«Унион» — «Индепендьенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Унион» — «Индепендьенте», который состоится 20 сентября 2022 года
«Унион»
«Унион» набрал пять очков в пяти последних турах чемпионата Аргентины и является типичным середняком турнира. Команда набрала 26 очков к этому моменту и идет на 16 месте, не претендуя на высокие места. Тем не менее, на своем поле коллектив всегда особенно старается, чтобы порадовать своих болельщиков не только красивым футболом, но и качественным результатом.
14 сентября «Унион» минимально уступил «Платенсе» (0:1), а девятого числа обыграл «Сармьенто» (1:0).
«Индепендьенте»
Команда не показывает и далеко тех результатов, которых ждут ее болельщики. «Индепендьенте» перед стартом очередно тура занимает далекое 22 место с 21 набранным баллом, однако выиграл последние три матча, что добавляет руководству и поклонникам оптимизма. В предстоящей встрече у коллектива будет отличная возможность продлить победную серию и отыграть еще одну-две позиции в турнирной таблице.
16 сентября «Индепендьенте» обыграл в кубке Аргентины «Велес» Сарсфилд (2:0), а 12 числа в чемпионате переиграл на выезде «Сармьенто» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Унион» – 2.4
- Ничья – 3.05
- Победят «Индепендьенте» – 3.25
Статистика
- «Унион» смог победить только в трех матчах из десяти последних во всех турнирах
- «Индепендьенте» выиграл три последних матча в чемпионате и кубке Аргентины
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Команды очень мало забивают в личных встречах между собой, поэтому мы предполагаем, что и в этот раз они ограничатся 1-2 забитыми голами в игре.