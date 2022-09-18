Люди, которые добивают «Лестер». Шмейхель как чувствовал, ушел до краха надежд

Бывший чемпион на последнем месте в АПЛ.
Брендан Роджерс
Странно, что Роджерса не зовут Счастивчиком. Великое падение Джеррарда увело от «Ливерпуля» с этим тренером чемпионское звание. Решение Брендана бросить «Селтик» ради «Лестера» завело Стивена к чемпионству в Шотландии в качестве тренера «Рейнджерс». Снова встретились в АПЛ. И хотя «Астон Вилла» не играет, как хотелось бы богатому и большому Бирмингему, у бывших чемпионов из Лестера дела идут куда хуже. Семь туров, шесть поражений, 22 пропущенных мяча, в том числе шесть голов от «Тоттенхэма». Лишь одно набранное очко, последнее место без вариантов. Даже растратчик «Ноттингем Форест» набрал на три пункта больше. Роджерс потерял команду, когда сначала обидно упустил место в Лиге чемпионов в последних турах, а прошлой весной не вышел в Лигу Конференций, хотя могли достать «Вест Хэм», на финише сезона старались напомнить о «Лестере», который многим был симпатичен.
Айяватт Шривадданапрабха
Вряд ли нынешние большие корпорации через два поколения будут принадлежать внукам тех, кто ими управляет сейчас, и одновременно капитал сохранят и приумножат для одной семьи. Например, «Макдональдс» сейчас не в руках наследников Реймонда Альберта Крока. Так что трагическая гибель владельца «Лестера», который привел клуб к чемпионству – разбился при крушении вертолета, повлияла на будущее его компании. А заодно на будущее футбольного клуба АПЛ. Айяватт – сын Вишая, неплохо управлял «Лестером» на багаже отца, не будем отнимать у него достижения. «Лестер» стал обладателем Кубка Англии в прошлом году. Причем обыграли в финале «Челси», победителя Лиги чемпионов. Суперкубок тоже достался «лисам» — забили на гол больше, чем «Манчестер Сити». Но не смогли придумать, что делать дальше? «Лестер» стал командой-трамплином, но высота прыжка с каждым сезоном менялась. Сейчас прыгают на дне таблицы. Айяватт Шривадданапрабха не справился с задачей усиления состава до конца трансферного периода, привычные лидеры смертельно устали, «Лестер» выдохся, и это заметно.
Джон Радкин
В клубе давно, с 2014 года является спортивным директором, то есть Джон – одна из причин, почему в музее «Лестера» есть титулы. Продажи Магуайра, Мареза, Чилуэлла, Дринкуотера и Канте принесли «лисам» хорошие деньги, под 300 млн евро. Прошлый летом нашли покупателя, готового переплатить за Фофана – выждали, пока сорвутся другие сделки «Челси», всучили неопытному в футболе американцу Боэли контракт француза за рекордные для центрального защитника деньги. Радкин умеет продавать, но есть одна загвоздка – у него плохо получается сбрасывать балласт. Прат и Вестергор не нужны Роджерсу, но футболисты не покинули команду. Выручили деньги за Фофана, но не потратили средства на усиление позиции голкипера, взяли пока непонятного Фаса в оборону. А еще забыли, что рядом с толковыми Барнсом, Тилемансом и Мэдисоном не хватает еще одного человека. Или на помощь Ндиди, который так никуда не ушел, или ради счастья в жизни Варди, чтобы одним плеймейкером в «Лестере» стало больше. Состав у команды точно не ужасный, но частые поражения показали – нужна была свежая кровь. Спортивный директор упустил момент для своевременного обновления состава.
Каспер Шмейхель
Для многих фанатов «Лестера» решение Шмейхеля уйти спустя 11 сезонов в клубе стало шоком. Все задавали один вопрос. Зачем? Причем адресовали его и датчанину, который сменил клуб накануне чемпионата мира, и руководству команды. Как можно было не удержать легенду «Лестера»? У сына великого Петера прекрасные показатели в клубе всей жизни – 147 «сухарей» в 478 матчах. Каспер выиграл три внутренних трофея, только Кубка Лиги для полной коллекции не хватает. Какой смысл менять «Лестер» на «Ниццу», которая финишировала пятой в Лиге 1, но не будет с Фавром претендовать на высокие места в чемпионате, где ПСЖ пускает на трон других лишь в виде большого исключения? Переход за 1 млн фунтов подарил «Ницце» вратаря не в лучшей форме – прошлый сезон не был идеальным для Каспера, но с колоссальным опытом. Шокирует, что «Лестер» поставил на Уорда, который только в сборной Уэльса получал игровую практику, и то не всегда. Дэнни сейчас худший вратарь АПЛ по проценту отраженных ударов, пропустил 22 гола после 37 ударов в створ.
