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Чемпион мира Сидибе перешёл в АЕК

сегодня, 10:05

Пресс-служба АЕКа объявила о трансфере бывшего защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

Контракт с игроком подписан до лета 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Чемпион мира Сидибе перешёл в АЕК

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:13
Ну чемпион мира то Сидибе картонный
Он вышел на поле всего один раз
В третьем туре группового этапа, в матче с Данией
К тому моменту Франция обеспечила выход из группы и Дешам выпустил второй состав
Больше этот персонаж на поле ни до ни после не появлялся даже на замену
wyswem99955r
wyswem99955r
сегодня в 10:09
Желаем удачи
Гость
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