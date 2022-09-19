Шотландия — Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1663592425

вчера, 16:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Шотландия — Украина, который состоится 21 сентября 2022 года

Шотландия

Команда Шотландии неплохо начала выступления в Лиге Наций и после трех туров набрала шесть очков, что на одно меньше, чем у лидирующей Украины. Предстоящий матч становится одним из самых важных для хозяев, ведь в случае победы коллектив единолично выйдет на первое место и будет иметь хорошие шансы на победу в своей группе и выход в Лигу А.

14 июня сборная Шотландии крупно обыграла Армению (4:1), а 11 числа на выезде без шансов уступила Ирландии (0:3).

Украина

Украина на данный момент лидирует в своей группы и еще не проигрывала в первых трех турах, набрав семь очков. Тем не менее, команда опережает ближайшего соперника всего на один балл и поэтому не имеет права проигрывать предстоящую встречу, ведь поставит себя в крайне затруднительное положение. Матч открывает осенний цикл матчей Лиги Наций и обещает быть интересным не только для болельщиков этих стран, но и для нейтральных зрителей.

14 июня Украина разошлась миром с Ирландией (1:1), а 11 числа сборная без труда переиграла команду Армении (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Шотландия – 2.5

Ничья – 3.05

Победят Армения – 3.05

Статистика

Шотландия проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми последних поединков сборной Украины завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Украина выиграла два из трех последних матчей с Шотландией

Прогноз

Сделать ставку на победу Шотландии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Эта сборная очень сильно зависит от своего стадиона и на нем выглядит гораздо увереннее. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 1-2 мяча.