля в дребезги, но и не позволяли себя обыграть. «Спартак» точно не пугает «Ростов».

- Принципиальное различие между командами – «Ростов» без учета пенальти на 13-м месте по качеству моментов, «Спартак» на первом. Больше, чем «красно-белые», создали только «армейцы», но сыграли на матч больше. Команда Карпина не проснулась в финальной трети поля. Упрощение работает, усложнение – нет. У «Спартака» же есть Промес, Зобнин и Соболев, но пропала уверенность, что хватит энергии усеченного травмами состава.

- Сегодня «Ростов» сыграет в специальной форме с подсолнухами. Будут праздновать 85-летие Ростовской области, ведь Азово-Черноморский край и все многочисленные территориальные единицы до этого были собраны из земель, принадлежавших разным частям Российской империи.

- «Желто-синие» попробуют доказать «Спартаку», что самые сильные, и в этот раз может помочь 12-й игрок. На кубок с «Динамо» в будний день без Fan ID пришло 29 тысяч зрителей, на ЦСКА с ограничениями – восемь тысяч. Ужасная ситуация. Уже отрапортовали, что с Fan ID в области якобы 37 000 человек. Если это не «мертвые души», то увидим заполненные трибуны, ведь в апреле было 25 000 зрителей еще с квотой из-за коронавируса.

Прогноз «Соккер.ру»: выберем сенсацию, «Ростов» обыграет «Спартак» в упорной борьбе. Понимаем, что Абаскаль ближе к успеху, например, со счетом 1:2, да и футбольные «подарки» на юбилеи городов, областей и тренеров часто обычно превращаются в галстук как петлю, но ставить на Карпина интереснее.