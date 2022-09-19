Шотландия — Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Шотландия — Украина, который состоится 21 сентября 2022 года
Шотландия
Команда Шотландии неплохо начала выступления в Лиге Наций и после трех туров набрала шесть очков, что на одно меньше, чем у лидирующей Украины. Предстоящий матч становится одним из самых важных для хозяев, ведь в случае победы коллектив единолично выйдет на первое место и будет иметь хорошие шансы на победу в своей группе и выход в Лигу А.
14 июня сборная Шотландии крупно обыграла Армению (4:1), а 11 числа на выезде без шансов уступила Ирландии (0:3).
Украина
Украина на данный момент лидирует в своей группы и еще не проигрывала в первых трех турах, набрав семь очков. Тем не менее, команда опережает ближайшего соперника всего на один балл и поэтому не имеет права проигрывать предстоящую встречу, ведь поставит себя в крайне затруднительное положение. Матч открывает осенний цикл матчей Лиги Наций и обещает быть интересным не только для болельщиков этих стран, но и для нейтральных зрителей.
14 июня Украина разошлась миром с Ирландией (1:1), а 11 числа сборная без труда переиграла команду Армении (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Шотландия – 2.5
- Ничья – 3.05
- Победят Армения – 3.05
Статистика
- Шотландия проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из восьми последних поединков сборной Украины завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Украина выиграла два из трех последних матчей с Шотландией
Прогноз
Сделать ставку на победу Шотландии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Эта сборная очень сильно зависит от своего стадиона и на нем выглядит гораздо увереннее. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 1-2 мяча.