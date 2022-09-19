Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Шотландия — Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:00
Шотландия — Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Шотландия — Украина, который состоится 21 сентября 2022 года

Шотландия

Команда Шотландии неплохо начала выступления в Лиге Наций и после трех туров набрала шесть очков, что на одно меньше, чем у лидирующей Украины. Предстоящий матч становится одним из самых важных для хозяев, ведь в случае победы коллектив единолично выйдет на первое место и будет иметь хорошие шансы на победу в своей группе и выход в Лигу А.

14 июня сборная Шотландии крупно обыграла Армению (4:1), а 11 числа на выезде без шансов уступила Ирландии (0:3).

Украина

Украина на данный момент лидирует в своей группы и еще не проигрывала в первых трех турах, набрав семь очков. Тем не менее, команда опережает ближайшего соперника всего на один балл и поэтому не имеет права проигрывать предстоящую встречу, ведь поставит себя в крайне затруднительное положение. Матч открывает осенний цикл матчей Лиги Наций и обещает быть интересным не только для болельщиков этих стран, но и для нейтральных зрителей.

14 июня Украина разошлась миром с Ирландией (1:1), а 11 числа сборная без труда переиграла команду Армении (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Шотландия – 2.5
  • Ничья – 3.05
  • Победят Армения – 3.05

Статистика

  • Шотландия проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из восьми последних поединков сборной Украины завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Украина выиграла два из трех последних матчей с Шотландией

Прогноз

Сделать ставку на победу Шотландии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Эта сборная очень сильно зависит от своего стадиона и на нем выглядит гораздо увереннее. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:21
Украина проиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 