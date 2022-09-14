«Краснодар» окончательно развалит «Локомотив». Циннбауэру и Цорну осталось недолго

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вчера, 12:57

Южане действуют эффективнее, поэтому выше классом.

Поражение 0:3 в Краснодаре – так для «Локомотива» закончился предыдущий матч с южанами, который проходил в начале августа. Можно было бы нагнетать интригу, говоря о реванше, однако в нынешней ситуации она будет притянутой за уши. «Железнодорожники» стремительно падают вниз, проигрывая каждому встречному. «Краснодар», напротив, заскочил на третье место в РПЛ и мог бы подняться выше – не повезло в поединке с ЦСКА . У главного противостояния второго тура Кубка России есть явный фаворит и аутсайдер.

Полезно знать о «Локомотиве»

- Боссы клуба продолжают привозить новых игроков. Если о переходе Раконьяца мы услышали еще весной, а о Фассоне и Митае летом, то вплотную к закрытию трансферного окна москвичи успели оформить сделки по еще одному центральному защитнику – Ивану Кузьмичеву из «Урала» — и полузащитнику Педринью (играл за «Америку»). «Локо» отдает предпочтение схеме с двумя центрбеками, так что глубина скамейки на этой позиции внушительная – 5 игроков, которые в равной долей вероятности могут появиться в старте.

- Между тем в команде глубочайший кризис результатов. Летом 2021 года в «Локомотив» пришли немцы и анонсировали новую клубную стратегию с привлечением новых футболистов. «Железнодорожники» стали тратить на трансферы на уровне «Зенита» и вместе с тем устроили чехарду на тренерском мостике (прошлогодние перестановки все помнят). Сейчас наставником является Йозеф Циннбауэр, Марвин Комппер уже покинул столичный коллектив. При этом «Локо» — уж точно не тренерская команда, непонятна даже их концепция.

- Эту картину отлично дополняет статистика. «Локомотив» проиграл 3 последних матча, причем «Факелу», «Ахмату» и «Пари НН». До этого были ничьи с «Крыльями», и теми же нижегородцами. У столичного коллектива довольно слабые показатели в обороне – команда пропускает на уровне команд из зоны стыков, хотя по стоимости состава превосходит их в разы.

- У «Локо» впереди довольно тяжелый отрезок – встречи с «Краснодаром», «Спартаком», «Уралом», «Сочи», «Торпедо», «Динамо» и ЦСКА . Из них очки москвичи в нынешней форме могут набрать разве что со «шмелями» и «автозаводцами».

Полезно знать о «Краснодаре»

- После оттока легионеров-лидеров не случилось самого страшного – оставшиеся игроки не посыпались (хотя были опасения, что это произойдет на дистанции). Значительно спрогрессировал Олакунле Олусегун, по позиции он заменил Кабелла и Классона. В центре помимо Сперцяна появились Ахметов и Баньяц, продолжает появляться на поле воспитанник Никита Кривцов и Вячеслав Якимов, в опорную зону переместился Александр Черников. Потери в уровне никак не избежать – это тенденция всей лиги. Просто «быки» с проблемами справляются своими внутренними резервами.

- «Краснодар» при Александре Сторожуке ударно вкатился в сезон. Поединки со «Спартаком» и ЦСКА сложно оценивать объективно. В первом случае из-за раннего (и спорного) удаления Черникова, которое перекроило весь сценарий игры. Во втором – из-за трех пенальти (тоже неоднозначных). За их исключением в активе южан победы над «Локомотивом» и «Сочи», ничья с «Динамо» — потенциально именно с этими командами весной «быки» должны были рубиться за топ-5 («Локо» в списке из-за статуса).

- На бумаге у подопечных Александра Сторожука есть пространство для роста – незадолго до закрытия трансферного окна приобрели двух полузащитников: Баши и Кевина Ленини (оба – из португальского «Шавиша»). Кевин заменит травмированного Черникова в опорной и будет конкурировать с Якимовым и Кривцовым. Баши уже успел появиться на поле во втором тайме против ЦСКА . Заменил Алексея Ионова, но на деле продвигал мяч чаще на левом фланге.

Полезно знать о противостоянии

- За «Краснодаром» — победы в двух последних противостояниях, причем особенно интересным был поединок в рамках 19-го тура минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Во-первых, матч был перенесен – команды сыграли в мае вместо февраля из-за проблем с переездом. Во-вторых, «железнодорожники» и «быки» располагались вплотную друг другу в турнирной таблице с разницей в 1 балл. Благодаря победе южане оторвались и сохранили преимущество до окончания чемпионата.

- За исключением матча 19-го тура у клубов получаются результативные встречи – либо разгромы, либо матчи, в которых забивают обе команды.

- В истории личных противостояний – завидное равенство. По 8 побед на счету обоих коллективов, 4 ничьи и разница забитых мячей 16-22 в пользу «Краснодара».

- «Локо» сыграет с «южанами» в Москве – на своем поле столичный коллектив не проигрывал «Краснодару» на протяжении предыдущих пяти игр. В последний раз «быки» одерживали верх в марте 2017 года. Тогда главным тренером команды являлся еще Игорь Шалимов.

Прогноз Soccer.ru: С учетом нынешних кондиций этих команд «Краснодар» — абсолютный фаворит сегодняшнего матча. Это более цельный, атакующий и выстроенный коллектив, который подкрепляет свой статус результатами, а в «Локомотиве» слишком много проблем, чтобы бодаться с командами верхней части таблицы. Такой исход читается и из положения немецкой диаспоры «Локо» — у тех нет никакой опоры и уверенности в завтрашнем дне. Ушел Комппер, который на самом деле всем и рулил – вероятнее всего, пара Циннбауэр-Цорн последует за ним. Клубу необходимо оздоровление – все придется отстраивать заново, но это лучше, чем продолжать тратить деньги, забывая о кредитах.