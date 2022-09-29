Италия – главная потеря ЧМ-2022. Манчини перезагрузил команду в Лиге Наций

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вчера, 20:09

Доннарумма, Кьеза и Барелла могли украсить турнир.

«Скуадра адзурра» – одна из сильнейших сборных мира

Дело не только в рейтинге ФИФА , где Италия первая из сборных, не попавших в финальную часть чемпионата мира. Идут на седьмой строчке, выше Аргентины и Германии. Дело в результатах, о чем напомнил Луис Энрике после неожиданной критики невероятно одаренной и интересной команды Испании. Только у «Красной Фурии» успехи в двух квалификациях к крупным турнирам и выходы в два финала четырех Лиги Наций:

Всё понятно и без перевода, лишь добавим, что за «Paises Bajos» прячутся Нидерланды. Испанцы по старой имперской памяти не обозначили их в своем языке как Голландию. К слову, когда-то и часть итальянских земель была под оккупацией у Испанской империи. Один из первых успешных шагов по ее развалу сделали как раз смелые голландцы, а со временем другие наследовали тот пример. Борьба дарит развитие, а Италия, как видите, на втором месте после Испании по выполнению задач.

Только с квалификацией в Катар вышла промашка. Вылет получился глупым. Северная Македония не может выйти из группы Лиги Наций в третьей лиге – раньше уступили Армении, теперь пропустили вперед Кварацхелию. Но в отборах на крупные турниры смотрятся круто. Шокировали Италию, ведь Манчини рассчитывал вместе с Энрике оказаться единственным наставником сильной европейской сборной, который выполнил все четыре задания последних лет.

Испания пока без титула – уступили Франции в финале Лиги Наций, а вот Италия с кубком. У португальцев, немцев, французов и бельгийцев есть заметные осечки и обидные результаты, а Италия напортачила при встрече с Зоммером и северными македонцами. Но многие не забивали решающие пенальти. И сенсационные пролеты мимо ЧМ случались. Сразу четыре чемпиона Европы таким грешили – Чехословакия, Дания и Греция тоже баловались после успехов.

Можно ли сказать, что в этом списке собрались лишь неожиданные победители Евро? И да, и нет. Италия не возглавляла рейтинг фаворитов до начала турнира, но их странно сравнивать с греками или датчанами по статусу в мировом футболе. Да и с командой Паненки тоже сравнивать странно.

Век футболиста короткий, пропуск турнира – большой удар

Карьера человека может длиться лет сорок, не меньше. Карьера футболиста — это детство и юность на тренировках без гарантии стать профессионалом, а потом лет десять-пятнадцать в большой игре. Сафонов поделился переживаниями после исключения России из отбора к Евро-2024 в Германии:

Безусловно, мне хотелось поиграть на больших турнирах. Моё становление, как вратаря национальной сборной, только началось, и сразу такие события. Я много думал об этом, переживал.

Когда Италия пропускает два чемпионата мира подряд, то автоматически вычеркивает из судеб нескольких десятков футболистов не просто матчи, а шанс записать имя в истории. Списанный «Ювентусом» Спинаццола благодаря нескольким удачным матчам на Евро-2020 запал в сердца миллионов фанатов по всему миру. А в конце сказки, которую дописали уже без него, выиграл кубок Европы.

Италия собрала серию из 37 матчей без поражений, мировой рекорд. Лишь затем проиграла Испании в полуфинале Лиги Наций. Но вылет на такой стадии уже является подтверждением успеха, как у датчан с полуфиналом Евро. Манчини верит, что его команду ждет успех и настраивается на победу на ЧМ -2026. Италия хочет закрыть старый должок – проиграли в США финал ЧМ -94 команде Бразилии.

У Манчини есть костяк игроков, которых он использовал чаще других. Там Доннарумма, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Кьеза и Инсинье. Если молодые парни дотянут до реваншей, то Леонардо и Лоренцо могли завершить международную карьеру на ЧМ -2022. У Инсинье в семье горе – супруга Дженовеффа потеряла ребенка после полугода беременности. И теперь вингер не сможет отвлечь себя, жену и сыновей успехами в Катаре.

Судьба Италии подтверждает, что реформы ЧМ назрели

Хорошо, что в ФИФА изменили формат ЧМ , будет 48 путевок. Уже по турниру в Катаре видно, что 32 мест мало. Судите сами. Кроме Италии, на ЧМ -2022 не сыграют Колумбия, Швеция, Перу, Марокко, Украина, Чили и Чехия. А еще Нигерия, Австрия, Венгрия, Турция, национальные команды Салаха и Холанда. Плюс дисквалифицированная команда Карпина. Четырнадцать сборных. У 322 игроков украдут мечту лишь потому, что не догадались расширить турнир до этого.

На Евро раньше играло шестнадцать сборных, но после расширения квоты турнир не стал хуже. Даже Лига Наций, на которую столько грешат тренеры больших клубов, на самом деле помогает многим командам. Венгрия до последнего тура боролась с Италией за попадание в финал четырех, хотя в их группе были Германия и Англия. Та же Северная Македония оказались в дивизионе С, где получила много практики с равными соперниками в официальных поединках.

Приобретенная уверенность помогла с немцами в отборе и с Италией в раунде плей-офф. Для многих фанатов «Скуадры» ее вылет стал настоящим шоком. В Италии сейчас странные времена. Итальянцы после ожидаемой победы на выборах правых популистов снимают видео, в которых случайно поднимают вверх правую руку в быту, а потом осекаются. Шутка понятная, ситуация напоминает ту, что сложилась в тридцатых годах прошлого века и привела к дружбе с нацистами.

Нынешние правые говорят лозунгами левых, но итальянское слово «союз» — «фашио», испортили навсегда. Зато не испорчен футбол. Лишь единство Манчини и команды не испоганит для поколения Кьезы – скоро должен вернуться на поле, Доннаруммы и Распадори золотые годы в синих футболках. Состав у команды интересный, без перебора капризных звезд. Джанлуиджи классно начал сезон, а против Венгрии спас Италию шесть раз. Напомнил о подвигах на Евро.

Защитников уровня молодых Кьеллини и Бонуччи нет – надежда на Бастони, зато полузащита классная. Особенно если сумеют интегрировать Тонали. В атаке нет звезд, пока Кьеза вне игры, но посмотрим, где Скамакка и Распадори будут через пару лет. Манчини получил контракт до конца ЧМ -2026 в награду за победу на Евро, и это верное решение. Никогда не станет великим тренером, но подходит сборной лучше, чем предыдущие наставники. Италии не привыкать подниматься после падений.

И хотя влет от северных македонцев – вина тренера и футболистов, они возьмут реванш. Италия готовится к летнему финалу четырех в Лиге Наций – соперниками будут хорваты, испанцы и голландцы. А затем ждет отбор к Евро-2024. Через неделю узнают соперников, но находятся в первой корзине. Вряд ли вылетят, разве что попадут в группу с Францией, Норвегией, Грузией и Словакией. Манчини попробует взять еще один трофей и заслужить новую серию без поражений.