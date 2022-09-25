Смертельно больной тренер и серия без поражений. Голландцы снова тотальные

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вчера, 10:51

А еще седой вратарь и мощная скамейка.

Ван Гал хочет уйти из футбола красиво

Учитывая количество курсов химиотерапии и агрессивную форму рака простаты, дела у здоровья тренера хуже, чем у сборной Нидерландов. Но есть хорошие новости. Луи выиграл первый матч у болезни, состояние позволяет работать главным тренером, старик оказался крепким. Наставник долго не рассказывал футболистам, что болеет, но в итоге раскрыл карты, выполнив задачу выхода на ЧМ -2022. Ван Гал специально подписал лишь контракт до конца года, навязываться не будет. Вернулся после согласия близких, ведь пять лет назад ушел на пенсию после того, как у его дочери неожиданно умер муж.

Ван Гал помнит, как готовил «Аякс» к победе в Лиге чемпионов, когда в середине девяностых угасала первая жена Фернанда. Теперь постарался посвятить себя близким людям, а не футболу. Но старого волка из леса не выгнать, Железный тюльпан возглавил сборную в третий раз в карьере. Когда футболисты узнали, что тренер тяжело болеет, то появился еще один повод продолжить серию без поражений, которая теперь насчитывает 14 матчей. Загладили вину за вылет от Чехии на Евро-2020. Прошли бы Шика – могли сыграть против Дании, мечтая о полуфинале с англичанами, которые в своей жизни кому только не проигрывали, не только венграм с итальянцами.

Год назад Нидерланды сенсационно вылетели, а теперь командам уровня Турции и Чехии не проигрывают. Ничьи проскакивают, в том числе, в официальных матчах, как против Польши, но впечатления от игры голландцев лучше, чем были. Со второй попытки команду Левандовского все-таки обыграли. Что будет дальше? Возможно, новая маленькая революция. Не забывайте, что именно ван Гал в Бразилии вернул миру тройку центральных в новом прочтении. До сих пор той тактики придерживается. В Лиге Наций голландцы разнесли Бельгию в гостях 1:4, полагаясь на вертикальные атаки и скорость форвардов.

Сегодня им хватит ничьей против де Брюйне в Амстердаме, чтобы выйти в финал четырех в Лиге Наций. А трофеи точно нужны. Даже не крупное поражение подходит, поэтому ван Гал может спокойно гнуть свою линию в схеме «3-5-2». Или использовать одну из вариаций, вроде «3-4-1-2», ведь видели разные сочетания в тройке атаки. Жаль лишь, что в расклад Луи точно не входит Промес. Год назад ван Гал не вызывал Квинси из-за суда по нападению с ножом на кузена. По гражданскому иску признан виновным, но есть еще уголовное дело. На ЧМ -2022 звезда «Спартака» вряд ли полетит. Но и без него есть форварды.

Гакпо и Бергвейн тянутся за Депаем

Мемфиса странно проверять снова. После приезда в Барселону сами знаете кого у голландца стало меньше игровой практики в клубе, его форма не всегда радует ван Гала. Но мотивация у Депая осталась, невзирая на неудачную попытку сменить клуб летом. А вот Бергвейн не допустил ту же ошибку, уехал из «Тоттенхэма» в «Аякс», где уже забил в Лиге чемпионов и 6 мячей в 7 матчах Эредивизи. Стевену всего двадцать четыре года, самое время раскрыться и показать себя в сборной.

Команда, пропускавшая крупные турниры, нуждается в результативных игроках. Нидерландам начал частенько помогать Гакпо. Если Депай должен был уйти из клуба, в который попал после «Лиона» и надеялся, что это повышение, если Бергвейн не заиграл в АПЛ и вернулся домой, то самый молодой в тройке Гакпо решил, что лучше остаться под крылом у ван Нистелроя и воевать с «Аяксом» за чемпионство. Коди забил 8 мячей и отдал 6 ассистов в 7 матчах. Заодно не выпал из основы сборной.

Если Гакпо сможет проявить себя на чемпионате мира в группе с Катаром, Эквадором и Сенегалом, то уедет в большой клуб уже ближайшей зимой. В отборе к чемпионату мира Нидерланды ставили на действия Депая на острие, поскольку Мемфис не «ложная девятка», а самый настоящий центральный форвард – 12 голов и 6 ассистов, показал феноменальный футбол. Но Гакпо появился последним и умеет играть не только в оттяжке, и не только на фланге. Причем растет быстрее, чем коллеги.

Карусель форвардов – фишка Нидерландов. Тройка, в которой все достаточно универсальные для смены позиций, может оказаться ключевой для серии побед. Ван Гал будет тестировать парочку классических нападающих, чтобы иметь в запасе высокого парня для выхода на замену в матче с упрямым соперником, но основной сценарий уже написан. Высокая работа латералей, много вертикальных обостряющих передач, активные смещения форвардов на полуфланги, классные комбинации, четкие стеночки, открывания перед воротами. В атаке Нидерланды элегантные и резкие.

Ван Дейк стережет покой седовласого

Не часто в футболе дебютирует в сборной 38-летний голкипер. Но Ремко Пасвер сначала завоевал место в основе «Аякса», а теперь сыграл за Нидерланды. Сомневаемся, что будет основным, но поборется. Ведь Джастин Бейлоу сбавил, Силлессен удивляет сэйвами в составе «НЕК Неймеген», но именно Пасвер на слуху и на виду. Тяжело не заметить седовласого голкипера, поэтому ван Гал предпочел его не столько Силлессену, но и Флеккену, основному голкиперу крепкого «Фрайбурга». Вратаря будут выбирать из четырех разных.

Даже де Лигт получил конкурентов, ведь Тимбер и Аке – таланты мирового уровня, а де Врей – защитник «Интера», который знает толк в работе без мяча. У Нидерландов снова полно кандидатов в герои. Например, Бергейс и Янссен могут выйти на замену и оказаться заметными против крепкого соперника, вроде Польши. Гусу Тилю нет места, а он не робкого десятка. Также важно, что победы Нидерландов не легкие, их заставляют работать без мяча, показывают, что порой тройка в защите располагается слишком компактно, а латерали забывают защищаться.

Но так лучше, чем в Лиге Наций всех громить, а потом проиграть Сенегалу и Эквадору. Ван Гал при поддержке старшего Блинда и Давидса будет идти к мечте на чемпионате мира. Сетка у Нидерландов нормальная, но в четвертьфинале светит повторение полуфинала ЧМ -2014, матч против Аргентины. Классика футбола, восемь лет назад ван Гал проиграл команде Месси лишь в серии пенальти. В этот раз все может сложиться иначе, ведь на стороне Луи молодость футболистов и личный опыт, которого у Скалони пока нет. Конечно, мундиаль может свести с другим соперником, но если фавориты выиграют свои группы и пройдут первый раунд, то путевку в полуфинал разыграют Депай и Месси.

Нидерланды – одна из самых колоритных и живых команд Европы прямо сейчас. Минусы их только украшают, а ключом к успеху, как обычно, остается ментальность. Нидерландам нужен трофейный прорыв, как Испании в 2008-м с Арагонесом, таким же опытным, как проверенный испытаниями ван Гал. О кубке мира заикаться всегда сложно, но финал четырех Лиги Наций – тоже шанс.