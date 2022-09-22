Германия — Венгрия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Германия — Венгрия, который состоится 23 сентября 2022 года

Германия

У Германии неплохо положение в группе перед очередным туром, ведь коллектив идет на втором месте с шестью очками и в ближайшем туре принимает лидера квартета, от которого отстает на один пункт. Это дает возможность подопечным Флика в случае победы возглавить группу и довести дело до победы в ней. Матч обещает быть очень интересным и приковывает внимание болельщиков со всего континента.

14 июня Германия разгромила Италию (5:2), а 11 числа сыграла вничью с Венгрией (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.

Венгрия

Сборная Венгрии стала настоящим открытием нынешнего розыгрыша Лиги Наций и на данный момент является лидером группы с такими именитыми сборными. Коллектив набрал семь баллов и попытается набрать очки в предстоящей встрече, хотя большинство экспертов не верят в такой исход. Если команде удастся не проиграть в поединке с Германией, шансы на победу в группе существенно увеличатся.

14 июня Венгрия разгромила на выезде Англию (4:0), а 11 числа команда сыграла вничью с Германией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.25

Ничья – 5.8

Победят Венгрия – 11.5

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Германии завершились ничьими со счетом (1:1)

Венгрия проиграла только два матча из десяти последних на выезде

Семь из девяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Две последние встречи между коллективами завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу Германии с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Германия имеет хороший шанс выйти на первое место в группе за шаг до финиша и мы предполагаем, что они используют свой шанс.