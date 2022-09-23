Армения — Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Армения — Украина, который состоится 24 сентября 2022 года
Армения
Сборная Армении идет на последнем месте в своей группе и смогла набрать лишь три очка после четырех туров. Коллектив еще имеет шансы побороться за право остаться в дивизионе B, однако в ближайшем матче им будет противостоять мотивированная команда Украины. Матч обещает быть интересным, ведь обе сборные продолжают решать свои задачи в текущем розыгрыше Лиги Наций.
14 июня Армения крупно проиграла на своем поле Шотландии (1:4), а 11 числа уступила и сборной Украине (0:3).
Украина
После поражения в последнем туре от прямого конкурента, положение сборной Украины заметно ухудшилось, однако все еще зависит от нее. В случае победы в двух оставшихся поединках коллектив гарантированно займет первое место и вернется в дивизион А. Матч с Арменией будет непростой, в первую очередь потому, что игра пройдет на их стадионе.
21 сентября Украина крупно проиграла Шотландии (0:3), а 14 июня разошлась миром на нейтральном поле с Ирландией (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Армения – 7.8
- Ничья – 4.05
- Победят Украина – 1.5
Статистика
- Армения проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Украины проиграла только два выездных поединка из десяти последних
- Пять последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Украина выиграла у Армении четыре из пяти последних поединков
Прогноз
Сделать ставку на победу Украины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Армения находится не в лучшей форме и вряд ли сможет противостоять Украине даже на своем поле. Прогнозируем победу гостей.