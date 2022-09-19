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«Унион» — «Индепендьенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:50
«Унион» — «Индепендьенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Унион» — «Индепендьенте», который состоится 20 сентября 2022 года

«Унион»

«Унион» набрал пять очков в пяти последних турах чемпионата Аргентины и является типичным середняком турнира. Команда набрала 26 очков к этому моменту и идет на 16 месте, не претендуя на высокие места. Тем не менее, на своем поле коллектив всегда особенно старается, чтобы порадовать своих болельщиков не только красивым футболом, но и качественным результатом.

14 сентября «Унион» минимально уступил «Платенсе» (0:1), а девятого числа обыграл «Сармьенто» (1:0).

«Индепендьенте»

Команда не показывает и далеко тех результатов, которых ждут ее болельщики. «Индепендьенте» перед стартом очередно тура занимает далекое 22 место с 21 набранным баллом, однако выиграл последние три матча, что добавляет руководству и поклонникам оптимизма. В предстоящей встрече у коллектива будет отличная возможность продлить победную серию и отыграть еще одну-две позиции в турнирной таблице.

16 сентября «Индепендьенте» обыграл в кубке Аргентины «Велес» Сарсфилд (2:0), а 12 числа в чемпионате переиграл на выезде «Сармьенто» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» – 2.4
  • Ничья – 3.05
  • Победят «Индепендьенте» – 3.25

Статистика

  • «Унион» смог победить только в трех матчах из десяти последних во всех турнирах
  • «Индепендьенте» выиграл три последних матча в чемпионате и кубке Аргентины
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Команды очень мало забивают в личных встречах между собой, поэтому мы предполагаем, что и в этот раз они ограничатся 1-2 забитыми голами в игре.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:22
Хозяева не проиграют этот матч
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