Германия — Венгрия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Германия — Венгрия, который состоится 23 сентября 2022 года
Германия
У Германии неплохо положение в группе перед очередным туром, ведь коллектив идет на втором месте с шестью очками и в ближайшем туре принимает лидера квартета, от которого отстает на один пункт. Это дает возможность подопечным Флика в случае победы возглавить группу и довести дело до победы в ней. Матч обещает быть очень интересным и приковывает внимание болельщиков со всего континента.
14 июня Германия разгромила Италию (5:2), а 11 числа сыграла вничью с Венгрией (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.
Венгрия
Сборная Венгрии стала настоящим открытием нынешнего розыгрыша Лиги Наций и на данный момент является лидером группы с такими именитыми сборными. Коллектив набрал семь баллов и попытается набрать очки в предстоящей встрече, хотя большинство экспертов не верят в такой исход. Если команде удастся не проиграть в поединке с Германией, шансы на победу в группе существенно увеличатся.
14 июня Венгрия разгромила на выезде Англию (4:0), а 11 числа команда сыграла вничью с Германией (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Германия – 1.25
- Ничья – 5.8
- Победят Венгрия – 11.5
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей Германии завершились ничьими со счетом (1:1)
- Венгрия проиграла только два матча из десяти последних на выезде
- Семь из девяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
- Две последние встречи между коллективами завершились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на победу Германии с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Германия имеет хороший шанс выйти на первое место в группе за шаг до финиша и мы предполагаем, что они используют свой шанс.