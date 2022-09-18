Без Левандовского стало сложнее. «Бавария» забыла о победах в Бундеслиге

1663499640

вчера, 14:14

Четыре неудачи подряд – неслыханно.

Вечного чемпиона проще развалить, чем возродить

«Лион» еще долго не будет вечным чемпионом Франции. «Ювентус» с Аллегри мучается, а до титула далеко. У «Баварии» стартовые позиции намного прочнее. Но когда речь о клубе, который десять сезонов подряд был первым, один чемпионат со вторым местом может все разломать на Зэбенер Штрассе. В середине сентября смешно доверять лидерству «Боруссии» Д или любого другого клуба, «Бавария» до сих пор однозначный фаворит Бундеслиги. Но фиксируем, что соперники начали понимать, куда ведет команду Нагельсманн.

Ненормально, что «Аугсбург» создает больше явных моментов, чем «Бавария». Ненормально, когда активность Киммиха, Дэвиса, Мисуалы и Мане некому поддержать, а королем атаки в дополнительное время стал вратарь Нойер. У империй всегда один путь – развал, причем нередко императоры не замечают начало конца. И здесь не нужно забывать, что Кан и Салихамиджич токсичные мужчины, сложные люди. Флик с ними работать не захотел, а теперь начальники делают крайним Нагельсманна. «Бавария» не делает ничего, чтобы не росло количество хейтеров Юлиана среди фанатов самого клуба. Не будем приписывать тренеру душевную доброту, он высокомерный молодой мужчина. Дерзкий, зашел в профессию для тех, кто старше на лет 15-20. Прошлым летом Нагельсманн снизошел к общению с футболистами, но это не значит, что завоевал полное доверие игроков, боссов и публики. После поражения от «Аугсбурга» в немецкой прессе заметок о мелких конфликтах, которые неудачно скрывают, будет куда больше. Ничего нового, это «Бавария». А вот серия из четырех матчей в Бундеслиге без побед – нечто новое, такого не было с начала века.

Слишком рано успокоились после потери Левандовского

Роберт плохо сыграл против «Баварии» в Лиге чемпионов, но сама «Барселона», особенно до перерыва, работала лучше. Как видите, Мюллер услышал Мане, который неделю подкалывал Томаса, чтобы тот не пасовал на поляка. Но победа над каталонцами не значит, что у «Баварии» все отлично без Левандовского. Быт состоит из зависимостей и привычек. Одни здоровые, а другие негативно влияют на качество жизни. Но даже отказ от зависимости не проходит бесследно. Роберт привязал футболистов «Баварии» к себе, был шляхтичем с крепостными. Теперь дворянин уехал в Барселону, а команда не нашла новую цель в чужой штрафной площади.

Салихамиджич может хоть каждую неделю рассказывать, что у него восемь игроков на четыре позиции в атаке. У «Баварии» нет мощного центрального нападающего острия. Чупо-Мотинга смешно вспоминать. Попытка сделать из 17-летнего Теля нового Роберта не сработает сразу. Левандовски был как Акинфеев. Его присутствие исключало появление сильного дублера. Следовательно, потеря форварда догоняет команду в Бундеслиге. Раньше все пасы и особенно навесы шли на поляка, форвард делал разницу. Теперь «Бохуму» накидали семь мячей, а в остальных шести турах отличились лишь двенадцать раз.

Нагельсманн не сдержал обещание, данное команде

Иногда люди говорят другим то, что те хотят слышать. Нагельсманн вряд ли великий манипулятор, маккиавелизм скорее у Моуриньо. Но Юлиан может быть классическим нарциссом. В тридцать пять лет добился выдающихся успехов, но считает себя достойным главного трофея – кубка Лиги чемпионов. Победа над «Барселоной» Хави, когда хватило концентрации и реализации, могла убедить наставника в собственной непогрешимости. Нагельсманн еще в Суперкубке Германии против Тедеско предложил «Баварии» тактику без тактики. Переходы на ложную тройку центральных защитников, когда Дэвис высоко, а правый защитник прижат к центру. Отсутствие чистого разрушителя в середине, Забитцер и Горецка другой породы. Глубокая роль Киммиха, а Йозуа обещали больше атакующей свободы. Игра в форварда без форварда с помощью Гнабри, Мане и Мюллера. Ставка на мотивационные речи в работе с нестабильным Сане, широкий футбол Комана.

Юлиан старается, но обещал команде, что тактики станет меньше, а слушать футболистов будет больше. Или игроки «Баварии» себя переоценили – без качественной скучной подстройки под соперников нельзя обыграть половину команд Бундеслиги, или виноват тренер, который обещал одно, а делает другое. Тактика без тактики намного сложнее понятной схемы с распределенными ролями. «Бавария» почувствовала собственную уязвимость, как почувствовал ее Мюллер, чей дом ограбили по ходу матча с «Барселоной», вынесли ценных вещей на крупную сумму.

После адаптации новичков могут выдать серию побед

Бойтесь «Баварию», которая разозлилась на себя. Видно, что Нагельсманн хочет гибкую команду, но понятия не имеет, как обезопасить Нойера от пропущенных мячей. С защитной фазой игры у «Баварии» давно большие проблемы. Таланты Упамекано, Эрнандеса и новичка Де Лигта позволяют им стать частью доминантной фазы игры, но стоит любому сопернику ответить – моменты будут. Попади Левандовски и его напарники на неделе – «Барселона» могла получить голевое преимущество, а «Бавария» запаниковать. Тогда все фанаты футбола и красоты оценили бы визит голой телеведущей на ответный матч на «Камп Ноу».

Итальянка Лиотта после бокала вина решила пошалить, обещала дефиле в случае разгромной победы «блаугранас». Ничем особо не рисковала, Хави пока не готов громить всех подряд. Зато символ красотка подарила. «Бавария» без Левандовски испытывает сложности в Бундеслиге. Но если придет в себя оборона после паузы на игры сборных, то все у нее будет хорошо. Мазрауи, Гравенберг, Тель и Мусиала могут выручить. Но стоит потерять очки еще в парочке матчей осенью — запустится режим ФК «Голливуд». Это название в чванливом Мюнхене не любят, но Бавария — немецкая Калифорния.

Свой мир, даже язык существенно отличается. Например, если в школе вы учили немецкий, то не увидите смысла во фразе «Mia san mia» — официальном лозунге «Баварии». На слух кажется, что фраза итальянская, но это баварский диалект. Дословный перевод значит «мы — это мы», то есть «мы такие, как есть». Такая «Бавария», как есть, выиграла Бундеслигу 10 раз, но вылетела от «Вильярреала» в Лиге чемпионов, проиграла много полуфиналов до этого. Ее игра в защите давно ужасала, а потеряли Левандовского – увидели фестивали от вратарей соперников и отрезвляющие Нагельсманна подзатыльники.

Юлиану пора понять, что он тоже маленький человек с большими возможностями из-за класса игроков. Смирение поможет тренеру, тем более в Лиге чемпионов начали без эксцессов. А если не получится, то многие фанаты «Баварии» будут рады отставке, хотя проблемы клуба глубже. Кан и Салихамиджич не думали, что Роберт реально хочет в «какую-то», по их мнению, «Барселону». А затем боссы пожалели денег на нового центрфорварда. Кейн остался в мечтах, новое поражение от «Аугсбурга» — реальность.