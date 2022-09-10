Чемпион мира Сидибе перешёл в АЕК

Пресс-служба АЕКа объявила о трансфере бывшего защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Контракт с игроком подписан до лета 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
Пресс-служба АЕКа объявила о трансфере бывшего защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Контракт с игроком подписан до лета 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
Он вышел на поле всего один раз
В третьем туре группового этапа, в матче с Данией
К тому моменту Франция обеспечила выход из группы и Дешам выпустил второй состав
Больше этот персонаж на поле ни до ни после не появлялся даже на замену
Он вышел на поле всего один раз
В третьем туре группового этапа, в матче с Данией
К тому моменту Франция обеспечила выход из группы и Дешам выпустил второй состав
Больше этот персонаж на поле ни до ни после не появлялся даже на замену