Обидная развязка для Португалии. Групповой турнир Лиги Наций окончен

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вчера, 08:47

Подводим итоги, фиксируем вылетевших и повысивших класс.

Последняя интрига

Групповой розыгрыш Лиги Наций завершился. В заключительном туре центральным матчем, безусловно, была встреча Португалии и Испании. Пиренейские сборные боролись очно за последнюю путевку в плей-офф. Битва в этом квартете оказалась наполненной драматизмом – таким вышел и последний матч. Еще к предыдущему туру Испания лидировала, но неожиданно пропустила вперед португальцев, когда те разгромили Чехию (4:0), а сами испанцы уступили Швейцарии (1:2).

Казалось, что упущенная инициатива Испании может дорого стоить. И заключительный матч в Португалии на это долго указывал. Испанцы традиционно много владели мячом – 68 процентов времени к завершению матча – а Португалия была чуть опаснее. Но в тот день у Унаи Симона был бодрый настрой, а хозяева проявляли в завершении медлительность.

Особенно бросалась она в глаза у Роналду, от которого привычно раньше было ждать более резких движений и стремительных решений. Но эти изменения симптоматичны. В конце концов Роналду забил всего один мяч с пенальти в десяти играх, которые провел в нынешнем сезоне за сборную и клуб. В результате первый тайм завершился с показателем 4:2 по ударам в пользу Португалии. Причем испанцы в створ ни разу не попали, а португальцы – дважды.

Во второй половине поначалу все развивалось в том же духе. Но Луис Энрике раньше своего визави начал принимать решения по перестройке. Возможно, против решительности Фернанду Сантуша работал тот факт, что ничья в общем-то португальцев устраивала, а испанцев – нет. Да и все же Португалия выглядела чуть острее, лучше себя ощущала в центре поля. Но тройная замена Энрике и последовавший выход Нико Уильямса плавно перевернули ситуацию – давление Испании стало наконец-то более выраженным. Выход Мариу, Леау и Витиньи у хозяев, откровенно говоря, не сработал – они потерялись. А Леау вообще стал тем, на ком упорно замыкались и терялись все судорожные попытки атаковать со стороны Португалии.

Ну а более остальных обостривший ситуацию на поле Уильямс сыграл важную роль в забитом мяче на 88-й минуте. Он технично скинул навес КарвахаляМорате на пустые ворота, и Альваро не подвел. Так португальцы потеряли все то, что бережно пытались сохранить, особенно в конце, когда слишком уж прижались, выжидая финального свистка. Выход в лидеры группы, получается, несколько подвел психологически португальцев.

Таким образом, сформировалась вся четверка, которая разыграет титул. Помимо Испании это будут сборные Италии, Нидерландов и Хорватии. Причем в каждом случае интрига в борьбе за первое место в группе сохранялась до последнего тура. Получилось довольно-таки напряженно.

Замена в Лиге А

Стали известны окончательно и перестановки, которые случатся между Лигами А и В. В последнем туре над Чехией висела угроза вылета из высшего дивизиона. Чехи провели концовку розыгрыша хуже швейцарцев, которые последовательно одолели Португалию и Испанию, прервав серию поражений. Тогда как чехи уступили трижды подряд. Но все-таки отставали от Швейцарии лишь на два очка, и в очной встрече все решалось.

Чуда не произошло – швейцарцы добились победы со счетом 2:1. Причем забавно, что оба мяча Швейцария забила на исходе получаса с интервалом в минуту. А у чехов было три попадания в каркас ворот и незабитый пенальти. Одиннадцатиметровый – отдельная история. Удар Соучека отразил Зоммер, которому с пенальти в играх никто не может забить уже пять раз подряд. Поразительная статистика.

Чехия покидает Лигу А вместе с Австрией, Уэльсом и Англией. Конечно, самый неожиданный вылет – у англичан, а самый безнадежный – у валлийцев. Те набрали лишь одно очко в шести матчах в группе с Нидерландами, Бельгией и Польшей. Сенсации могла добавить Франция, но ей повезло в конце розыгрыша, и она на одно очко опередила Австрию, безнадежно отстав вместе с ней от Дании и Хорватии.

На замену вылетевшим пришли сборные Боснии и Герцеговины, Сербии, Израиля и Шотландии. В последнем туре очно за выход боролись шотландцы с Украиной. Встреча завершилась со счетом 0:0, и британская команда осталась впереди украинской на два очка. Израиль обеспечил себе досрочный выход в усеченной группе, где должна была выступать Россия.

Там израильтяне без труда опередили Исландию и Албанию. Боснийцы тоже досрочно вышли из группы с Финляндией, Черногорией и Румынией. Попотеть пришлось Сербии, но она выдала отличный финал розыгрыша в гонке с Норвегией, которая два последних матча проиграла и отстала от сербов на три очка. Это еще была и гонка лучших бомбардиров лиги – у Холанда и Митровича в итоге по шесть мячей.

Замена в Лиге В

Помимо сборной России из Лиги В вылетели Армения, Румыния и Швеция. Вылет последней выглядит довольно неожиданно, но шведы набрали только четыре очка и в последнем туре не смогли в очном сражении обойти Словению, сыграв вничью со счетом 1:1 и оставшись в двух очках позади.

Румыны вылетели обидным образом. У них поровну очков с Черногорией, которая два последних матча проиграла. Но дополнительные показатели оказались в пользу черногорцев, хотя в заключительном туре Румыния разгромила лидирующую Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. А Армения после стартовой победы над Ирландией (1:0) ничего показать не смогла и проиграла подряд в пяти турах с разницей мячей 3:17.

Из Лиги С на замену выбывшим пришли сборные Турции, Греции, Казахстана и Грузии. Причем во всех случаях победы в группах оказались достаточно убедительными. Напрягаться особо не пришлось. Самый плотный результат оказался в группе 1, где Турция лишь на два очка опередила Люксембург. А там еще Фарерские острова и Литва в компании были. Греки ставшую второй сборную Косово обошли на шесть очков, Казахстан был впереди Азербайджана на три балла, а Грузия обошла Болгарию на семь.

Лига D и стыковые матчи

Из Лиги С напрямую никто не вылетает. Последним командам четырех групп предстоит провести стыковые матчи за право остаться или вылететь в Лигу D, где собраны уже все слабые сборные Европы. Розыгрыш этой незавидной участи проведут сборные Литвы, Белоруссии, Гибралтара и Кипра.

А из Лиги D на замену тем, кто вылетит, придут Эстония и Латвия. Эстонцы уверенно выиграли усеченную группу с Мальтой и Сан-Марино, а латвийцы набрали поровну очков с Молдавией, но опередили ее по дополнительным показателям. А от Андорры и Лихтенштейна оторвались прилично.

Большой перерыв

Стоит отметить, что в ближайшее время завершения этого розыгрыша Лиги Наций ждать не стоит. Полуфиналы в Лиге А пройдут 14 и 15 июня 2023 года, а финал – 18 июня. Стыковые матчи для вылетающих из Лиги С вовсе запланированы на конце марта 2024 года. Тогда же победители групп в Лигах А, В и С разыграют три путевки на Евро-2024. В случае, если какая-то из этих команд завоюет через квалификацию эту самую путевку, то в отборе от Лиги Наций ее заменит финишировавшая вслед за ней в группе. Так что даже после завершения основного этапа Лиги Наций интригу турнир сохраняет, а вместе с тем и некоторую путаницу.