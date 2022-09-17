ЦСКА неожиданно проиграл «Торпедо». Сочинский синдром покорил команду

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вчера, 16:48

Армейцы уступили в дерби.

ЦСКА часто играл, как «Сочи»

Это хороший футбол, если подписываешь свободных агентов и ребят, которые не пригодились «Зениту». Такое сравнение не оскорбляет сам «Сочи», ведь это лишь констатация – в матчах, где Федотову позволили удобно сыграть вторым номером, у ЦСКА достаточно побед. Против оппонентов, которые испугались москвичей – как «Урал», тоже справились. Армейцы в той игре нанесли тысячу ударов по воротам, выстрел Облякова вовремя пришелся в цель. А кто не боялся, огрызался, умело терпел – тот забирал у ЦСКА очки, поскольку речь о десятой команде РПЛ по владению мячом. Показатель ниже 50 %, явно играют вторым номером. При этом Федотов не случайно летом пытался заманить в столицу Нобоа. Чтобы быть успешным, играя в стиле «Сочи», нужен такой безумный дирижер с пасами и голевыми ударами. Сейчас такого человека нет, а по замыслу тренера он нужен.

Подвела тактика мелкого фола

Федотова некоторые аналитики хвалили после первых туров за то, что его ЦСКА срывал чужие атаки мелким фолом в середине поля. Но это не самая классная тактика для лидера. Особенно если повторяешь за «Локомотивом». ЦСКА слишком часто ходил по грани карточек, но не получал их. В результате они встретили самую жесткую команду РПЛ – «Торпедо» крушил всех, процент грубых фолов у них высоченный, и «армейцы», которые притворялись тафгаями, погорели против реальных бойцов. Зделар, Мендес и Мухин не умеют играть, как Вернблум. А вот Виллиан – умеет. Сегодня бразилец не только упустил автор гола, коллегу из защиты, но и мог заработать красную карточку за размахивание локтями.

Чалов и Гайч не братья Думбия

Антон «Тело бога» Заболотный, как описал торс форварда комментатор Генич, бывает телом без забитых мячей, хотя Федотов вроде бы должен понимать рослого форварда и уметь выжать голы с его помощью. Гайч невероятно медлительный парень, очень жаль, что в Аргентине казался эдаким новым Батистутой, а приехал в РПЛ – не может выдать стабильный отрезок из серии матчей с голами. А игра Чалова закономерно не нравилась Березуцкому, Федора не просто так отправили в «Базель». И не просто так ни один клуб Европы не захотел его подписать летом. Некогда лучший снайпер РПЛ набрал форму, играет лучше. Даже хорошая реализация в новом сезоне не сделала из Чалова или Гайча форвардов чемпионской мечты.

Без Марио потеряли крылья

Вроде все как всегда, то же небо – опять голубое. Ну или красно-синее вечернее, не важно. Вот только не хватает многолетнего лидера на бровке. На флангах у Федотова могут классно играть средние футболисты, проверено не раз. Серб Гайич и бразилец Мойзес даже выше этой отметки. Но с крыльями у ЦСКА сейчас проблемы, как у гражданской авиации. И в этом случае нельзя временно спасаться «каннибализмом» деталей других самолетов. Марио Фернандес – футболист уровня Лиги чемпионов, такую потерю сложно не заметить. За годы в РПЛ прибавил в обороне, всегда был опасен в атаке, даже если отрезками его точные пасы не доходили до адресатов по вине форвардов ЦСКА . Но пауза в карьере, которую бразилец взял в этом году, привела в основу Гайича, который заметно слабее у чужих ворот. А Мойзес не идеал в защите, и на весь матч бразильца явно не хватает.

На лавке медленные игроки

Гайч, Заболотный и Фукс не умеют ускорить игру. Щенников после серии травм тоже не готов впечатлять скоростью, поэтому в команде появился Мойзес. Нет у ЦСКА резервистов, которые легко сломают неудобного соперника. Отсюда мировая с «Пари НН», когда соперник нанес больше метких ударов по воротам армейцев. А еще выездные нули против «Ростова» — в том случае снова позволили соперникам тревожить Акинфеева чаще. В основе тоже хватает людей, которых не назвать молниеносными. Тот же новичок Виллиан хорош, когда дают много времени для первого паса, но у него, как и у Набабкина, есть ограничения по скорости. Состав у ЦСКА лучше, чем у многих, но до идеала далеко. Например, все три нападающих могут одновременно сыграть бледно. Класса для дежурных побед нет, нужно пахать.

Лидеры привычно нестабильные

В чемпионских составах ЦСКА всегда были «якоря» — люди, которыми швартовались к соперникам, забирали три очка, шли дальше, дарили Гинеру повод раскурить хорошую сигару. Теперь вредных привычек стало больше, а вот крутых лидеров – меньше. Медина и Карраскаль всегда выдавали яркие отрезки, но если бы скауты видели, что они развиваются от сезона к сезону и могут завтра повторить вчерашний фокус, то их бы никто в РПЛ не пустил. Капитализм – злой пес, он стережет выгоду. Так что наличие стабильного Акинфеева, приличного Дивеева или старательного Зайнутдинова не отменит дефицит лидеров, которые на голову выше классом, чем любой соперник. И против «Зенита», и против «Торпедо» не хватило включений Медины, Карраскаля или того же Облякова – «десятке» нельзя вечно ходить в роли «джокера». Причем важно понимать, что о нестабильности Карраскаля или Медины говорили с первого дня, как и о нестабильности Языджи. Тут кого выбрали – то и получили. Игроки классные, но не для вечных побед.

У ЦСКА выпадают целые таймы