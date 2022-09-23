Армения — Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Армения — Украина, который состоится 24 сентября 2022 года

Армения

Сборная Армении идет на последнем месте в своей группе и смогла набрать лишь три очка после четырех туров. Коллектив еще имеет шансы побороться за право остаться в дивизионе B, однако в ближайшем матче им будет противостоять мотивированная команда Украины. Матч обещает быть интересным, ведь обе сборные продолжают решать свои задачи в текущем розыгрыше Лиги Наций.

14 июня Армения крупно проиграла на своем поле Шотландии (1:4), а 11 числа уступила и сборной Украине (0:3).

Украина

После поражения в последнем туре от прямого конкурента, положение сборной Украины заметно ухудшилось, однако все еще зависит от нее. В случае победы в двух оставшихся поединках коллектив гарантированно займет первое место и вернется в дивизион А. Матч с Арменией будет непростой, в первую очередь потому, что игра пройдет на их стадионе.

21 сентября Украина крупно проиграла Шотландии (0:3), а 14 июня разошлась миром на нейтральном поле с Ирландией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Армения – 7.8

Ничья – 4.05

Победят Украина – 1.5

Статистика

Армения проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Украины проиграла только два выездных поединка из десяти последних

Пять последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Украина выиграла у Армении четыре из пяти последних поединков

Прогноз

Сделать ставку на победу Украины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Армения находится не в лучшей форме и вряд ли сможет противостоять Украине даже на своем поле. Прогнозируем победу гостей.