Джейми Варди
В этом списке только люди, которые имели большое влияние на «Лестер», могли предугадать и предотвратить катастрофу. Когда Эванс уже без поддержки перспективного Фофана привозит очередной гол, то винить Джонни странно. В 34 года северный ирландец не пример надежного защитника. Тренер и спортивный директор должны сами это фиксировать до начала сезона. Тилеманс и Мэддисон, пожалуй, делают, что могут в нынешних условиях. Но их мотивы эгоистичные, оба хотят покинуть «Лестер» в ближайшее время, сохраняют форму ради новых футбольных романов. А вот Варди можно винить, ведь остался – продлил контракт, но превратился в тень себя прежнего. Именно форварду проще всего изменить некрупное поражение на ничью, а мировую на победу. Варди не может спасти, если Сон выходит на замену и за четырнадцать минут делает хет-трик, но «Лестер» ведь не только с «Тоттенхэмом» играл. Джейми – ветеран команды, вожак, но после ухода Шмейхеля не сплотил раздевалку.
Конечно, «Лестер» по составу не худший в АПЛ. Зимой никто не мешает подписать защитника и вратаря. Еще до этого можно поменять главного тренера и выдать достойный рывок в середину таблицы. Но крах на старте значит, что Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, даже Варди, невзирая на возраст и соглашение на два года, могут запросить трансферы. Да и борьба за вылет точно не завершена. Если «Лестер» окажется во второй лиге, то возродить клуб в привычном виде будет сложно. В Англии деньги в футболе важны, как и всюду, но там все богатые, поэтому семье владельцев клуба из Лестершира нужно срочно действовать. Принять решение по Роджерсу, и если тренера уволят – хорошенько подумать, кто может воскресить последнюю команду сезона в АПЛ.
Возможно Роджерс не выиграет АПЛ и ЛЧ, но развивать игроков он может, как ставить основные задачи на поле.
Возможно Роджерс показал максимум в Лестере и скорее всего тактически Роджерс уже не вывозит. Игроки вышли на хороший уровень, но этого уже мало.
Наверное для Роджерса сейчас самый подходящий вариант взять Ноттингем Форест, где есть молодые игроки и сейчас они не знают что делать на поле. Спасти лесников при хороших обстоятельствах Роджерс способен, также как планомерно развивать команду.
Что касается Лестера, наверное им нужен тактически подкованный тренер. Все таки полузащита и нападение, также как защита не самая плохая у лис.
Тут могут быть несколько вариантов и если лисы рассматривают Франка, то это хороший вариант. Учитывая что Франк ставит прагматичный футбол и умеет держать результат в матчах. Еще в Чемпионшипе, пчелы могли довести матч до победы со счётом 1-0, могли увеличить счет до 2-0 или 3-0 и при этом выигрывали всухую, что говорит о тактическом классе и организованности. Тем более Франк знаком с английским футболом.
Вообще Лестер одна из немногих команд у которой хорошая селекция, если использовать ее правильно, то они способны регулярно попадать в еврокубки.
Тоже самое можно сказать о Вулверхэмптоне который набрал в Чемпионшипе 99 очков, а Лестер 102. Именно качественное усиление и грамотная селекция позволила набрать столько очков. Другие команды столько не набирали.
Если все таки это будет Франк, то скорее всего он будет похож на стиль Раньери, но со схемой 3-4-3. При качественном усилении состава, Франк сможет навязать борьбу скорее всего и топам. Сказка Лестера возможно будет продолжена и Франком.
Возможно Роджерс не выиграет АПЛ и ЛЧ, но развивать игроков он может, как ставить основные задачи на поле.
Возможно Роджерс показал максимум в Лестере и скорее всего тактически Роджерс уже не вывозит. Игроки вышли на хороший уровень, но этого уже мало.
Наверное для Роджерса сейчас самый подходящий вариант взять Ноттингем Форест, где есть молодые игроки и сейчас они не знают что делать на поле. Спасти лесников при хороших обстоятельствах Роджерс способен, также как планомерно развивать команду.
Что касается Лестера, наверное им нужен тактически подкованный тренер. Все таки полузащита и нападение, также как защита не самая плохая у лис.
Тут могут быть несколько вариантов и если лисы рассматривают Франка, то это хороший вариант. Учитывая что Франк ставит прагматичный футбол и умеет держать результат в матчах. Еще в Чемпионшипе, пчелы могли довести матч до победы со счётом 1-0, могли увеличить счет до 2-0 или 3-0 и при этом выигрывали всухую, что говорит о тактическом классе и организованности. Тем более Франк знаком с английским футболом.
Вообще Лестер одна из немногих команд у которой хорошая селекция, если использовать ее правильно, то они способны регулярно попадать в еврокубки.
Тоже самое можно сказать о Вулверхэмптоне который набрал в Чемпионшипе 99 очков, а Лестер 102. Именно качественное усиление и грамотная селекция позволила набрать столько очков. Другие команды столько не набирали.
Если все таки это будет Франк, то скорее всего он будет похож на стиль Раньери, но со схемой 3-4-3. При качественном усилении состава, Франк сможет навязать борьбу скорее всего и топам. Сказка Лестера возможно будет продолжена и Франком.