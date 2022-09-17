«Зенит» одолел «Динамо». Интриги не было

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вчера, 22:53

Норманн и Фернандес «начудили».

Другой уровень

Еще в прошлом сезоне «Динамо» было главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул. Их борьба интриговала и вселяла надежду на то, что в чемпионате России возможна серьезная конкуренция. Однако темпа динамовцы в самом конце не выдержали и не только отпустили «Зенит», но еще и «Сочи» отдали второе место. А с тех пор «Динамо» сильно изменилось, сменив главного тренера и существенную часть состава, а также свой игровой стиль.

Так что этот матч «Динамо» с «Зенитом» пусть и воспринимался с особым трепетом, но уже имел менее принципиальное значение, чем в прошлом сезоне. На это указывало и само турнирное положение команд: лидирующий «Зенит» и занимающее шестое место «Динамо» с отставанием в семь очков перед этим туром. В ряду возможных конкурентов «Зенита», даже если очень сильно нафантазировать, «Динамо» занимает далеко не первое место, уступая ЦСКА , «Ростову», «Спартаку» и «Краснодару».

Проигранный центр

Первый тайм воспринимался в целом как равный. Было много борьбы, было достаточно упорное противостояние. Но интереснее, острее и изобретательнее смотрелись зенитовцы. В игре «Динамо» ощущалась некая стерильность, «безопасность». А новички команды, сразу брошенные в бой, не выглядели решением проблем. Они скорее были попыткой наспех заткнуть дыры без особого понимания их интеграции в общую систему.

И это не работало. Существенное значение имело противостояние в центре поля, где Кузяев, Барриос и Вендел четко переигрывали Норманна, Фомина и Захаряна, который действовал на позиции почти «десятки», где не ощущал себя в своей тарелке. Проигранный центр раз за разом создавал проблемы динамовцам во время зенитовского прессинга и розыгрыша комбинаций.

Кульминацией стала голевая атака «Зенита», в которой под давлением Норманн перед своей штрафной подарил мяч Венделу, тот нашел Сергеева, а Иван прострелил на Мостового, который практически без помех пробил в ворота. «Зенит» открыл счет не после какой-то гениальной выдающейся комбинации, а после банальной технической ошибки Норманна, который не сдюжил под игровым и психологическим прессингом.

В центре поля должны были зарождаться атаки «Динамо», но «Зенит» словно перекусил эту линию. И если в целом оборона москвичей держалась неплохо, о чем после игры говорил Сергей Семак, отмечая, что его команде не удавалось создавать так много голевых моментов, как она привыкла, то атака «Динамо» оказывалась отрезанной от остального мира. Именно из-за доминирования средней линии петербуржцев, закрывших хавбеков хозяев.

Исправиться не удалось

Во втором тайме логично последовали перестановки в середине поля у «Динамо». Вместо Норманна после перерыва вышел Гагнидзе, который постарался оживить игру команды. Но получалось лишь эпизодически и какой-то пунктирной линией. По-прежнему остроты и нестандартных решений в атаке «Динамо» не хватало. А «Зениту» при преимуществе в счете можно было выжидать и готовить добивающий выпад.

Спасение «Динамо», шанс ухватить ускользающий успех за хвост был разве что в каком-то шальном приеме или действии. Фомин такой чуть не провернул, когда дальним ударом зарядил в перекладину. Общего восприятия игры это не меняло. Никто не скажет, что из-за этого попадания в каркас ворот «Динамо» уступило. Скорее это был счастливый шанс, которым москвичи не воспользовались. А общая линия оставалась прежней – «Зенит» был увереннее и лучше. Возможно, сценарий имел какой-то другой поворот попозже, но ему не суждено было случиться из-за удаления у хозяев.

Еще в конце первого тайма Фернандес повесил это ружье на стену, когда получил желтую карточку за удар Малкома сзади по ногам. Еще до середины второго тайма он прямо перед своей штрафной поставил подножку Сергееву и заработал второе предупреждение, трансформировавшееся в красную карточку. Надо заметить, что безответственное отношение к нарушениям у Фернандеса стало тенденцией. Ведь для него это второе удаление в нынешнем сезоне, который еще не так «стар». Причем если в предыдущий раз он помог так отыграться «Пари НН» с 0:2, то теперь лишил команду даже гипотетического шанса спастись. Слишком дорого со спортивной точки зрения обходится пока «Динамо» Фернандес.

Дальнейшие попытки «Динамо» что-то исправить совсем не имели смысла и веса. Более того, в какой-то момент казалось, что москвичи все осознали быстрее «Зенита» и действовали очень пассивно. Хотя сколько историй мы знаем о спасении в меньшинстве. Видимо, нынешнее «Динамо» не способно верить в подобное. Как минимум в играх с «Зенитом». Довольно симптоматическое и печальное зрелище.

Даже минимальный перевес никак не заводил динамовцев, которые дожидались поражения и получили в компенсированное время второй гол. После выноса от ворот Мантуан перебросил Сазонова, который занял невнятную позицию и исполнил пируэт. А затем Густаво разобрался с вратарем. Победа «Зенита» оказалась более простой, чем можно было ожидать.

Цифры

Удары по воротам: 7 (1) – 21 (7)

Посмотрите на эту разницу. Всего один удар в створ у «Динамо» за всю игру. Тогда как у «Зенита» семь попаданий в створ – как общее число ударов москвичей. А суммарное число попыток игроков «Зенита» — 21. И не стоит тут винить только удаление. После первого тайма было 12:2 по ударам в пользу петербуржцев. Причем свой единственный удар в створ динамовцы нанесли в компенсированное ко второму тайму время. А самым бьющим на поле стал Малком – у него пять попыток. Три удара у Смолова.

Владение мячом (точность передач): 34,5% (72%) — 65,5% (85%)

Тут тоже полное доминирование «Зенита», которое обозначилось и при игре в равных составах. В первом тайме «Зенит» даже владел мячом более 67 процентов времени, так что «Динамо» еще чуток прибавило после перерыва. Это касается и точности передач. Для контратакующей игры у москвичей она нормальная. Но счет не располагал к такой игре. Хозяевам нужно было владеть мячом и оказывать давление. А они не могли этого сделать из-за регулярных потерь и брака.