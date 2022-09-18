Люди, которые добивают «Лестер». Шмейхель как чувствовал, ушел до краха надежд

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вчера, 18:54

Бывший чемпион на последнем месте в АПЛ .

Брендан Роджерс

Странно, что Роджерса не зовут Счастивчиком. Великое падение Джеррарда увело от «Ливерпуля» с этим тренером чемпионское звание. Решение Брендана бросить «Селтик» ради «Лестера» завело Стивена к чемпионству в Шотландии в качестве тренера «Рейнджерс». Снова встретились в АПЛ . И хотя «Астон Вилла» не играет, как хотелось бы богатому и большому Бирмингему, у бывших чемпионов из Лестера дела идут куда хуже. Семь туров, шесть поражений, 22 пропущенных мяча, в том числе шесть голов от «Тоттенхэма». Лишь одно набранное очко, последнее место без вариантов. Даже растратчик «Ноттингем Форест» набрал на три пункта больше. Роджерс потерял команду, когда сначала обидно упустил место в Лиге чемпионов в последних турах, а прошлой весной не вышел в Лигу Конференций, хотя могли достать «Вест Хэм», на финише сезона старались напомнить о «Лестере», который многим был симпатичен.

Айяватт Шривадданапрабха

Вряд ли нынешние большие корпорации через два поколения будут принадлежать внукам тех, кто ими управляет сейчас, и одновременно капитал сохранят и приумножат для одной семьи. Например, «Макдональдс» сейчас не в руках наследников Реймонда Альберта Крока. Так что трагическая гибель владельца «Лестера», который привел клуб к чемпионству – разбился при крушении вертолета, повлияла на будущее его компании. А заодно на будущее футбольного клуба АПЛ . Айяватт – сын Вишая, неплохо управлял «Лестером» на багаже отца, не будем отнимать у него достижения. «Лестер» стал обладателем Кубка Англии в прошлом году. Причем обыграли в финале «Челси», победителя Лиги чемпионов. Суперкубок тоже достался «лисам» — забили на гол больше, чем «Манчестер Сити». Но не смогли придумать, что делать дальше? «Лестер» стал командой-трамплином, но высота прыжка с каждым сезоном менялась. Сейчас прыгают на дне таблицы. Айяватт Шривадданапрабха не справился с задачей усиления состава до конца трансферного периода, привычные лидеры смертельно устали, «Лестер» выдохся, и это заметно.

Джон Радкин

В клубе давно, с 2014 года является спортивным директором, то есть Джон – одна из причин, почему в музее «Лестера» есть титулы. Продажи Магуайра, Мареза, Чилуэлла, Дринкуотера и Канте принесли «лисам» хорошие деньги, под 300 млн евро. Прошлый летом нашли покупателя, готового переплатить за Фофана – выждали, пока сорвутся другие сделки «Челси», всучили неопытному в футболе американцу Боэли контракт француза за рекордные для центрального защитника деньги. Радкин умеет продавать, но есть одна загвоздка – у него плохо получается сбрасывать балласт. Прат и Вестергор не нужны Роджерсу, но футболисты не покинули команду. Выручили деньги за Фофана, но не потратили средства на усиление позиции голкипера, взяли пока непонятного Фаса в оборону. А еще забыли, что рядом с толковыми Барнсом, Тилемансом и Мэдисоном не хватает еще одного человека. Или на помощь Ндиди, который так никуда не ушел, или ради счастья в жизни Варди, чтобы одним плеймейкером в «Лестере» стало больше. Состав у команды точно не ужасный, но частые поражения показали – нужна была свежая кровь. Спортивный директор упустил момент для своевременного обновления состава.

Каспер Шмейхель

Для многих фанатов «Лестера» решение Шмейхеля уйти спустя 11 сезонов в клубе стало шоком. Все задавали один вопрос. Зачем? Причем адресовали его и датчанину, который сменил клуб накануне чемпионата мира, и руководству команды. Как можно было не удержать легенду «Лестера»? У сына великого Петера прекрасные показатели в клубе всей жизни – 147 «сухарей» в 478 матчах. Каспер выиграл три внутренних трофея, только Кубка Лиги для полной коллекции не хватает. Какой смысл менять «Лестер» на «Ниццу», которая финишировала пятой в Лиге 1, но не будет с Фавром претендовать на высокие места в чемпионате, где ПСЖ пускает на трон других лишь в виде большого исключения? Переход за 1 млн фунтов подарил «Ницце» вратаря не в лучшей форме – прошлый сезон не был идеальным для Каспера, но с колоссальным опытом. Шокирует, что «Лестер» поставил на Уорда, который только в сборной Уэльса получал игровую практику, и то не всегда. Дэнни сейчас худший вратарь АПЛ по проценту отраженных ударов, пропустил 22 гола после 37 ударов в створ.

Джейми Варди

В этом списке только люди, которые имели большое влияние на «Лестер», могли предугадать и предотвратить катастрофу. Когда Эванс уже без поддержки перспективного Фофана привозит очередной гол, то винить Джонни странно. В 34 года северный ирландец не пример надежного защитника. Тренер и спортивный директор должны сами это фиксировать до начала сезона. Тилеманс и Мэддисон, пожалуй, делают, что могут в нынешних условиях. Но их мотивы эгоистичные, оба хотят покинуть «Лестер» в ближайшее время, сохраняют форму ради новых футбольных романов. А вот Варди можно винить, ведь остался – продлил контракт, но превратился в тень себя прежнего. Именно форварду проще всего изменить некрупное поражение на ничью, а мировую на победу. Варди не может спасти, если Сон выходит на замену и за четырнадцать минут делает хет-трик, но «Лестер» ведь не только с «Тоттенхэмом» играл. Джейми – ветеран команды, вожак, но после ухода Шмейхеля не сплотил раздевалку.