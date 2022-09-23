«Ахмат» с новым тренером, принципиальный соперник «Зенита». Главные сюжеты 3-го тура Кубка России

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вчера, 14:44

Не пропустите матчи 28-29 сентября.

​«Урал» – «Торпедо»

- У «шмелей» не получилось продлить победную серию в чемпионате и выбраться из зоны вылета, хотя «Ахмат» без Талалаева можно было проходить. Еще и Бикфалви с Подберезкиным выбыли из-за травм. Оба последних поединка для уральцев были напряженными, команда до последнего держалась за ничью. Однако и грозненцы, и ЦСКА забивали к концу основного времени.

- «Автозаводцы» навели шороху, обыграв ЦСКА в московском дерби – уж такого исхода никто не мог ожидать. Черно-белые вновь едут в Екатеринбург и настроены на реванш – в 9-м туре РПЛ подопечные Виктора Ганчаренко наказали «Торпедо» за кошмарную реализацию моментов. Хотя это не отменяет написанного ранее – москвичи не выдерживают уровень Премьер-лиги на дистанции.

«Химки» – «Локомотив»

- Вопреки отсутствию побед, Роман Терюшков видит прогресс в игре химчан под руководством Спартака Гогниева и говорит о превосходстве над «Краснодаром» в проигранном матче (1:3). Черной полосе «Химок» не видно конца. О Кубке России стоит забыть – лишь бы был прогресс в чемпионате.

- В «Локомотиве» — хаос. Москвичи проигрывают андердогам, обыгрывают «Краснодар» и уступают «Спартаку». Руководство клуба начинает просыпаться – говорят, что на трансферы потрачены большие деньги (где результат?), и заявляют, что будущее Циннбауэра будет зависеть от ближайших матчей. Остался вопрос – кто вобьет последний гвоздь в крышку гроба?

«Оренбург» – «Динамо»

- 7 туров без поражений – аномальный результат при кадровых потерях, которые произошли в «Динамо». Рано или поздно этот эффект бы закончился – новобранцам еще надо влиться в коллектив. При этом не сказать, что поражения от «Зенита» и «Ростова» — провальный результат. С «Сочи» получился поединок равных соперников. Бело-голубые понимают требования Йокановича и надежны в обороне – в отличие от «Оренбурга».

- Оренбуржцы спустили с небес на землю «Пари НН» в прошлом туре – подопечные Михаила Галактионова выдали 6-матчевую серию без поражений. Команда Марцела Лички обходится без ничейных исходов и набрала в РПЛ 12 очков. Даже при разгроме от «Зенита» этого хватает для 9-го места.

«Краснодар» – «Пари НН»

- Южане догнали ЦСКА после звонкой пощечины в очном противостоянии. В команде окончательно расцвел Эдуард Сперцян. 22-летний армянин отличается эталонным чтением эпизодов, обостряет своими передачами и уже повторил прошлогодний показатель в 8 голов в чемпионате. С ним «Краснодар» нивелирует потерю большинства легионеров и остается в борьбе за топ-3.

- Лидерство в группе Кубка – итог победы нижегородцев над «Локомотивом» и «Химками». Команда порадовала болельщиков плодотворным отрезком с конца августа по середину сентября, что особенно важно перед тремя поединками с «Краснодаром» (два – в Кубке) и матчами против «Спартака», «Зенита» и ЦСКА .

ЦСКА – «Сочи»

- Владимир Федотов разобрал свой предыдущий клуб в конце июля и готовится повторить достижение. «Армейцы» показали класс кризис-менеджмента, закрыв дыры в составе к концу трансферного окна. Роша, Мойзес, Мендес и Здьелар подключаются к стартовому составу, уже адаптирован Гайич, даже Адольфо Гайч начал забивать. Единственный минус – травма центрбека Дивеева.

- Сочинцы решили укомплектовать линию нападения Лукой Джорджевичем. У тренерского штаба будет выбор между Сарвели, Мелкадзе и черногорцем – возможно, Гаранин решит посмотреть на скиллы новобранца в действии в ближайшем матче.

- В «Сочи» ожидаемо нет стабильности. Победы чередуются с поражениями. В Кубке южане так вовсе не набрали очков во встречах с аутсайдерами «Уралом» и «Торпедо».

«Ахмат» – «Ростов»

- Новый тренер грозненцев Сергей Ташуев заряжен на работу. Хотя не верится, что это равноценная замена Талалаеву – Сергей возглавлял лишь два клуба РПЛ , и то недолго. «Спартак-Нальчик» по итогам сезона 2011/12 вылетел из Премьер-лиги, «Кубань» последовала по тому же маршруту в кампании 2015/16.

- Валерий Карпин не верит успеху ростовчан после первой трети нынешнего сезона. Коллектив вышел на второе место в чемпионате, разница с «Зенитом» составляет 4 очка, а в Кубке южане лидируют с 6-ю баллами. Матчем 29 сентября «Ростов» этот показатель может только закрепить.

«Факел» – «Крылья Советов»

- Без Олега Василенко воронежцы продолжают держаться на грани зон стыков и прямого вылета. Победой над «Локомотивом» можно гордиться при любом состоянии соперника, ничья с «Сочи» увеличила отрыв от «Урала» и «Торпедо» до 4 баллов. Упорство и характер все еще компенсирует разницу в классе.

- Самарцы не позволяют себе опуститься в стыковые матчи, в Кубке сенсационно переиграли «Зенит». При не лучшем втором сезоне хочется верить, что боссы «Крыльев» не пойдут по пути «Химок» и «Ахмата» — Игорь Осинькин качественно работает с молодежью и органично вписывается в клубную стратегию. Чтобы заменить Зиньковского и Сарвели, в любом случае потребуется время. Глушенкову следует подтянуть реализацию – только этого не хватает для прорыва. Пиняев быстро набирает форму после травмы. У команды есть пространство для роста.

«Спартак» – «Зенит»

- Третий дубль испытания чемпионом для Гильермо Абаскаля. Предыдущие два завершились неудачей. В первом случае – из-за сырости красно-белых, во втором – из-за череды травм лидеров и решения отступить от привычной стратегии. На этот раз у москвичей положение чуть лучше. Литвинов вернулся в строй, поэтому испанец может составлять центр обороны из него, Джикии, Чернова или Мевли. При желании – поставить Руслана в опорную зону (там он смотрится лучше Умярова). Несмотря на потерю Мартинса роль бокс-ту-бокс способен взять на себя Пруцев. Да и Николсон выглядит убедительно в паре с Соболевым. Хотя есть вариант и появления на поле молодежи, как это было ранее.

- Любые разговоры о перспективах топов в борьбе с «Зенитом» разбиваются об один факт – петербуржцы такие матчи не отпускают. На фоне общего спада менеджеры сине-бело-голубых сохранили и преумножили боевой потенциал коллектива, так что теперь пропасть лишь увеличилась. Лишь раз «Зенит» не набрал очки и только сыграл вничью. Борьба «Спартака» с гигантом – не тенденция, а скромная надежда.