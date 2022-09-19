«Унион» — «Индепендьенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Унион» — «Индепендьенте», который состоится 20 сентября 2022 года

«Унион»

«Унион» набрал пять очков в пяти последних турах чемпионата Аргентины и является типичным середняком турнира. Команда набрала 26 очков к этому моменту и идет на 16 месте, не претендуя на высокие места. Тем не менее, на своем поле коллектив всегда особенно старается, чтобы порадовать своих болельщиков не только красивым футболом, но и качественным результатом.

14 сентября «Унион» минимально уступил «Платенсе» (0:1), а девятого числа обыграл «Сармьенто» (1:0).

«Индепендьенте»

Команда не показывает и далеко тех результатов, которых ждут ее болельщики. «Индепендьенте» перед стартом очередно тура занимает далекое 22 место с 21 набранным баллом, однако выиграл последние три матча, что добавляет руководству и поклонникам оптимизма. В предстоящей встрече у коллектива будет отличная возможность продлить победную серию и отыграть еще одну-две позиции в турнирной таблице.

16 сентября «Индепендьенте» обыграл в кубке Аргентины «Велес» Сарсфилд (2:0), а 12 числа в чемпионате переиграл на выезде «Сармьенто» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.4

Ничья – 3.05

Победят «Индепендьенте» – 3.25

Статистика

«Унион» смог победить только в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

«Индепендьенте» выиграл три последних матча в чемпионате и кубке Аргентины

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Команды очень мало забивают в личных встречах между собой, поэтому мы предполагаем, что и в этот раз они ограничатся 1-2 забитыми голами в игре.