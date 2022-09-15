Три по три. Волевые победы, работа на классе и ничьи

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сегодня, 01:15

Результаты игрового дня в Лиге чемпионов.



Волевое решение вопроса

Самые яркие результаты игрового дня в Лиге чемпионов оказались волевыми победами. Причем не все из них – ожидаемыми. Наверное, меньше всего ожидали того сюрприза, что случился в Турине. Конечно, «Ювентус» сейчас далеко не так блестящ, как несколько лет назад. Но на своем поле он не смог ничего поделать с «Бенфикой». Хотя все начиналось более чем приятно для хозяев.

Уже на четвертой минуте Милик с передачи хорошо нам знакомого Паредеса открыл счет. Но быстрый гол так и остался единственным достижением «Ювентуса» в этой игре. Лиссабонцы атаковали больше и лучше, и в конце первого тайма еще один хорошо нам знакомый – Жоау Мариу – сравнял счет с пенальти. Аккурат перед этим Рафа Силва угодил в каркас ворот Перина.

А в начале второго тайма быстрый гол забила уже «Бенфика» усилиями Давида Нереса. И этот мяч стал победным. У «Ювентуса» была уйма времени, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками, но беда в том, что туринцы действительно выглядели слабее. Лишь в самом конце встречи «Ювентус» оживился, но уже было бы несправедливо по отношению к «Бенфике», если бы туринцы вдруг спаслись. Лиссабонцы нанесли 19 ударов по воротам (7 в створ) против 11 у «Ювентуса» (3 в створ). Мячом владели «орлы» 56 процентов времени и были точнее в передачах.

Пожалуй, центральным матчем дня была встреча «Манчестер Сити» с дортмундской «Боруссией». Здесь было очень близко к сенсации, но уже она бы противоречила статистике игры. Первый тайм вышел жутко тягучим, в нем «горожане» нанесли четыре удара – все неточные, а «Боруссия» пробила один раз и попала в створ. Веселее заварушка пошла в начале второго тайма, когда Беллингем с передачи Ройса вывел дортмундцев вперед. И вот тут-то «Сити» зашевелился.

Надо отдать должное «Боруссии», она стойко держалась, терпела до последнего и сдерживала даже своего бывшего бомбардира Холанда. Впрочем, дотерпеть до сенсации не получилось. На 80-й минуте Стоунз сравнял счет, а на 84-й тот самый Холанд вывел «Сити» вперед и принес хозяевам победу. Итог не сенсационен, несмотря на сценарий матча.

В итоге «Сити» нанес 12 ударов против пяти у «Боруссии», а по попаданиям в створ – 3:2. Самыми бьющими стали Грилиш и Холанд – у них по три попытки. Причем у Эрлинга помимо гола есть попадание в каркас ворот – когда «Сити» отчаянно пытался отыграть еще один мяч.

Третья волевая победа случилась в Израиле, где «Маккаби» из Хайфы принимал ПСЖ . Тут вроде бы у парижан проблемы не ожидались, но они в лучших своих традициях перерасслабились и создали себе трудности сами, пропустив в середине первого тайма. Правда, через 13 минут Месси восстановил равновесие, так что испуг оказался преждевременным. А во втором тайме Мбаппе и Неймар забили по разу, и вся великолепная троица записала свои имена на табло.

Но по статистике не все так однозначно и безоблачно было у ПСЖ . Ожидался какой-то разгром с тотальным перевесом, но парижане владели мячом 56 процентов времени, нанесли 16 ударов против 13 у «Маккаби», а по попаданиям в створ – 6:5 в пользу гостей. Точность передач оказалась одинаково высокой у обеих сторон. Так что в целом «Маккаби» смотрелся достойно. Но по итогам двух туров у него ноль очков. Как и у «Ювентуса», что предрекает сенсацию в группе.

Победы на классе

Еще в трех случаях нервотрепки в виде необходимости проявлять силу воли победителям-фаворитам удалось избежать. Хотя «Реал» вот мог понервничать. Без Бензема в атаке вообще не было креатива и катастрофически не хватало остроты. Противостояние с «Лейпцигом» в какой-то момент напоминало мучения. Особенно в первом тайме и в части второго, пока Анчелотти не провел перестановку.

У «быков» были шансы, но тоже не россыпь. И в конце игры класс мадридцев сказался. Сначала Вальверде, а потом Асенсио поразили ворота Гулачи и принесли «Реалу» очередную победу. В нынешнем сезоне мадридцы пока только побеждают. В первом тайме у хозяев было шесть ударов и ноль попаданий в створ, у гостей – три попадания в створ при тех же шести ударах. В итоге «Реал» нанес 12 ударов с тремя в створ, а у «быков» — девять ударов, но во втором тайме в створ они не попадали.

У пары лидеров Серии А все тоже сложилось благоприятно – «Ювентус» смотрит с завистью. «Милан» обыграл уверенно загребское «Динамо», открыв счет усилиями Жиру с пенальти перед самым перерывом. В начале второго тайма Салемакерс забил второй, потом хорваты чуть обострили интригу, отыграв один мяч благодаря Оршичу. Но в конце игры Побега забил третий гол «россонери». В целом – все по делу. Миланцы нанесли 17 ударов (7 в створ) при семи ударах у «Динамо» (3 в створ). И мячом хозяева владели 57 процентов времени.

Но самым главным доминатором вечера стал «Наполи». Команда Лучано Спаллетти просто развалила «Рейнджерс». Правда, с оговоркой: лишь во втором тайме, поскольку шотландцы играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Сандса. Вскоре Зелиньски не забил пенальти – Макгрегор выручил. Но вскоре Политано с другого одиннадцатиметрового счет все же открыл. А в самом конце поединка раскрывшихся «рейнджеров» наказали Распадори и Ндомбеле, утвердившие разгром. 25 ударов нанесли неаполитанцы (10 в створ) при всего десяти попытках у «Рейнджерс» (3 в створ).

Без победителя

И три встречи завершились вничью. Самая неожиданная случилась в Лондоне, где «Челси» не сумел переиграть «Зальцбург». При этом лондонцы владели мячом 72 процента времени и подавляли соперника по всем статьям. Но из 17 ударов «Челси» лишь одна попытка Стерлинга в начале второго тайма стала голевой. А «Зальцбургу» хватило четырех ударов, чтобы одним из них сравнять счет – отличился Окафор.

«Шахтеру» пришлось непросто в матче с «Селтиком». «Горняки» пропустили быстрый гол, причем в свои ворота забил Бондаренко. Но вскоре смогли сравнять счет. Этот обмен забитыми мячами и завершил все результативные действия. Хотя статистически шотландцы имели существенный перевес. Это помимо 56 процентов времени владения мячом. Они нанесли 16 ударов (6 в створ) против пяти попыток у «Шахтера» с двумя попаданиями в створ.

Но там хотя бы голы были. А одна встреча вообще закончилась без них. Это поединок «Копенгагена» с «Севильей». Испанцы на выезде выглядели предпочтительнее, но на двоих эти команды нанесли всего четыре удара в створ. И из тотального контроля мяча «Севилья» голов не выжала.