Чехия — Португалия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Чехия — Португалия, который состоится 24 сентября 2022 года

Чехия

Сборная Чехии добилась только одной победы в стартовом тура, а дальше практически не набирала очков. Таким образом в активе команды всего четыре балла, что позволяет ей занимать третье место, опережая Швейцарию на один пункт. Чтобы сохранить свою позицию и остаться в дивизионе А, коллективу следует обязательно набирать очки в двух заключительных турах Лиги Наций.

12 июня сборная Чехия проиграла на выезде сборной Испании (0:2), а девятого числа с тем же счетом уступила и Португалии (0:2).

Португалия

Португалия только в последнем туре потерпела первое поражение в турнире и теперь идет на втором месте с семью набранными баллами, что на одно очко меньше, чем у испанцев. Для победы в этой группе Португалии необходимо выигрывать оба поединка и тогда первое место будет гарантировано. Матч обещает быть интересным и богатым на красивые моменты и забитые мячи.

12 июня Португалия уступила на выезде Швейцарии (0:1), а девятого июня на своем поле одолела Чехию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 4.9

Ничья – 3.55

Победят Португалия – 1.75

Статистика

Португалия проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Чехия не знает поражений на своем стадионе уже семь матчей подряд

Португалия выиграла два из трех последних матчей у Чехии

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Чехия хорошо выступает на своем стадионе, и мы предполагаем, что испанские футболисты не смогут тут добиться победы и будут вынуждены довольствоваться одним баллом.