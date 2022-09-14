«Зенит» проиграл без лучших бразильцев. Осинькин ошарашил фаворита

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вчера, 20:58

Новый формат кубка подарил сенсацию.

«Зенит» без лучших легионеров намного скромнее

Семак должен Фернандо Гарсии роскошный подарок, продуманный, от души, дорогой. Если бы владелец «Elenko Sports» настаивал, чтобы Малком и Клаудиньо покинули летом РПЛ , то могли после ухода Юри Альберто запустить эффект домино и распустить «Зенит». Причем понятно, что новые клубы клиенты Гарсии нашли бы сразу. Например, ушли в аренду, воспользовавшись лазейкой УЕФА и ФИФА . Но бразильцы предпочли деньги, что спасло лето для фаворита. А осенью начались приключения.

В Самаре против «Крыльев Советов» увидели состав без Ловрена, Родригао, Малкома, Сантоса и Барриоса с первых минут. Играли три клиента названного выше агента – вратарь Иван, атакующие хавбеки Мантуан и Клаудиньо, но не справились с неосновным составом «Крыльев Советов». Осинькин грамотно выбрал исполнителей, хотя убрал из основы вратаря Ломаева, защитников Солдатенкова и Бэйла, полузащитников Ежова, Соколова и Коваленко и форварда Глушенкова.

Из одиннадцати рекордсменов сезона по сыгранному времени в РПЛ остались Горшков, Евгеньев, Витюгов и Цыпченко. У «Зенита» по тому же принципу набирается всего два человека вместо четырех, Кассьерра и Клаудиньо. Но нельзя сравнивать Ерохина и Пиняева, Бакаева и Хулубова, Чистякова и Барача. Или чемпиона России Сутормина с любым молодым игроком самарцев. В резервных составах встретились аутсайдер – десятая команда РПЛ , и фаворит – лидер дивизиона.

Осинькина скоро позовут тренировать москвичей

Победа Осинькина над «Зенитом» — первое поражение Семака в сезоне. Чемпион уже встречал «Локомотив», «Спартак» (дважды) и ЦСКА , но всех переиграл. Результат в Самаре будет аргументом для руководства РЖД , если рассматривают опытного педагога в качестве будущего главного тренера команды. Осинькин заслужил шанс, ведь ему уже 57 лет. Грамотно растил ребят в «Чертаново», поднял «Крылья Советов». Самарцам без него будет тяжело…

Зато в одном отдельно взятом матче подарили фанатам праздник с победной развязкой. Осинькин назвал провокацией вопрос о переходе в «Локомотив», но если Циннабуэр не выдаст серию побед – а немец вряд ли ее выдаст, то за Игорем Витальевичем придут. Не такой богатый в РПЛ рынок главных тренеров, чтобы «Локомотив» перебирал. Юран — специфический человек, у Кержакова мало опыта, Семин старенький, а немцы себя уже не показали.

Вероятно, сегодня был кастинг тренера в «Локомотив». Важно, что Осинькин показал полное доверие молодым футболистам. Мог поставить всех основных, ведь «Крыльям Советов» не нужно выигрывать в каждом туре РПЛ . Но нет, выбрал кубковый вариант состава, дал практику многим. И молодые не подвели. Для начала не пропустили ни одного мяча от чемпионов. Это в восемь раз лучше, чем результат обороны «Оренбурга».

У гостей меньше ударов, чем у хозяев. И по метким попыткам счет 5:3 в пользу Самары. В концовке Цыпченко подобрал вынос Родригао, подстроился под удар левой – вот что бывает, когда Семака не спасает Барриос, и четко пробил в угол. Вратарь Иван не виноват. Как и в голе Глушенкова в результате классной атаки правым флангом. А это уже отсылка к тому, что будет с «Зенитом» без Дугласа Сантоса. Фаворит разочаровал.

Это поражение навредит «Динамо» и «Спартаку»

Уже на выходных основа Семака будет отыгрываться за неудачу в Самаре на обороне «Динамо». Йокановича выручает, что играют дома – помним победы «бело-голубых» над «Зенитом» в столице. Всегда стараются в таких матчах, ведь для фанатов это знаковое противостояние. «Динамо» обыграло «Ахмат» в кубке, получили на сутки больше времени для восстановления. У «Зенита» впереди перелет из Самары в Санкт-Петербург, а потом в столицу.

Матч в Москве субботний. Вот вам причина, почему Семак снял девять человек оптимальной на данный момент основы. Вот только по ходу поединка выпустили пять мастеров из основы, и это не позволило дожать «Крылья Советов» в концовке. А Осинькин не бросал в бой только лучших. Ломаев, Ежов, Коваленко и Соколов не имеют отношения к победе над чемпионами, и это поражает. Обычно соперники, когда «Зенит» давит и давит, ломаются и проигрывают.

«Крылья Советов» сегодня выстояли. Семак пытался выжать выездную победу. Довольно рано ввел в игру Кузеява, Караваева, Мостового и Сергеева. Вся четверка должна была усилить атакующий потенциал через пасы или удары. В итоге тренер заслуженно проиграл. Хотя понятно, что хозяев вдохновил Клаудиньо. Бразилец, который после травмы сыграл полчаса против «Спартака» и тайм с тенью «Оренбурга», завалил соперника, проиграв забег.

Чистое второе предупреждение, красная карточка для Клаудиньо. К слову, бразилец мог удалиться чуть раньше, ведь бодался с Цыпченко. Большинство еще надо уметь реализовать, но «Крылья Советов» дважды огорчили Ивана. Матч показал, что с российскими ребятами в основе Семак явно не имел бы такого преимущества над остальными клубами в РПЛ . Разумеется, даже без Барриоса, Дугласа, Малкома и Вендела бюджет клуба позволяет подписать сильных иностранцев.

Но их класс будет ниже, причем критически ниже. Видим по всем клубам РПЛ . Редко вербуют равноценные замены ушедшим. Например, наследников Азмуну и Дзюбе по классу Семак не нашел, хотя подписал двух человек. Матч против «Крыльев Советов» как зеркало, в котором «Зенит» увидел возможное будущее. На поле были иностранцы – Алип, Иван, Клаудиньо, Мантуан и Кассьерра, но их класса не хватило, чтобы поломать резерв «Крыльев Советов».

Понятно, что Барриос, Дуглас и Вендел попробуют отыграться на «Динамо» в РПЛ . А затем на «Спартаке» в Кубке России после перерыва на матчи сборных. Но неудача в Самаре важнее, чем кажется. Йоканович и Абаскаль сыграют против Семака, который уже проиграл. Дальше у «Зенита» встреча в родной гавани с Карпиным, потом выезд в упрямый Воронеж. Интересный этап сезона, когда пауза на матчи сборных может принести новые травмы и потерю темпа.

Зная «Зенит», можем предположить, что скорее отыграются на москвичах, чем снова и снова проиграют. Но успех самарцев – пример для столичных клубов. Еще в июне Семак нарывался на поражение от Юрана в гостях. Потом чуть не получил «баранку» в Грозном против эмоционального Талалаева. Теперь проиграл Осинькину, причем по делу. Если доверяешь резерву против резерва, то изучать соперника нужно лучше, а реагировать по ходу матча умнее.

Бэйл усилил «Крылья Советов» выходом на замену, его команда сохранили почерк, а «Зенит» без Вендела, Барриоса и Сантоса потерялся, мог пропустить еще до удаления, но Иван ненадолго подстраховал.